Za stanovalce Delavske je poleg dogovora možnost tožba

Stanovalci stavbe na Delavski 16 in 18 so ob današnjem obisku varuha človekovih pravic Petra Svetine v Celju ponovno opozorili na nevzdržno bivanjsko situacijo zaradi bližine industrije, konkretno Emo orodjarne, katere prokurist je nekdanji gospodarski minister Stanko Stepišnik. Orodjarna je po številnih inšpekcijskih postopkih lani vendarle umaknila enega od dveh nezakonito postavljenih šotorov in s tem odpravila hrup, a tresljaji ostajajo. Varuh se s primerom ukvarja že leta, a pravi, da so moči Varuha človekovih pravic izčrpane.

Stanovalci stavbe na Delavski že leta opozarjajo na težave, ki jih imajo zaradi bližine industrije. Hišo trese, stanovalci opozarjajo na razpoke, ki so se naredile v in na stavbi, ki je sicer tudi spomeniško zaščitena. Izvirni greh je v občinskem odloku iz leta 2000, po katerem bi morali stavbi ali spremeniti namembnost ali pa jo porušiti. Ko so ga sprejemali, so povsem spregledali, da je bila večstanovanjska stavba polna ljudi. Okoli stavbe je industrijska cona, kjer je dovoljeno več hrupa, zakonodaje, ki bi določala, koliko tresljajev je dovoljeno, pa nimamo.

Varuh Peter Svetina se je srečal z županom Matijo Kovačem ter devetnajstimi pobudniki. Hkrati so v prostorih celjske upravne enote odprli 17. Varuhov kotiček. Cilj je, da bi vsaka občina imela svoj kotiček. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Hrupa je zdaj manj. Orodjarna je namreč lani končno odstranila enega od dveh šotorov, ki so ju na črno postavili v neposredni bližini stavbe na Delavski. Inšpekcija je sicer že leta 2016 odločila, da morajo šotora odstraniti. Vmes je Mestna občina Celje spremenila podrobni prostorski načrt, ki ga je financirala Emo orodjarna in vložila gradbeno dovoljenje. Kazalo je, da bi orodjarna morda s tem nelegalno postavljena šotora in utrjeno nosilno podlago, ki deloma stoji celo na parceli stanovalcev, legalizirala, a je celjska upravna enota vlogo konec lanskega leta zavrnila.

Pomoč

Stanovalci so od večletnega boja in opozarjanj, da živijo v slabih razmerah, utrujeni. Vendarle pa so danes še enkrat obiskali varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki je v Celju sprejel skupno 19 pobudnikov. »Šli smo ga prosit, da pomaga, kolikor more. Hrup se je zdaj sicer umaknil na drugo stran, ampak tresljaji, ki so vir vseh težav, ostajajo! In tako je od leta 2010, ko so postavili stiskalnico v orodjarni. Ne gre le za škodo, ki je na objektu, ampak za dejstvo, da je včasih tu nevzdržno živeti. Hkrati pa so naša stanovanja prav zaradi vsega tega danes bistveno manj vredna, sploh ne verjamem, da bi jih kdo kupil. Zlasti, ko bi videl, kako trese,« je dejal Žika Knežević, ki je bil ponovno pri varuhu in je tudi napovedal, da bodo v primeru, da se ne bo spremenilo, prisiljeni vložiti tožbo.

Več let sta le nekaj metrov stran od stavbe na Delavski ulici stala dva na črno postavljena šotora Emo orodjarne, enega so odstranili. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Peter Svetina je dejal, da se z Delavsko ukvarjajo že leta, da pa razen spodbujanja občine k večji aktivnosti nimajo pristojnosti: »Predpisov s področja omejevanja tresljajev nimamo. To zakonodajo bi bilo treba sprejeti, to je naloga države. Mislim pa, da je treba najprej razreševati težave med lastniki stanovanj in podjetja. Če se ne morejo dogovoriti, imajo pravice in možnosti, da gredo na sodišče in da sodišče odloči. Naše moči pa so izčrpane.«

Tudi župan Matija Kovač, ki se je z Delavsko ulico ukvarjal še kot mestni svetnik, je opozoril, da je bil problem stanovalcev izpostavljen že na vseh možnih političnih nivojih, na sodnih pa še ne. Dodal je, da za zdaj celovite rešitve še ne morejo ponuditi: »Vsekakor pa bomo intenzivirali aktivnosti v komunikaciji in mediaciji med podjetjem in stanovalci ter iskali rešitve za dogovor.«