Arsenovič ne razmišlja o odstopu. Kaj mu očitajo?

Mariborski župan Saša Arsenovič je danes »odločno« zavrnil vse očitke, zaradi katerih je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) v četrtek izvajal hišne preiskave na sedežu občine in njegovem domu. »Preiskava je skupek več neresničnih sumov,« je povedal v današnji izjavi za medije. »O odstopu ne razmišljam, ker za to ni nobene podlage,« je dejal.

»Včerajšnje preiskave, ki so potekale tako na Mestni občini Maribor kot tudi na mojem domu, so se zaključile z začasnim zasegom določenih elektronskih naprav in dokumentacije. Ob tem želim posebej poudariti, da mi preiskovalci niso zasegli nobene gotovine ali drugih predmetov, ki bi kazali na kakršnokoli nezakonito pridobljeno premoženje,« je dejal župan.

Preiskave, ki so potekale tudi na drugih naslovih in v okviru katerih je bil Arsenovič v četrtek začasno pridržan, se po navedbah Generalne policijske uprave (GPU) nanašajo na sume storitve 17 kaznivih dejanj, in sicer nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja podkupnine, dajanja podkupnine ter sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Dejanj je osumljenih pet oseb.

Skupno so bile v četrtek v okviru zaključne preiskovalne akcije pridržane tri osebe, ki pa so zdaj že vse na prostosti. »Včeraj so bile hišne preiskave zaključene in pridržanja odpravljena. Kriminalistična preiskava se nadaljuje z zbiranjem obvestil in pregledom zaseženih predmetov,« so povedali na GPU.

Po županovih besedah mu med drugim očitajo domnevne nepravilnosti pri projektu stanovanjske gradnje podjetja SH Global na Studencih, kjer naj bi pogojeval sprejetje občinskega prostorskega načrta (OPN) s plačilom nagrade. »To odločno zavračam. Sprejetje OPN je kompleksen strokovni in politični proces, ki je v Mariboru trajal 24 let ter vključuje številne varovalke in javne razgrnitve. V tem postopku je veliko odločevalcev in občine so pri obravnavi takšnega dokumenta vse prej kot samostojni odločevalec. Kot župan sem se vedno zavzemal za čimprejšnje sprejetje tega dokumenta in nikdar ne bi procesa na kakršenkoli način zavlačeval,« je zatrdil.

»Vsakršen namig o osebnih koristih je neresničen,« je poudaril. Med spornimi naj bi bila tudi prodaja občinskih zemljišč v Razvanju podjetju Fero-Term in posledična nakazila tega podjetja športnim društvom. »Občina je zemljišča prodala na transparentni javni dražbi na podlagi izkazanega interesa, cenitve in po najvišji ponujeni ceni. Kaj kupci počnejo s svojim denarjem po sklenjenem poslu in komu namenjajo sponzorska sredstva zaradi promocije njihove blagovne znamke, je njihova avtonomna poslovna odločitev,« je prepričan Arsenovič.

FOTO: Voranc Vogel

Med očitki iz preiskave naj bi bilo tudi neustrezno zavarovanje premoženja občine ob izvedbi skupnega javnega naročila zavarovanj za občino, javne zavode in javna podjetja. Po županovih besedah mu preiskovalci očitajo še domnevno netransparentnost postopkov za prodajo nepremičnin na Gospejni ulici ter da občina v številnih primerih ne uveljavi predkupne pravice.

»Vse očitke in sume, ki se mi pripisujejo, odločno zavračam. Svojo nedolžnost bom z dejstvi zagovarjal v vsakem postopku, če bo do njega sploh prišlo. O odstopu ne razmišljam, saj za to ni nobene podlage. Moja vest je čista in nisem storil ničesar nezakonitega, vendar pa okoliščine te preiskave mečejo izjemno čudno luč na vse skupaj,« je še povedal Arsenovič.

Spomnil je na izjave mestnega svetnika SDS Franca Kanglerja na nedavni seji mestnega sveta. »Težko je verjeti v naključja, ko bivši kriminalist, danes pa politik, na zadnji seji mestnega sveta javno napoveduje te dogodke. Dejstvo je, da do te preiskave ni prišlo pred lokalnimi volitvami, ampak je časovno umeščena natanko v ta čas, da bi se odvrnila pozornost od prisluškovalne afere, ki resno ogroža rezultat Kanglerjeve stranke in njegove osebne ambicije na ministrstvu za notranje zadeve. Nisem človek preganjavic, a vsebinski in časovni kontekst sta preveč očitna. To se dogaja tik pred volitvami, ki bodo ključno definirale svobodo Slovenije za naslednja štiri leta,« je še povedal Arsenovič.