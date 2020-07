FOTO:Zaradi rudniških rovov ostali brez hiše

Udor zemlje je v neposredni bližini hiše družine Krivonog naredil globoko jamo. Danes so jo že zasuli s skalami. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Karmen Krivonog je v šoku: »Če bo celo hišo noter potegnilo, je škoda neopisljiva. Brezdomci smo, begunci. Brez vsega.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Občina plazov in zemeljskih udorov

Udor zemlje ogroža še dve hiši višje v bregu. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Laško – Družina Krivonog iz Lahomnega je včeraj zjutraj ostala brez doma. Zaradi nenadnega udora zemlje je v neposredni bližini hiše nastala velika jama, hiša je razpokala in se že nagnila. Ogroženi sta še dve sosednji hiši. Škoda še ni ocenjena, aje obupana. »Če bo celo hišo noter potegnilo, je škoda neopisljiva. Brezdomci smo, begunci. Brez vsega.«»Že v torek ponoči sem čutila nekakšen potres. Očitno so bili zvoki pod zemljo, ker je bil nekoč rudnik. Slišalo se je kot potres, hiša se je zamajala. V sredo zjutraj je prišel stric, ki živi z nama z očetom in nama povedal, da moramo hitro iz hiše, da se podira. V pižami sem stekla ven. Zunaj sem videla štiri metre globoko jamo, približno štiri ali pet metrov široko. Sploh ne vem, kje je zemlja ostala, kar padlo je vse noter,« je sredino jutro opisala Karmen Krivonog.Še isti dan je bil izdan sklep o prepovedi vstopa in približevanja objektu. Razpoke so nastale povsod, hiša je opazno nagnjena. Družina Krivonog zdaj začasno živi v bližnjem gostišču, stanovanje jim iščejo v Jurkloštru, je povedala Karmen: »Tam ni nobene opreme. Sama jo sicer imam, a do nje ne morem, ker je hiša zaprta. Ravno sem vse uredila, končali smo kopalnico. Iz leta v leto delaš, da si urediš kakšno sobo, na koncu pa ostaneš brez vsega.«Opazno pretresen je tudi sosed. »Nisem se mogel pomiriti, tako so se mi roke tresle. Poklical sem brata v Ljubljano, ki mi je rekel, naj ne skrbimo, da bo naša hiša gotovo obstala, ker je tu že od leta 1548.«Laška civilna zaščita je bila ves čas na terenu. Tudi danes so že zjutraj nadaljevali izvajanje zaščitnih ukrepov, da bi se premikanje terena ustavilo. Sanirati so morali tudi vodovod, da zaradi dodatnega močenja terena ne bi nastale še večje težave. K sreči v sredo dežja na tem območju ni bilo, tudi zato zdaj s strahom čakajo vsak dan in napovedan dež. Poveljnik Civilne zaščite Laškoje dejal, da škode še ne morejo oceniti: »Dobiti moramo mnenje geologa, vendar mislim, da ta hiša ne bo več primerna za bivanje.« Pikl je še dodal, da to ni prvi tak primer na tem območju: »Tu, pod nami, je bil pred približno 150 leti rudnik. Ostali so rovi in narava je pokazala svojo moč, rovi se posedajo. S sosednjim objektom se je zgodilo enako in je že porušen, zato menimo, da je vzrok za udor enak.«Kje so rovi potekali, ne vedo, je dejal župan: »Kopali so lapor za bližnjo cementarno. Pogledali bomo, ali bomo kaj našli v arhivih.« Občina ima sicer s plazovi in zemeljskimi udori kar veliko težav, pojasnjuje Zdolšek. »Imamo evidentiranih okoli 300 plazov, od tega je verjetno od 20 do 30 takšnih, ki ogrožajo neposredno infrastrukturo. Od plazu v Rečici, ki je posledica kopanja premoga, do plazu v Stopcah, ki ogroža celo vas.« Plaz v Stopcah se je sprožil lani, sanacijski načrt je v zaključni fazi.