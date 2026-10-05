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    Ali kurja juha res pomaga pri prehladu? Znanost ima zanimiv odgovor

    Ko se pojavijo zamašen nos, boleče grlo in utrujenost, mnogi prisegajo na krožnik kurje juhe. Ne more pozdraviti prehlada, ga pa z njo lažje prebrodimo.
    Piščančje in drugo perutninsko meso vsebuje aminokislino triptofan, ki jo telo uporablja pri nastajanju serotonina in melatonina. Foto: Shutterstock 
    Galerija
    Piščančje in drugo perutninsko meso vsebuje aminokislino triptofan, ki jo telo uporablja pri nastajanju serotonina in melatonina. Foto: Shutterstock 
    U. O.
    5. 10. 2026 | 17:00
    6:39
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    Kurja juha je ena tistih jedi, ki jih povezujemo z okrevanjem skoraj nagonsko. Ko smo kot otroci zboleli, jo je marsikomu skuhala mama ali babica, podobne različice krepčilne juhe pa poznajo v številnih kulturah po svetu.

    Toda ali gre zgolj za tradicijo in občutek ugodja ali ima vroča juha pri prehladu tudi dejanske učinke?

    Odgovor ni povsem črno-bel. Kurja juha ni zdravilo in prehlada ne bo odpravila, je pa zaradi kombinacije toplote, tekočine, zelenjave in mesa lahko zelo primeren obrok v dneh, ko se ne počutimo najbolje.

    Kaj pravi znanost

    Ena največkrat omenjenih raziskav o kurji juhi je bila leta 2000 objavljena v strokovni reviji Chest. Raziskovalci so v laboratorijskih razmerah ugotovili, da lahko juha vpliva na gibanje nevtrofilcev, vrste belih krvničk, ki sodelujejo pri vnetnem odzivu telesa. Avtorji so zato domnevali, da bi blag protivnetni učinek lahko bil eden od razlogov, zakaj se po njej ob okužbah zgornjih dihal počutimo nekoliko bolje. Pomembno pa je poudariti, da je šlo za laboratorijsko raziskavo, ne za dokaz, da kurja juha zdravi prehlad pri ljudeh.

    Zanimivi so tudi precej starejši izsledki. V raziskavi iz leta 1978 so pri 15 zdravih prostovoljcih primerjali učinke vroče vode, hladne vode in vroče kurje juhe. Pitje vročih tekočin je za kratek čas pospešilo premikanje nosne sluzi, učinek pa je bil pri kurji juhi nekoliko izrazitejši. Raziskovalci so menili, da imata lahko pomembno vlogo para ter aroma vroče juhe.

    To je tudi eden najbolj preprostih razlogov, zakaj nam krožnik vroče juhe ob zamašenem nosu tako prija.

    Prednost je že v tem, da dobimo tekočino in hranila

    Pri prehladu, virozi ali drugih okužbah pogosto izgubimo apetit, hkrati pa telo še vedno potrebuje energijo in tekočino. Juha ima pri tem pomembno prednost: uživamo jo lahko tudi takrat, ko nam trda hrana ne tekne.

    Osnova dobre kurje oziroma piščančje juhe so običajno meso, korenje, čebula, zelena in druga zelenjava. Tako z enim obrokom dobimo tekočino, nekaj beljakovin ter vrsto vitaminov, mineralov in drugih hranil.

    Korenje je denimo vir betakarotena, iz katerega telo tvori vitamin A, zelenjava pa prispeva še številne druge mikrohranilne snovi. Piščančje meso zagotavlja kakovostne beljakovine, ki jih telo potrebuje tudi za obnovo tkiv in normalno delovanje imunskega sistema.

    Če juho kuhamo iz mesa s kostmi in vezivnim tkivom, se med dolgotrajnim kuhanjem v tekočino sproščajo tudi želatina in druge snovi. To lahko vpliva predvsem na polnost okusa in teksturo juhe, ni pa dokazov, da bi takšna juha zaradi tega sama po sebi zdravila bolezni.

    Zakaj je vroča juha tako prijetna

    Pri prehladu pogosto ne pomaga samo to, kar je v juhi, ampak tudi njena temperatura. Topla tekočina navlaži usta in žrelo ter lahko začasno ublaži neprijeten občutek suhosti. Para, ki se dviga iz krožnika, lahko olajša občutek zamašenega nosu, pitje tekočine pa pomaga preprečevati dehidracijo.

    Prav zato nam ob bolezni pogosto bolj prija vroča juha kot hladen obrok. Če imamo povišano telesno temperaturo, se veliko potimo, bruhamo ali imamo drisko, moramo biti na zadosten vnos tekočine še posebej pozorni. Juha vsebuje tudi natrij oziroma sol, zato lahko prispeva nekaj elektrolitov. To seveda ne pomeni, da jo je treba močno soliti – zlasti ljudje, ki morajo omejevati vnos soli, naj bodo pri tem zmerni.

    Topla tekočina prijetno navlaži grlo, juha pa telesu hkrati zagotovi tekočino, energijo in hranila tudi takrat, ko nimamo pravega apetita. Foto: Istockphoto
    Topla tekočina prijetno navlaži grlo, juha pa telesu hkrati zagotovi tekočino, energijo in hranila tudi takrat, ko nimamo pravega apetita. Foto: Istockphoto

    Meso poskrbi tudi za beljakovine in triptofan

    Piščančje in drugo perutninsko meso vsebuje aminokislino triptofan, ki jo telo uporablja pri nastajanju serotonina in melatonina.

    Okoli triptofana se je razširil mit, da je prav piščanec oziroma puran kriv za značilno zaspanost po obilnem obroku. V resnici je zgodba nekoliko bolj zapletena, saj na utrujenost po jedi vplivata količina hrane in sestava celotnega obroka.

    Toda počitek je med boleznijo vsekakor dobrodošel. Če nas topel krožnik juhe pomiri in pripravi do tega, da se odpravimo prej v posteljo, tudi to ni zanemarljiva korist.

    Rezanci ali žličniki? Zakaj pa ne

    Kadar je juha samostojen obrok, ji pogosto dodamo rezance, zdrobove žličnike, riž ali jajčne vlivance. S tem povečamo predvsem njeno energijsko vrednost. Ogljikovi hidrati so lahko še posebej dobrodošli, kadar zaradi slabega počutja čez dan pojemo zelo malo. Običajna domača juha z mesom, zelenjavo in prilogo tako postane precej uravnotežen obrok, ki je praviloma lažje prebavljiv kot mastna ali zelo težka hrana.

    Tudi začimbe lahko prilagodimo počutju. Ingver, peteršilj ali nekoliko popra lahko juho naredijo aromatičnejšo, pri razdraženem želodcu ali grlu pa je bolje ostati pri bolj blagem okusu.

    Blagodejna predvsem za počutje

    Kurja juha prehlada sicer ne more pozdraviti, lahko pa v dneh, ko se počutimo slabo, naredi veliko za naše počutje. Topla tekočina prijetno navlaži grlo, juha telesu hkrati zagotovi tekočino, energijo in hranila tudi takrat, ko nimamo pravega apetita.

    K temu se pridruži še nekaj, česar ni mogoče izmeriti zgolj z vsebnostjo vitaminov in mineralov: topel krožnik domače juhe povezujemo z udobjem, počitkom in skrbjo. Prav zato po njej pogosto posežemo, ko smo utrujeni, prezebli ali bolni. Ne zato, ker bi bila čudežno zdravilo, temveč ker nas pogreje, okrepča in nam pomaga, da se vsaj za nekaj časa počutimo nekoliko bolje.

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