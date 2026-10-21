Korzika na štirih kolesih: od razgibanih obal do preprostih domačinov

Francoski otok Korzika je najbolje spoznavati počasi, po ovinkastih cestah, skozi kamnite vasice in ob obali, kjer se morje preliva v nešteto odtenkov modre. Poleg lepih plaž ponuja tudi gore, bogato zgodovino in kulinariko, ki odraža značaj tega otoka z izrazito samosvojo identiteto. Prav raznovrstnost je tisto, zaradi česar Korzika ostane v spominu.

Cap Corse: začetek korziške pustolovščine

Na skrajnem severu otoka se začne najina pustolovščina. Cap Corse je dolg, ozek polotok, ki se kot prst steguje v Sredozemsko morje. Tu Korzika pokaže svoj najbolj divji obraz: strma pobočja, majhne ribiške vasi, samotne plaže in ceste, ki se tesno oprijemajo skalnatih obal.

Genovski stolp FOTO: Bojan Orehek

Prva postaja je Erbalunga, ena najlepših vasic na severovzhodni obali. Stare kamnite hiše se stiskajo ob majhnem pristanišču, nad njimi pa se dviga ostanek genovskega stolpa. Ozke uličice, cvetje na pročeljih in ribiški čolni, ki se pozibavajo v pristanišču, ustvarjajo prizor, ob katerem se čas za trenutek ustavi.

Od tod nadaljujeva proti severu, po panoramski cesti, ki razkriva vedno nove poglede na morje. Na zahodni strani polotoka se ustaviva v majhnih krajih, kot sta Nonza s svojo temno prodnato plažo in slikovitim stolpom ter pristaniški Centuri, znan po ribiški tradiciji, kjer na vsakem koraku ponujajo slastne obroke iz jastogov, škampov in drugih morskih dobrot.

Vožnja okoli Cap Corsa ni dolga le po kilometrih, ampak predvsem po doživetjih. Ovinki, ozka cesta in razgledi zahtevajo potrpežljivost, zato si zanjo vzameva skoraj ves dan in za prvi cilj izbereva Saint-Florent.

Obmorsko mestece z živahnim pristaniščem

Pristni okusi Korzike FOTO: Bojan Orehek

Saint-Florent je prijetno mestece, ki služi kot izhodišče za dnevne izlete s terenskimi vozili do puščave Agriates ali z ladjico do najlepših plaž na otoku, kot sta Saleccia in Lotu, kjer je dolg pas svetlega peska obrobljajo dišeči borovci in kristalno čisto morje. Prav to kristalno čisto morje obdaja celotno Korziko.

Nadaljevanje po zahodni obali je poglavje zase. Tu se začnejo ceste, zaradi katerih je otok tako priljubljen med ljubitelji vožnje z avtomobili, motorji in celo kolesarji. Ovinki se nizajo drug za drugim, skalne stene se pnejo nad cesto, pod njimi pa se razprostira globoko morje v vseh odtenkih modre.

Pozno popoldne je čas za izbiro naslednjega kraja, kjer bova prenočila, in odločiva se za mesto Calvi, kjer se nad pristaniščem in ozkimi uličicami z restavracijami dviga mogočno obzidje. Vzpon nanj je nagrajen s čudovitim razgledom, še posebno proti večeru, ko sonce počasi obarva kamnite zidove v zlate odtenke.

Cesta, ki jemlje dih

Najbolj dramatičen del poti se nadaljuje proti Portu in znamenitim Calanques de Piana. Tu narava pokaže svojo kiparsko moč. Rdečeoranžne granitne skale se dvigajo nad cesto v nenavadnih oblikah, ki spominjajo na živali, obraze in fantastične gradove. Ko jih obsije poznopopoldansko sonce, zažarijo v močnih rdečih in bakrenih odtenkih. Vožnja je eno največjih doživetij celotnega potovanja. Cesta je ozka in ovinkasta, z veliko mesti za ustavljanje in fotografiranje, razgledov ne manjka.

