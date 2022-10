V Spodnji Savinjski dolini vode ni treba več prekuhavati

Javno komunalno podjetje Žalec je sporočilo, da v Matkah, Šeščah, Sv. Lovrencu, Šempetru, Sp. Grušovljah, Zg. Grušovljah in Ločici ob Savinji od danes ni treba več prekuhavati vode. Mikrobiološke in kemijske analize in analize na prisotnost norovirusa v pitni vodi, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, so namreč pokazale, da je voda zdravstveno ustrezna in primerna za uživanje.

Spomnimo, da je več sto krajanov imelo zaradi onesnažene vode, v kateri so med drugim odkrili prisotnost norovirusa, hude prebavne težave, 99 krajanov je pomoč iskalo tudi v celjski bolnišnici.

Čeprav je voda zdaj ustrezna, žalska komunala uporabnikom svetuje, da izpirajo hišno vodovodno omrežje. To naredijo tako, da za nekaj minut odprejo vsako vodovodno pipo, tako da voda teče s polnim curkom. Skupni čas izpiranja vseh pip pa naj traja najmanj 15 minut.

V žalski komunali so že začeli izvajati nekatere ukrepe, da se kaj podobnega ne bi več zgodilo, med drugim od prejšnjega tedna dnevno kontrolirajo kakovost vode na vsakem vodovodnem sistemu. Svet JKP Žalec pa je vodstvu komunale med drugim naložil, da morajo izboljšati sistem obveščanja uporabnikov in do konca leta pripraviti načrt za učinkovitejšo organizacijo poslovanja podjetja.