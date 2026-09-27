Kam s kolesom? Pet poti po Sloveniji, ki navdušijo z razgledi

Kolesarjenje je lahko način vsakodnevnega prevoza, priložnost za rekreacijo ali razlog, da nekoliko drugače odkrivamo Slovenijo. V slovenskih občinah so v zadnjih letih uredili številne kolesarske poti in steze, ob njih pa nastajajo tudi pumptracki, kolesarski parki in sistemi za izposojo koles.

Če razmišljate, kam bi se odpravili na naslednji kolesarski izlet, smo zbrali pet raznolikih poti. Nekatere so primerne za nezahtevno vožnjo, druge zaradi makadama in gozdnih odsekov zahtevajo nekoliko drugačno opremo.

Medvode–Pirniče–Vikrče

Kolesarska povezava med Verjem, Zgornjimi in Spodnjimi Pirničami, Vikrčami ter središčem Medvod je dolga 6,2 kilometra. Asfaltirana dvosmerna pot je široka 3,5 metra, na delu trase med polji pa je dovoljen tudi dostop kmetijski mehanizaciji.

Na približno 450 metrih poti si kolesarji prometnico delijo z motornim prometom.

Pomemben del povezave je tudi brv čez Savo v Medvodah med knjižnico in občinsko stavbo. Dolga je 138 metrov, njen razpon pa meri 86,6 metra.

Povezava je namenjena tako vsakodnevnim uporabnikom koles kot drugim kolesarjem, ki želijo varneje in udobneje priti do središča Medvod. Ob poti je več priključkov, pelje pa tudi mimo toplega vrelca Straža v Spodnjih Pirničah.

Kamnik–Ljubljana

Regionalna kolesarska povezava med Kamnikom in Ljubljano je primerna tako za dnevne poti kot za kolesarski izlet. Dolga je 13,74 kilometra.

Začne se na območju Kamnika, v Podgorju oziroma na Duplici, nato pa vzporedno z regionalno cesto poteka čez Mengeško polje do krožišča v Mengšu. Skozi središče Mengša vodi po Slovenski cesti, pri južnem krožišču zavije proti zahodu in se skozi Loko pri Mengšu nadaljuje proti Trzinu.

V Trzinu pot poteka skozi industrijsko cono. Na njenem koncu pri semaforiziranem križišču prečka Štajersko cesto in se nadaljuje po enostranski dvosmerni kolesarski stezi.

Povezava se konča na območju Mestne občine Ljubljana, na križišču Dunajske in Štajerske ceste, od koder je mogoče pot nadaljevati po kolesarski povezavi čez Črnuče.

Jamska kolesarska pot

Povsem drugačno izkušnjo ponuja Jamska kolesarska pot v okolici Postojne. Trasa kolesarje vodi skozi kraško pokrajino mimo petih večjih oziroma bolj znanih jam.

Ob poti so Postojnska jama, Otoška jama, jama pod Predjamskim gradom ter s predorom povezani Pivka in Črna jama.

Izlet je mogoče združiti tudi z ogledom cerkvic ob poti, tisti, ki želijo kolesarjenje povezati še z drugimi športnimi dejavnostmi, pa imajo v avtokampu Pivka jama na voljo košarko, odbojko na mivki, tenis in kopanje v bazenu.

Ker trasa večinoma poteka po makadamskih in gozdnih poteh, je najprimernejša za gorska kolesa. Pot je označena z modrimi usmerjevalnimi tablami s številko 2.

Kačji pastir ob Cerkniškem jezeru

Za krajši kolesarski izlet je zanimiva krožna pot Kačji pastir ob Cerkniškem jezeru. Izhodišče je na parkirišču na koncu vasi Dolenje Jezero, od koder se trasa nadaljuje po makadamski poti.

Po približno kilometru in pol je treba na križišču zaviti desno, kjer sledi krajši vzpon. Po približno 500 metrih se pot usmeri proti Dolenji vasi.

Vožnja ob vznožju Javornikov ponuja več razgledov na Cerkniško jezero in Slivnico. Pot vodi nad jamo Skadulco, mimo območja, kjer je nekoč stal grad Karlovec, ter nad Jamskim zalivom s požiralnima jamama Velika in Mala Karlovica.

Po šestih kilometrih kolesarji prispejo v Dolenjo vas, kjer za gasilskim domom zavijejo desno čez mostiček in se po približno dveh kilometrih vrnejo na izhodišče v Dolenje Jezero.

Celotna pot je dolga 11 kilometrov. Je makadamska in večinoma položna, z enim krajšim vzponom in spustom. Označena je s piktogramom kačjega pastirja.

Stična–Muljava

V občini Ivančna Gorica so junija 2022 odprli kolesarsko povezavo med Stično in Muljavo, dolgo nekaj manj kot deset kilometrov.

Približno polovica trase poteka po novozgrajenih kolesarskih površinah, druga polovica pa po obstoječih javnih poteh. Skozi središče Ivančne Gorice in čez železniško progo povezava poteka po lokalnih in regionalnih cestah.

Od krožišča vodi ločena kolesarska pot do Mleščevega, nato pa se skozi Mleščevo proti Malim in Velikim Črnelem nadaljuje po lokalni cesti. Pred križiščem z regionalno cesto se znova loči in vodi proti Muljavi.

Pred Muljavo se priključi na cesto Muljava–Oslica, od tam pa kolesarje talne označbe pripeljejo vse do Jurčičeve domačije na Muljavi.