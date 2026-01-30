Velenje za popravilo Titovega kipa plačalo visok znesek

Kip Josipa Broza Tita, ki že desetletja krasi velenjski trg, je po tem, ko ga je v začetku decembra oskrunil vandal, ponovno cel. Čeprav je lik nekdanjega predsednika naše nekoč skupne domovine Jugoslavije v sodobni zgodovini deležen tudi negativnih komentarjev in odzivov, pa ni dvoma, da je omenjena skulptura nekaj posebnega. Gre namreč za največji Titov spomenik na svetu, v višino meri namreč kar okrog šest metrov.

Ko je Miroslav Pačnik v noči na peti december lani splezal do glave Titovega kipa ter jo odžagal, je več kot sto kilogramov težka bronasta masa z vso silo treščila na tla in se ob tem poškodovala, še dodatne poškodbe je utrpela, ko jo je Pačnik vlekel od vznožja do svojega avtomobila, s katerim jo je nato poskušal odpeljati v neznano. Najprej je bilo torej torej treba glavo popraviti in nato še pritrditi nazaj na telo.