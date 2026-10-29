Krepitev odpornosti tudi s pomočjo narave

Jesen je čas, ko okužbe dihal spet postanejo naš vsakdan. Več časa preživimo v zaprtih prostorih, dnevi so krajši, manj je sonca, pogosto se spremeni tudi naš življenjski ritem. Če k temu dodamo še pomanjkanje spanja, manj gibanja in prehrano, ki je pozimi pogosto manj pestra, ni presenetljivo, da se marsikdo počuti bolj izčrpanega.

Prav v tem času se poveča tudi zanimanje za izdelke, ki obljubljajo močnejšo odpornost. Toda imunski sistem ni nekaj, kar bi lahko z enim pripravkom preprosto »dvignili«. Če je človek zdrav in dobro prehranjen, dodatno uživanje velikih količin vitaminov praviloma ne pomeni tudi boljše zaščite pred okužbami. Pri prehranskih dopolnilih je zato pomembno predvsem vprašanje, ali za njihov učinek obstajajo kakovostni dokazi.

Jesenska domača lekarna Vitamin D

Jeseni in pozimi je posebno pomemben pri ljudeh z večjim tveganjem za pomanjkanje. O ustreznem odmerku se je pri dolgotrajnem jemanju smiselno posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom. Vitamin C

Koristen za normalno delovanje imunskega sistema. Prehrana naj bo prvi vir; dodatki lahko pri rednem jemanju nekoliko skrajšajo prehlad. Cink

Za preventivo ni prepričljivih dokazov. Nekateri pripravki lahko ob začetku prehlada nekoliko skrajšajo njegovo trajanje. Ameriški slamnik

Pri Echinacei purpurei obstajajo klinične raziskave in tudi evropska monografija. Učinek je odvisen od konkretnega pripravka, zato ni mogoče vseh izdelkov z ameriškim slamnikom obravnavati enako. Probiotiki

Učinek je odvisen od konkretnih bakterijskih sevov. Izdelek z več bakterijami ni sam po sebi tudi učinkovitejši. Med in bezeg

Lahko sta koristna pri lajšanju nekaterih simptomov, vendar ju ne smemo enačiti z zdravili za preprečevanje okužb.

Vitamin D ima jeseni posebno mesto

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Med hranili je vitamin D malo drugačen primer, saj gre za vitamin, ki ga pod vplivom sončnega sevanja telo tvori samo. Ker je v jesenskih in zimskih mesecih sonca manj, je zadostno preskrbljenost težje zagotoviti. Slovenske smernice poudarjajo skrb za vitamin D predvsem pri starejših, ljudeh, ki so veliko časa v zaprtih prostorih, in drugih skupinah z večjim tveganjem za pomanjkanje. Za nekatere od teh skupin priporočajo v obdobju od oktobra do aprila njegovo dodajanje, pri čemer so priporočeni odmerki odvisni od starosti in tveganja za pomanjkanje. Pri starejših od 65 let smernice navajajo 1000 do 2000 mednarodnih enot na dan. Pri ljudeh z debelostjo so potrebe lahko večje.

To pa nikakor ne pomeni, da ga je treba jemati v čim večjih odmerkih. Pri vitaminih več ni nujno bolje. Veliki odmerki so lahko škodljivi, zato je pri dolgotrajnem jemanju večjih količin smiseln posvet z zdravnikom.

Vitamin C: koristen, vendar ne čudežen

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Vitamin C ima pomembno vlogo pri normalnem delovanju imunskega sistema in ga v običajnih okoliščinah brez težav dobimo z raznoliko prehrano. Citrusi, paprika, zelje, brokoli in druga zelenjava ter sadje so dobri viri.

Čeprav je vitamin C že desetletja eden najbolj priljubljenih »zimskih« dodatkov, raziskave ne potrjujejo, da bi pri večini ljudi preprečil prehlad. Redno uživanje lahko nekoliko skrajša bolezen, vendar je učinek precej skromen. Cochranova analiza ocenjuje, da se pri odraslih trajanje prehlada skrajša za približno osem odstotkov. Zato tudi pri vitaminu C velja: če je na jedilniku dovolj sadja in zelenjave, posebna jesenska kura najverjetneje ni potrebna.

Dobro je vedeti Če jemljete zdravila, imate kronično bolezen, ste noseči ali želite jemati večje odmerke vitaminov in mineralov, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Pri rastlinskih pripravkih je pomembno preveriti tudi morebitne interakcije z zdravili.

Cink je zanimivejši

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Tudi cink sodeluje pri normalnem delovanju imunskega sistema. Za preventivno jemanje ni prepričljivih dokazov, da bi bistveno zmanjšalo možnost, da bomo zboleli. Nekatere raziskave pa nakazujejo, da lahko določeni pripravki cinka, če jih začnemo uporabljati kmalu po pojavu prvih znakov prehlada, njegovo trajanje nekoliko skrajšajo. Pri tem so pomembni oblika pripravka, odmerek in način uporabe. Večji odmerki lahko povzročijo slabost, neprijeten okus in druge prebavne težave, dolgotrajno pretiravanje pa ni priporočljivo.

