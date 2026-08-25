Veterinarko, ki je bila prezaspana za operacijo, poslali na prisilni dopust

Po spletu je zaokrožil posnetek nočnega telefonskega pogovora, v katerem slišimo zaspano dežurno veterinarko, kako odkloni urgentno obravnavo mačke z odprtim zlomom repa, rekoč, da zaradi repka ne bo vstajala iz postelje.

Posnetek je požel zgražanje, Veterinarska bolnica Ptuj, v kateri je do dogodka prišla, pa se je odzvala za javno izjavo. Poudarili so svojo zgroženost nad posnetkom in pojasnili, da dežurna veterinarka delo pri njih »opravlja pogodbeno, ker se je vrnila po daljšem bolniškem staležu«. Zagotavljajo, da ima ustrezno strokovno izobrazbo in veljavno licenco.

»V Veterinarski bolnici Ptuj bomo nemudoma izvedli ustrezne interne postopke ter na podlagi ugotovitev sprejeli potrebne ukrepe. Dotična veterinarka bo od jutri dalje na prisilnem dopustu, uveden bo disciplinski postopek,« so zatrdili.

Odziv je zelo nenavaden, med drugim zato, ker je iz njega mogoče sklepati, da zaradi bolniškega staleža veterinarka ni več redno zaposlena, kar bi bilo seveda močno sporno. Še bolj problematična pa je njihova trditev o prisilnem dopustu. Po slovenski zakonodaji delodajalec delavca namreč ne sme enostransko poslati na tako imenovani prisilni dopust.

Zakon o delovnih razmerjih instituta prisilnega dopusta ne pozna, saj je letni dopust namenjen počitku in obnovi moči delavca, ne pa sankcioniranju, termin dopusta se načeloma določa sporazumno. Še bolj nenavadno je, kako bi na dopust lahko poslali pogodbeno delavko, ki torej niti ni redno zaposlena.

Na naša vprašanja iz Veterinarski bolnici Ptuj niso odgovorili. Tudi veterinarka se s »prisilnega dopusta« na našo prošnjo za pogovor ni odzvala.

Poškodovana mačka je bila medtem uspešno operirana na drugi veterini in okreva, je sporočila avtorica telefonskega posnetka nočnega pogovora.