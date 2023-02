Velenjski starši bodo za vrtec plačali 30 odstotkov več

Velenjski svetniki so na današnji seji potrdili cene programov Vrtca Velenje. Cene bodo znatno višje, v povprečju gre za 16,45-odstotno povišanje. Ekonomska cena dnevnega programa prvega starostnega obdobja bo od 2. marca 613,69 evra, kombiniranega oddelka 3-4-letnih otrok 479,7 evra, dnevnega programa drugega starostnega obdobja 455,36 evra in razvojnega oddelka 1110,05 evra.

Kot so razložili na občini, so se za tak dvig odločili zaradi možnosti napredovanja pomočnic vzgojiteljic v nazive, dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ter zaradi povišanja plač pomočnicam vzgojiteljic za štiri plačne razrede.

Ceno so sicer zvišali že aprila lani, a takrat, najbrž ni nepomembno, da je bilo volilno leto, je Mestna občina Velenje svojim občanom omogočila popust v višini razlike. To pomeni, da se lanski 12,4-odstotni dvig ekonomske cene velenjskim staršem na položnici ni poznal. Starši, ki niso iz Velenja in jim njihove občine niso dale popusta, so višjo ceno plačevali že lani. Od četrtka bo vrtec zanje dražji za 16,45 odstotka. Velenjski starši, ki so imeli cene nespremenjene od februarja 2019, ne bodo imeli več dodatnega popusta. To pomeni, da bo zdaj zanje cena vrtca višja za kar 30,74 odstotka.

Kot piše v obrazložitvi odloka, so se za ukinitev dodatnega popusta staršem odločili, ker »proračun Mestne občine Velenje v prihodnje ne zmore več zagotavljati popustov za starše po ekonomski ceni iz leta 2019«. Občina bo sicer morala letos za doplačilo do polne cene vrtca nameniti 1,26 milijona evrov. Dodatni stroški so v veliki meri zdaj padli na vrtec. Kot je pojasnila direktorica Vrtca Velenje Nataša Doler, so zelo varčevali, a so imeli kljub temu težave celo s plačevanjem računov za prehrano in nakupi didaktičnega materiala.

Vrtec Velenje je sicer eden največjih vrtcev v državi. Septembra je bilo vanj vpisanih 1394 otrok v 83 oddelkih, a vpise imajo celo leto, tako da omogočajo staršem, da dobijo mesto za otroka v vrtcu, ko zaključijo starševski dopust. Tako vsako leto tudi med letom odpirajo nove oddelke, tudi do pet novih oddelkov.