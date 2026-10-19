Buča v treh hodih: od dišeče juhe do sočnega čokoladnega peciva

Buča se v kuhinji znajde v zelo različnih vlogah. V juhi jo poživimo z ingverjem in pomarančno lupinico, pečeno povežemo s testeninami in sirom, njen pire pa uporabimo tudi za sladico s čokolado. Trije recepti z Odprte kuhinje so zato dobra priložnost, da iz sezonske sestavine pripravimo celoten meni. Lahko pa si vsak dan privoščimo le eno od teh jedi.

Za začetek: bučna juha s pomarančo

Če bučno juho vedno pripravljamo enako, je čas za majhno spremembo. Barbara Radojlović - Barbarella jo popestri s pomarančno lupinico, ki sladkasti buči doda svežo, dišečo noto. Družbo ji delata ingver in muškatni orešček, za kremast zaključek pa namesto smetane poskrbi nesladkan sojin napitek. Pred postrežbo dodamo še bučno olje in bučna semena. Tako dobimo znano jesensko jed z nekoliko drugačnim značajem.

Recept: Bučna juha s pomarančo

Za glavno jed: bučni makaroni s sirom

Tjaša Vede in Blaž Mikuljan, ustvarjalca bloga Midva kuhava, sta makarone s sirom preoblekla v jesenske barve. Bučo najprej spečemo, nato večino pretlačimo z mlekom in vmešamo v bešamel s čedarjem in gavdo. Z omako povežemo testenine, po vrhu dodamo še sir in vse skupaj zapečemo pod žarom. Nekaj pečenih bučnih koščkov prihranimo za postrežbo, ob bogatem narastku pa ponudimo osvežilno solato. To je jed za trenutke, ko si zaželimo toplega kosila iz skupnega pekača.

Recept: Bučni makaroni s sirom

Za konec: bučni brownie s čokolado

Buča ima svoje mesto tudi med sladicami. Brina Robinik Kobal jo je vključila v brownie, v katerem se prepletata temna čokoladna in oranžna bučna masa. Slednjo odišavimo s cimetom, ingverjem, muškatnim oreščkom in klinčki, z nekaj potegi palčke pa ustvarimo marmoriran vzorec. Najpomembnejše je, da peciva ne prepečemo: sredica mora ob koncu peke ostati še rahlo mehka. Pred rezanjem ga popolnoma ohladimo, zato lahko sladki del menija pripravimo vnaprej.

Recept in video: Bučni brownie, ki ostane čudovito sočen