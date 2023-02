Velenjska komunala pred zlomom

Vlada je konec januarja v uredbi določila najvišjo tarifo za variabilni del cene toplote iz daljinskega ogrevanja za gospodinjske odjemalce. Distributerji, ki te najvišje cene ne dosegajo, svojih nižjih cen ne smejo zvišati do konca aprila. V Komunalnem podjetju (KP) Velenje tako pričakujejo pol milijona evrov izgube na mesec in napovedujejo, da podjetje tega ne bo preživelo.

Po uredbi o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja znaša za gospodinjstva najvišja tarifna postavka za variabilni del cene toplote 98,70 evra/MWh. Kot so zapisali v vladnem gradivu ob sprejetju uredbe, bo ta določena cena vplivala na znižanje cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja od skupno 59, kjer se distribucija toplote izvaja kot gospodarska javna služba. Precej višje variabilne dele cen toplote so imeli januarja po podatkih Agencije za energijo v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku, Mariboru, Ravnah na Koroškem, Jesenicah. Obstajajo pa tudi sistemi daljinskega ogrevanja, kjer je variabilna cena nižja od zdaj določene najvišje. Najnižja je v Šaleški dolini za Velenje in Šoštanj (45,85 evra/MWh), nižje od določene v uredbi pa so med drugim tudi v Celju, Ljubljani in Slovenj Gradcu.

V sekciji za daljinsko ogrevanje pri Energetski zbornici Slovenije so že konec januarja, manj kot teden dni po sprejeti uredbi, pozvali ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, da naj vlada čim prej sprejme uredbo za nadomestila distributerjem, ki imajo za gospodinjstva omejeno ceno variabilnega dela. Že takrat so dodali, da je treba upoštevati tudi distributerje, ki imajo ceno nižjo od določene.

Nelikvidni v Velenju

KP Velenje, ki skrbi za daljinsko ogrevanje Velenja in Šoštanja, je zaradi uredbe na kolenih. Konec januarja so napovedali dvig variabilnega dela cen na 73,05 evra/MWh, ki bi začel veljati s 1. februarjem, a iz tega zdaj ne bo nič. V podjetju so ogorčeni tudi zato, ker so se za dvig cene, ki bi bila še vedno več kot 25 evrov nižja od najvišje dovoljene, odločili po tem, ko jim je nakupno ceno toplotne energije dvignila Termoelektrarna Šoštanj. »Vlada je distributerjem z uredbo dvig variabilnega dela cene toplote omejila, hkrati pa ni preprečila dviga cene za proizvajalce, v konkretnem primeru Teš, ki je KP Velenje v času že veljavne vladne uredbe dvignila ceno toplote,« so ogorčeni v velenjski komunali.

Dodali so, da jim je Teš v zadnjih mesecih nakupno ceno toplotne energije zvišal trikrat: »Bremena nismo v celoti prenesli na končnega odjemalca, ampak smo z občinami ustanoviteljicami finančno breme prevzeli na svoja pleča.« Velenjska komunala je tako lani zabeležila 1,2 milijona evrov izgube, zaradi uredbe pričakujejo vsak mesec novega pol milijona evrov izgube: »Kljub sprejetju dodatnih ukrepov za obvladovanje likvidnosti podjetje takšnega minusa ne bo preživelo.«

Velenjski župan Peter Dermol pričakuje, da bo vlada čim prej sprejela uredbo, da bo pri nadomestilih upoštevala tudi distributerje z nižjimi cenami. Dodal je, da so tudi v občini že pripravili rebalans proračuna: »Na februarski seji bomo obravnavali, da bi dobrih 350.000 evrov naknadnih vplačil takoj namenili komunalnemu podjetju, da bo likvidnostno vzdržno. Rešitve ni, lokalne skupnosti teh sredstev nimamo.«