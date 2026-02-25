  • Delo mediji d.o.o.
    Štajerska

    Za Vilo Herberstein, ki jo občina oddaja za 2800 evrov, ni zanimanja

    Najemnik mora poleg najemnine prevzeti tudi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in zavarovanja objekta.
    Vila Herberstein, ki stoji na Kopališki cesti v neposredni bližini središča Velenja, je eden arhitekturno prepoznavnejših objektov v mestu. Foto Vila Herberstein
    Galerija
    Vila Herberstein, ki stoji na Kopališki cesti v neposredni bližini središča Velenja, je eden arhitekturno prepoznavnejših objektov v mestu. Foto Vila Herberstein
    Pija Kapitanovič
    25. 2. 2026 | 15:37
    3:30
    A+A-

    Mestna občina Velenje je konec januarja objavila javno zbiranje ponudb za oddajo gostinsko-nastanitvenega objekta Vila Herberstein, enega prepoznavnejših objektov v Velenju. A na prvi poziv, katerega rok za oddajo ponudb se je iztekel 19. februarja, ni prispela nobena ponudba, so za Delo potrdili na občini.

    Na občini razpis ponavljajo. Ponovno javno zbiranje ponudb je od 20. februarja objavljeno na spletni strani občine, rok za oddajo ponudb pa je ponedeljek, 16. marec, do 10. ure.

    Izhodiščna najemnina 2800 evrov

    Izhodiščna mesečna najemnina znaša 2800 evrov brez davka na dodan vrednost. Najemnik mora poleg najemnine prevzeti tudi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in zavarovanja objekta. Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas s šestmesečnim odpovednim rokom, in sicer v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

    Objekt na Kopališki cesti stoji v neposredni bližini središča Velenja, v mirnem in zelenem okolju. Delno je opremljen: v kletnih prostorih je kuhinja, visoko pritličje obsega recepcijo, jedilnice in teraso, v nadstropju so sejna soba in nastanitvene sobe, mansarda pa ponuja dodatne prostore. Vila je primerna za izvajanje gostinske dejavnosti, nastanitve ter organizacijo različnih dogodkov.

    Ali je objekt v stanju, ki omogoča takojšnje obratovanje kuhinje, bo moral presoditi bodoči najemnik, so na naše vprašanje zapisali na občini. K razpisni dokumentaciji je namreč priložen seznam opreme, ki se nahaja v objektu, v času trajanja razpisa pa je zainteresiranim ponudnikom omogočen tudi ogled stavbe. »Na podlagi obstoječe opreme in stanja prostorov lahko ponudniki sami ocenijo, ali je mogoče dejavnost zagnati nemudoma ali bodo potrebne dodatne investicije,« pišejo.

    Zadnji najemnik odpovedal pogodbo

    Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo strokovna komisija upoštevala višino ponujene najemnine, ki prinaša 70 odstotkov vseh točk, ter usposobljenost glavnega kuharja, ki predstavlja 30 odstotkov ocene. Ponudbe lahko oddajo pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti, ob plačilu varščine v višini ene mesečne najemnine.

    Do zdaj je bil najemnik Vila Herberstein Gorenje Gostinstvo, ki je v objektu vodil gostinsko-kulturno in nastanitveno dejavnost. Ta družba je v več letih upravljanja razvila restavracijo in butične nastanitvene storitve ter organizirala vrsto dogodkov in kulinaričnih doživetij.

    Razlog, da Gorenje Gostinstvo ni več najemnik, je v tem, da se je zaradi poslovnih razlogov odločilo odpovedati najemno pogodbo in objekt vrniti mestni občini. Po tem so sledili dolgotrajni primopredajni postopki, nato pa je občina objavila nov razpis za najem novega upravljavc