Calanques de Piana - rdeče skale, makija in neskončno Sredozemlje FOTO: Bojan Orehek

Ajaccio: rojstni kraj Napoleona Bonaparta

Pot proti jugu naju pripelje v Ajaccio, glavno mesto Korzike in rojstni kraj Napoleona Bonaparta. Mesto je popolno nasprotje obalnih vasic, ki sva jih obiskala doslej. Ulice so široke, živahne, tržnice polne lokalnih dobrot. Skozi staro mestno jedro naju se sprehodiva do Napoleonove rojstne hiše, mimo barvitih pročelij in prijetnih lokalov, ki izražajo francoski šarm, lokalni prebivalci pa svoj korziški temperament. Poleg razmeroma velikega pristanišča mesto nima kaj več dosti ponuditi, vsekakor pa priporočava večerni sprehod in dopoldanski obisk tržnice.

Jug, ki pusti močan vtis

Starodavni čar gorskega mesta Sartene FOTO: Bojan Orehek

Iz Ajaccia se odpraviva v notranjost do mesta Sartène, starodavnega mesteca s kamnitimi hišami, ozkimi ulicami in čudovitim trgom, kjer utrujen turist z veseljem sede in spije kavo ter poje pravi francoski rogljiček. Ker je mesto na vzpetini in gosto pozidano, z ozkimi ulicami vmes, je parkiranje precejšen podvig, zato je priporočljivo vozilo pustiti nižje in se do mesta odpraviti peš.

Pravo presenečenje pa naju je čakalo na skrajnem jugu otoka. Ker sva obiskala Korziko po koncu glavne sezone, nisva pričakovala, da pri mestu Bonifacio ne bova dobila prostega mesta v kampu. Ker sva nekje morala prenočiti, sva se morala odpeljati nekaj kilometrov naprej.

Bonifacio je mesto, ki ga je težko primerjati s katerim koli drugim. Njegovo staro jedro stoji na vrhu belih apnenčastih pečin, ki se skoraj navpično spuščajo v morje. Sprehod po srednjeveških ulicah je nepozaben. Na vsakem koraku se odpre nov pogled na morje in bližnjo Sardinijo. Med najbolj znane znamenitosti spadajo stopnice aragonskega kralja, vklesane v strmo pečino. V okolici je nekaj prečudovitih plaž. Med najbolj znanimi je Palombaggia, kjer svetel pesek, rdečkaste skale in borovci preidejo v turkizno morje. Podobno privlačna je Santa Giulia, zaliv s plitvo vodo.

Bonifacio, kjer se bele apnenčaste pečine zlijejo z večernimi oblaki. FOTO: Bojan Orehek

Po koncu sezone sta bili obe plaži zlahka dosegljivi z avtomobilom, saj je na voljo veliko parkirnih mest. Plaža Roccapina je težje dostopna in velja za naravni biser. Do nje vodi skoraj tri kilometre dolga strma makadamska pot, polna ogromnih lukenj in velikih kamnov, zato se večina obiskovalcev do nje odpravi peš. Hojo po vročem soncu in prašni poti plaža nagradi s svojo lepoto in kristalno čisto vodo. Obiskovalcev zaradi nedostopnosti ni veliko.

Vzhodna obala in vrnitev v Bastio

Vzhodna obala Korzike je precej drugačna od zahodne. Ceste širše, manj ovinkaste, pokrajina bolj položna, dolge peščene plaže se vrstijo druga za drugo. Za zadnjo noč sva izbrala kamp v bližini Bastie, kjer sva zvečer na plaži ob kozarcu vina uživala ob pogledu na zvezdnato nebo in si poskusila vtisniti v spomin lepe trenutke s potovanja. Jutro je bilo pred odhodom na trajekt je bilo namenjeno še zadnjemu skoku v kristalno čisto morje in nakupu lokalnih specialitet.