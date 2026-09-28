Buče niso le jesenski okras: zakaj jih je dobro pogosteje vključiti v jedilnik

Ko se dnevi skrajšajo in temperature spustijo, se na tržnicah, vrtovih in kuhinjskih pultih začne njihova sezona. Buče so različnih oblik, velikosti in barv, od drobnih okrasnih do velikanskih, težkih več deset kilogramov. Razlikujejo se tudi po okusu in načinu uporabe, skupno pa jim je, da jih lahko v jesenski kuhinji uporabimo na presenetljivo veliko načinov.

Buče sodijo med zelo stare kulturne rastline. Divje vrste so ljudje uporabljali že v prazgodovini, pomemben del prehrane pa so bile tudi pri številnih staroselskih ljudstvih v Ameriki. Danes poznamo več sto različnih sort.

Oranžna barva ni naključje

Meso številnih buč je intenzivno rumene ali oranžne barve. Zanjo so odgovorni predvsem karotenoidi, med njimi betakaroten, ki ga lahko naše telo pretvori v vitamin A.

Karotenoidi so rastlinski pigmenti z antioksidativnim delovanjem, njihova količina pa se med posameznimi vrstami in sortami buč precej razlikuje. Buče vsebujejo tudi lutein in zeaksantin, sestavo pa med drugim določajo sorta, rastne razmere in način priprave.

Vitamin A ima med drugim pomembno vlogo pri normalnem delovanju imunskega sistema, ohranjanju vida ter kože in sluznic.

Bučno meso poleg tega vsebuje veliko vode in je razmeroma nizkoenergijsko živilo. Natančna hranilna vrednost je odvisna od sorte in načina priprave; kuhana buča lahko denimo vsebuje manj kot 20 kilokalorij na 100 gramov. Zato jo brez težav vključimo tudi v lažje obroke, pri katerih pa je seveda pomembno, kaj ji dodamo. Bučna juha s smetano in obilico olja ima povsem drugačno energijsko vrednost kot pečena buča z začimbami.

Iz hokaido buče lahko pripravimo gosto juho ali jo spečemo skupaj z lupino. Foto: Shutterstock

Ne zavrzimo pečk

Ko bučo izdolbemo, pogosto najprej pomislimo na meso, pečke pa končajo med odpadki. Škoda. Bučna semena namreč vsebujejo maščobe, beljakovine ter različne vitamine in minerale. Lahko jih operemo, osušimo in popečemo ter uporabimo kot dodatek solatam, juham, domačemu kruhu ali kosmičem.

Posebno mesto imajo pri nas pečke buče golice, iz katerih pridobivamo značilno temno bučno olje. Bučna semena se tradicionalno omenjajo tudi v povezavi z zdravjem prostate. Nekatere raziskave pri moških z benignim povečanjem prostate so pokazale možno izboljšanje nekaterih težav spodnjih sečil, vendar dokazi niso tako trdni, da bi bučne pečke ali njihove izvlečke lahko razumeli kot nadomestilo za zdravljenje.

Od juhe do sladice

Največja prednost buč je morda prav njihova kulinarična prilagodljivost.

Iz hokaido buče lahko pripravimo gosto juho ali jo spečemo skupaj z lupino, maslenka je zaradi sladkastega in kremastega mesa odlična za pireje, omake in rižote, bolj čvrste sorte pa se dobro obnesejo v pečici. Bučo lahko dodamo testeninam, njokom, kariju, enolončnicam, zelenjavnim polpetom in kruhu. Zaradi nežne sladkobe pa se dobro znajde tudi v pecivu, pitah, mafinih in palačinkah.

Ena najbolj uporabnih priprav je bučni pire. Bučo olupimo, narežemo na večje kose, skuhamo na pari in nato pretlačimo. Pire lahko pripravimo tudi iz pečene buče, kar poudari njen okus, nato pa ga zamrznemo v manjših porcijah in uporabljamo še več mesecev.

Bučna semena vsebujejo maščobe, beljakovine ter različne vitamine in minerale. Lahko jih operemo, osušimo in popečemo ter uporabimo kot dodatek solatam, juham, domačemu kruhu ali kosmičem. Foto: Shutterstock

Pri nekaterih sortah lupilnik sploh ni potreben

Pred pripravo je dobro preveriti, katero bučo imamo pred seboj. Pri nekaterih je lupina tanka in užitna, pri drugih je precej trša.

Hokaido buče denimo navadno ni treba lupiti, saj se lupina med kuhanjem ali peko zmehča. Pri maslenki jo največkrat odstranimo, čeprav je pri daljšem pečenju užitna tudi ta.

In prav v tem je eden od razlogov, zakaj so buče tako hvaležno jesensko živilo: iz ene same lahko pripravimo več popolnoma različnih obrokov, ostanke pireja zamrznemo, pečke popečemo, pri nekaterih sortah pa uporabimo celo lupino.

Ko jih prihodnjič zagledamo na tržnici ali domačem vrtu, jih zato ni treba občudovati le kot simbol jeseni. Veliko zanimivejše postanejo takrat, ko pristanejo na krožniku.