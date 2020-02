Za celjski vrtec vendarle gorenjska zemlja

Pridružite se Delovi viber skupnosti

Spomin na arzen

Celje – Izredni sestanek predstavnikov ministrstva za okolje in prostor (Mop), izvajalca sanacije podjetja Inkaing, staršev, občine in vrtca Ringaraja je starše pomiril. Do konca tedna bodo vendarle dobili zemljo iz Naklega, ki jo imajo tudi v vrtcu Mavrica, kjer čakajo le še na travno preprogo in tartan. Mop se za precej agresivno ponujanje zemlje iz Rup, od koder so jo vozili tudi v hudinjski vrtec, ni odločil zaradi pomanjkljive dokumentacije.Zemljo iz Rup je v Hudinjo vozil VOC Celje, ki je takrat izvajal sanacijo za celjsko občino. VOC Celje se je prijavil tudi na razpis za sanacijo, katere investitor je MOP, vendar ni bil izbran. Izbrani izvajalec je bilo podjetje Inkaing, in to je že v razpisu predlagalo zemljino iz Naklega, ki je bila izkopana pri gradnji naselja in je po ugotovitvah biotehniške fakultete rodovitna in neoporečna.Čeprav je bila zemlja izbrana že na razpisu, so si predstavniki ministrstva in te fakultete, neuradno tudi zaradi pritiskov nanje, ogledali območje Rup. Od ponudnikov zemlje pa niso dobili vseh zahtevanih dokumentov, med drugim je manjkal zapisnik o vzorčenju zemljine. Ugotovili so, da je več naravno prisotnega kroma in da je bila kislejša. Zahtevali so dodatne dokumente in analize, ki pa jih niso dobili v določenem roku, zato so se v petek odločili, da bodo k celjskemu vrtcu pripeljali zemljino, ki so jo ne nazadnje obljubili tudi staršem otrok.Zakaj bi Inkaing ponujal zemljino, ki je sam v razpisu ni predlagal, ni znano. Strošek, povezan z zemljino, naj bi sicer znašal približno tretjino 600.000 evrov vredne sanacije dveh vrtcev.Starše je informacija, da bi v vrtec radi pripeljali zemljo iz Rup, zmotila predvsem zaradi spomina na sanacijo hudinjskega vrtca, kjer je bilo v zemljini naravno prisotnega arzena čez mejno vrednost. Ta lokacija v Rupah sicer ni ista kot prejšnja, vendar bi tudi tu morali zemljino predpripraviti zaradi kislega pH, jo torej dodatno poapniti. Ker je to tudi kmetijsko zemljišče, mora poseg nanj odobriti ministrstvo za kmetijstvo.Neuradno naj bi zemljina izpolnjevala pogoje razpisa. Za ponudnika iz Rup tako ni nič izgubljenega, saj bo imel možnost zemljo prodati v naslednjih sanacijah. MOP za letos načrtuje še štiri.