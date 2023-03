V Velenju bo največji skate park v državi

Dolgoletna želja mnogih Velenjčanov, da bi dobili sodoben skate park, torej park za rolkarje, kolesarje, vse na rolerjih in skirojih, se bo letos uresničila. Danes so podpisali pogodbo za začetek gradnje Urbanega parka, v katerem bo med drugim 2000 kvadratnih metrov velik skate park, ki bo največji v Sloveniji.

Urbani park bodo uredili na območju zasutega letnega bazena na Kopališki cesti v Velenju. Poleg skate parka bodo zgradili še igrišči za ulično košarko in servisni objekt. Naložba je vredna dva milijona evrov. Kot je ob današnjem podpisu pogodbe za začetek gradnje dejal velenjski župan Peter Dermol, so si za ta projekt prizadevali že kakšno desetletje, zato se je zanj zavzel takoj, ko je prevzel županovanje: »Da čim prej ciljni publiki zagotovimo tudi tovrstne športne vsebine, ki so v Mestni občini Velenje prepoznane kot koristne in pravšnje, kjer bodo posamezniki lahko izkoriščali svoj športni in rekreativni potencial, na ta način pa bomo tudi obogatili športno infrastrukturo.«

Razpis za gradnjo so prvič objavili lani spomladi, a so bile ponudbe previsoke, Urbani park namreč gradijo zgolj z lastnimi sredstvi. »Lahko bi zagotovili v proračunu dodatna sredstva, a smo se odločili, da bomo raje postopek prekinili in poskusili še enkrat, ko se bodo razmere na trgu malo umirile. V drugo smo bili uspešni,« je dejal Dermol in pojasnil, da je bila cena zdaj nižja za pol milijona evrov. Dodal je, da si želi, da bi Urbani park, ki ga bodo začeli graditi v začetku aprila, lahko odprli do septembrskega občinskega praznika. Vsekakor pa bo odprt še letos.

Športne objekte v Velenju upravlja javni zavod Rdeča dvorana. Direktor Dimitrij Amon je pojasnil, da so aktivno sodelovali pri pripravi dokumentacije: »Ogledali smo si tudi vse večje skate parke v Sloveniji in drugi merijo okoli 500 kvadratnih metrov.« Velenjskega so snovali skupaj z Društvom urbanih športov Duša Velenje, je dodal Amon: »Predlagali so projektanta, s katerim so izvedli delavnice in na podlagi zaključkov predlagali, katere ovire oziroma objekte si mladi želijo v skate parku.«

Evropska sredstva za balvane

Skate park bo osvetljen, tako da bo vožnja mogoča tudi v večernih urah, uporaba bo v celoti brezplačna. Igrišči za ulično košarko pa bosta ograjeni, za njuno uporabo bo treba plačati. »Ne želimo si, da bi bili tarča vandalizma. Smo pa odprti za vse pobude, športna srečanja, različna tekmovanja, šolski šport in podobno, kjer bomo zagotovo našli skupni jezik, da bo takrat uporaba brezplačna,« je še dodal Amon.

To je zgolj prva faza Urbanega parka. Cilj je še izgradnja balvanske dvorane za športno plezanje. Zanjo bi potrebovali še 1,5 milijona evrov. Župan Dermol je dejal, da načrte imajo, upajo pa na evropska sredstva, da bi projekt čim prej nadaljevali: »Želimo si, da bi v tej finančni perspektivi, v kateri bodo tudi kakšna sredstva za športno infrastrukturo, poskušali zagotoviti še ta del sredstev.«