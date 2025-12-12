Velenjski župan Peter Dermol se ne bo opravičil, Tito pa ima spet glavo

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na dan, ko so ugotovili, da je kip Josipa Broza Tita sredi Velenja ostal brez glave, v izjavi za medije dejal, kakšen je ta storilec, in sicer da gre očitno »za neuravnovešeno osebo z neuravnovešenim ozadjem«. Zoper storilca je občina vložila kazensko ovadbo, vložila bo tudi odškodninski zahtevek.

Medtem pa storilec, 49-letni Velenjčan, od župana zaradi njegove izjave zahteva opravičilo ali pa bo pravico iskal na sodišču. Župan Dermol je jasen: »Seveda se ne nameravam opravičevati komurkoli, sploh pa ne tistemu, ki posega v dediščino, ki ni v lasti župana mestne občine Velenje, ampak v lasti občank in občanov.

Če privolimo v takšna dejanja, potem lahko kdo že danes oskruni tudi kakšno cerkev, kip rudarja ali Nestla Žganka. Kot župan bom vsak tak poseg, ne glede na to, na katerem objektu bi se zgodil, vedno znova enako obsodil.«

Za jutri nekateri na »Mestnem trgu«, verjetno gre za Titov trg, napovedujejo shod za odstranitev totalitarnih simbolov z javnih površin. Župan Dermol je dejal, da je občina dovoljenje za shod po obglavljenju kipa umaknila: »Če bo shod, je to njihova odločitev. Sam predvsem apeliram na vse občanke in občane in tiste, ki spoštujejo tovrstno kulturno in zgodovinsko dediščino, da poskušamo izvajati predvsem strpno politiko. Od odpiranja zgodovinskih ideologij naša država nima kaj dosti, še manj pa ljudje. Ukvarjati se moramo z aktualnimi izzivi.«

Svetniška skupina Gibanja Svoboda v Velenju je zaradi vandalizma in odstranitve glave kipu Tita zahtevala sklic izredne seje mestnega sveta. »Ko me je podžupan obvestil, da nameravajo zbrati podpise za sklic izredne seje, sem mu zelo iskreno povedal, da sam izredne seje ne podpiram, kajti s tem bomo vnesli še dodaten razkol v našo družbo.

Kot politiki bi se začeli pogovarjati o zgodovini, ideologiji, od katere ljudje danes nimajo dosti. Zato si predvsem želim, da bi se ta zgodba o Titu čim prej zaključila in da se vsi, tudi mestni svet, začnemo ukvarjati s tistimi stvarmi, za katere smo dolžni, da se z njimi ukvarjamo. To pa so predvsem odločitve, ki so vezane na sedanjost in prihodnost življenja v Velenju,« je še dejal župan Peter Dermol.

Mestna občina Velenje je s celjsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije danes obnovila kip Josipa Broza Tita, ki ima spet glavo. Z mestne občine so ta teden še sporočili, da pripravljajo tudi odlok, ki bo dodatno okrepil zaščito vseh spomenikov in obeležij v občini, ne glede na to, komu so posvečeni.