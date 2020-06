ZZZS: Neustrezna organizacija dela na urgenci

Celje – Štirje od petih specialistov urgentne medicine so napovedali, da bodo 1. julija dali odpoved v celjskem urgentnem centru predvsem zaradi problema dvojnih delovišč. Splošna bolnišnica Celje (SBC) je opozorila, da je ključni problem financiranje, na ZZZS pa so jasni: »Ni problem plačilo, ki ga zagotavlja ZZZS, ampak organizacija dela urgentnega centra.«



Problem se pojavlja, odkar je SBC pred tremi leti kot edina bolnišnica v državi prevzela celotno nujno medicinsko pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi. SBC je pojasnila, da je ključni problem denar, saj da »enota za hitre preglede finančno ni pokrita od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure, težava je tudi nevključevanje zdravnikov družinske medicine ZD Celje in koncesionarjev v zagotavljanje nujne medicinske pomoči«.



V Zdravstvenem domu (ZD) Celje so ogorčeni: »Navedba ni točna, zavajajoča je in žaljiva do zaposlenih zdravnikov ZD Celje, ki v SBC v času dežurstva oddelajo večji del obravnav v ambulantni enoti za hitre preglede.« Njihovi zdravniki dežurstva opravljajo ob koncih tedna, ponoči in tudi dežurstva v reševalnem vozilu. Da bi to počeli še med tednom podnevi, ni mogoče, je pojasnil strokovni vodja ZD Celje Marko Drešček: »Zdravniki družinske medicine ZD Celje imajo podnevi določen ordinacijski čas, ki ga morajo za svoje bolnike zagotavljati po pogodbi z ZZZS. To bi tudi pomenilo delo na dveh deloviščih, torej gre za enak položaj, kot ga svojemu vodstvu zdaj očitajo kolegi urgentne medicine iz SBC.« Drešček še odgovarja, da je od 1. julija 2017 za nujno medicinsko pomoč odgovorna SBC, ki je »poleg denarja za to službo prevzela tudi obveznosti«.

Ministrstvo obveščeno

V SBC vztrajajo, da bi morali dobiti sredstva za dodatnega družinskega zdravnika, da specialisti urgentne medicine ne bi bili dvojno obremenjeni. V pogodbi z ZZZS imajo zdaj od 7. do 20. ure opredeljeno, da to dejavnost pokriva mobilna enota reanimobila, čemur oporekajo specialisti urgentne medicine, odgovarjajo v SBC. Ministrstvu za zdravje so dopis z opozorili spet poslali ta teden.



Direktorica celjske enote ZZZS Marina Senčar pravi, da ima SBC plačano 1,5 mobilne enote reanimobila. Prva enota mora biti na voljo 24 ur na dan, druga pa 12 ur podnevi. »Praksa v SBC je drugačna, zato nastajajo težave. Prva mobilna enota reanimobila čaka na 'resne intervencije', na teren pa pošiljajo drugo enoto, ki ima veliko dela že v enoti za hitre preglede, zato je nezadovoljstvo kadra druge enote, ki opravlja dvojno delo, po našem mnenju utemeljeno,« je odgovorila Senčarjeva. Dodala je, da problem res ni nov, a ga vidi drugače kot bolnišnica: »SBC smo na neustrezno organizacijo že večkrat opozorili, nimamo pa nobenih pristojnosti posegati v njihovo notranjo organizacijo. Pomoč ministrstva ni potrebna, nujno je le, da SBC vzpostavi organizacijo dela, kot je predvidena s splošnim dogovorom.«