Ameriški slamnik je tudi zdravilo

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Med jesenskimi pripravki ima posebno mesto ameriški slamnik, pri katerem pa se moramo zavedati, da vsi izdelki, ki ga vsebujejo, niso enaki. Razlikujejo se po vrsti rastline, delu rastline, ki je uporabljen, načinu priprave in koncentraciji učinkovin.

To je eden od razlogov, zakaj so izsledki raziskav na prvi pogled tako različni. Cochrane je v pregled vključil 24 kontroliranih kliničnih raziskav s skupno več kot 4600 udeleženci. Raziskovalci so ugotovili, da nekatere raziskave kažejo korist, vendar so se uporabljeni pripravki med seboj precej razlikovali, zato rezultatov ni mogoče preprosto prenesti na vse izdelke z ehinacejo.

Obstajajo pa tudi dobro zasnovane klinične raziskave posameznih standardiziranih pripravkov. V eni od randomiziranih dvojno slepih raziskav so na primer pri odraslih z začetkom prehlada primerjali standardizirani pripravek Echinacea purpurea s placebom ter ugotavljali potek in trajanje simptomov.

Pomemben je prav tako evropski regulatorni vidik. Evropska agencija za zdravila je za pripravke iz svežega nadzemnega dela Echinacea purpurea ugotovila dobro uveljavljeno uporabo za kratkotrajno preprečevanje in zdravljenje prehlada. Pri tem se sklicuje na znanstvene podatke in klinične raziskave, v katerih so nekateri pripravki pokazali hitrejše izboljšanje simptomov.

Pri pripravkih iz korenine je ocena bolj zadržana: EMA njihovo uporabo pri prehladu uvršča med tradicionalno uporabo, saj klinični podatki niso dovolj konsistentni za enako trdno sklepanje.

To je pomembna razlika tudi za potrošnika. Ni dovolj, da na škatlici piše »ameriški slamnik«. Pomembno je, kateri del rastline je uporabljen, kako je pripravljen in ali gre za registrirano zdravilo ali prehransko dopolnilo.

Probiotiki so obetavno področje

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V zadnjih letih se veliko govori tudi o povezavi med črevesjem in imunskim sistemom. Črevesna mikrobiota je res pomemben del našega obrambnega sistema, vendar iz tega še ne sledi, da bo vsak probiotični izdelek izboljšal odpornost. Pri nekaterih probiotičnih sevih se je v raziskavah pokazalo, da lahko pripomorejo k manjši pogostosti okužb zgornjih dihal oziroma nekoliko krajšemu trajanju bolezni. Pri tem pa je ključna beseda sev. Učinka ene bakterijske kulture ne moremo avtomatično pripisati drugemu izdelku, samo zato, ker oba vsebujeta probiotike.

Če torej kupujemo probiotik, ki naj bi prispeval k večji odpornosti, je smiselno pogledati, kateri konkretni sevi so v njem in ali so zanje na voljo klinične raziskave, ne pa izbrati izdelek zgolj na podlagi velikega števila milijard bakterij, ki je navedeno na embalaži.

In kaj je z medom in drugimi domačimi pripravki?

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Črni bezeg je tradicionalni pripravek, za katerega obstaja nekaj kliničnih raziskav. Posamezne študije nakazujejo, da bi lahko izvlečki bezga pri nekaterih okužbah dihal nekoliko ublažili simptome oziroma skrajšali njihovo trajanje, vendar dokazi niso tako trdni, da bi lahko govorili o zanesljivi zaščiti pred okužbo.

Med ima bolj jasno, a skromno vlogo. Ni dokazov, da bi pomembno »krepil imunski sistem«, lahko pa pomaga pri lajšanju kašlja, predvsem ponoči, in pomirja razdraženo žrelo. Podobno velja za topel čaj, juho in dovolj tekočine. Njihova vrednost je predvsem v podpori počutju med boleznijo.

Pri domačih pripravkih je zato dobro ohraniti nekaj zdrave pameti. To, da je nekaj naravno, še ne pomeni, da je učinkovito ali popolnoma neškodljivo. Po drugi strani pa tudi ni razloga, da bi vse tradicionalne pripravke kar zavrgli. Za nekatere obstajajo klinični podatki, le njihova moč je različna.

Največ naredimo brez kapsul

Na koncu pridemo do precej manj spektakularnega, vendar pomembnejšega odgovora. Za dobro delovanje imunskega sistema potrebujemo dovolj kakovostne hrane, spanja in gibanja. Pomembna je pestra prehrana, ki zagotavlja dovolj beljakovin, vitaminov, mineralov in drugih hranil. K temu spadajo tudi redni obroki, dovolj tekočine in čim manj kajenja ter pretiranega uživanja alkohola.

Prehransko dopolnilo je smiselno predvsem takrat, ko z njim zapolnimo konkretno prehransko vrzel ali če gre za pripravek, za katerega obstajajo dokazi za določeno uporabo. Pri tem je dobro vedeti, da prehransko dopolnilo in zdravilo nista ista stvar.

Jeseni torej ni treba kupiti cele vrste izdelkov za odpornost. Boljša strategija je, da najprej uredimo osnove, nato pa glede na svoje potrebe izberemo tisto dopolnilo ali pripravek, za katerega imamo dober razlog. Tudi pri naravnih pripravkih je namreč najpomembnejša prava mera: dovolj, ne pa vsega po malem.