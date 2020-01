Začetek ene največjih investicij v zdravstvu

Celje – Po več letih opozarjanj na hudo prostorsko stisko v Splošni bolnišnici Celje (SBC) in nekaj ministrih, bodo v prihodnjih dneh vendarle začeli graditi nove prostore bolnišnice. V prvi etapi, za katero so sredstva zagotovljena, bodo nad urgentnim centrom zgradili novo petnadstropno stavbo in odprli helioport. Celotna novogradnja je ocenjena na 117 milijonov evrov.Nadomestna novogradnja je bila konec leta 2017 uvrščena v nacionalni razvojni program, maja 2018 je ministrstvo za zdravje izdalo sklep o zagotovitvi sredstev za prvo etapo. Skupno gre za 23,7 milijona evrov, stavba nad urgentnim centrom bo zgrajena do tretje podaljšane gradbene faze, pritličje in klet pa bosta v celoti dokončana in opremljena. Dela naj bi zaključili do februarja 2022, ko v novi stavbi odprli dnevno bolnišnico, operativen bo tudi helioport, ki ga bolnišnica zdaj nima.V naslednjih letih bo tako na območju veliko gradbišče, dostop do posameznih delov bolnišnice se bo med gradnjo spreminjal. Trajno bodo zaprli vhod 7, skozi katerega so pacienti in obiskovalci dostopali do centra za žilne bolezni, kardiološkega oddelka … Vhodni portal bodo porušili, ker bo tu stal nov objekt. Bližnji vhod 8, kamor odhajajo pacienti bolezni prebavil in kjer je oddelek za hematologijo in onkologijo, bo ostal odprt, vendar se bodo močno skrčile vozne in proste površine. Tako bodo lahko paciente vozniki le pripeljali in odpeljali, parkirali pa ne več. Na vseh območjih se bo zaradi gradbišč zmanjšalo število parkirnih mest.Direktorica SBCpravi, da večjih težav pri dostopu ne pričakuje in dodaja: »Ključno je, da vsi, ki so mobilni, ki lahko sami pridejo, dostopajo v bolnišnico skozi glavni vhod, to je vhod nasproti zdravstvenega doma. Za vse ostale bolnike bo označeno.« V SBC so še posebej opozorili, da pacienti, obiskovalci in zaposleni, ki odhajajo v druge dele bolnišnice, ne hodijo skozi ginekološko-porodniški oddelek, kot tudi ne skozi urgentni center.