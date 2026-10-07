Na obisk k železniškim velikanom

Nekoč, ko so po tirih brzele parne lokomotive, je bilo ob Parmovi ulici v Ljubljani precej bolj živahno, kot je danes, vsaj z vidika železniškega prometa. V prostorih, kjer domuje Železniški muzej Slovenskih železnic, je bila nekoč kurilnica Ljubljana Šiška, pomembna za oskrbo parnih lokomotiv, ki so se z naših tirov začele počasi poslavljati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat je med slovenskimi železničarji začela zoreti ideja, da bi oblikovali muzej – ta je uradno zaživel leta 1981.

Ogled muzeja bo navdušil vse generacije. FOTO: Miško Kranjec/Železniški muzej SŽ

Velikani na tirih

Obiskovalca muzeja, ki vstopi v rotundo, najprej pozdravi ena od črnih velikank, parnih lokomotiv, katerih velikost, zapletena mehanika, številni ventili, cevi in orjaška pogonska kolesa hitro prikličejo predstavo o času, ko je bila železnica povsem drugačna. Med razstavljenimi lokomotivami je tudi vagon, na katerem so izkušeni modelarji postavili maketo železnice, ki popestri ogled muzeja tako mladim kot mladim po srcu.

Železniški muzej Slovenskih železnic Kje: Parmova ulica 35, Ljubljana

Med zanimivejšimi eksponati: najstarejša lokomotiva v Sloveniji SB 718 iz leta 1861, brzovozna lokomotiva SŽ 03-002, ki ima največja pogonska kolesa med vsemi v muzeju, njihov premer je 1,74 metra, ter progovni moped POTM-TOMOS

Od predstavnice muzeja Andreje Špitalar, ki nas popelje na voden ogled, izvemo, da ima v muzej v svoji zbirki več kot 60 historičnih lokomotiv, več kot 50 vagonov in drugih vozil, med njimi tudi mala tirna vozila oziroma drezine, ter več kot 2000 drugih muzejskih predmetov z različnih področij železnice. Dodajmo, da je v rotundi razstavljenih le nekaj lokomotiv, druge so na različnih koncih Slovenije in praviloma krasijo železniške postaje.

Brzovozna lokomotiva SŽ 03-002. Ena najboljših konstrukcij nekdanje Južne železnice (Südbahn – SB), mejnik pri konstruiranju lokomotiv. Hans Steffan in Ernst Prossy sta jo razvila posebej za progo Ljubljana – Trst, torej je avtohtona. FOTO: Miško Kranjec/Železniški muzej SŽ

Našo gostiteljico vprašamo, katere od lokomotiv, ki so na ogled v muzeju, še posebej izstopajo. »Zagotovo je to brzovozna lokomotiva SŽ 03-002. Njena pogonska kolesa imajo premer kar 1,74 metra, kar je največ med lokomotivami v muzeju. Na začetku 20. stoletja je bila skonstruirana posebej za progo med Ljubljano in Trstom, saj so morali konstruktorji upoštevati posebnosti kraškega sveta,« pojasni sogovornica. Lokomotiva je na preizkusni vožnji dosegla celo hitrost 128 km/h, danes pa so ohranjene le še tri takšne na svetu.

Ob njej je mogoče precej bolje razumeti, kakšen tehnološki podvig je bila železnica v času svojega velikega vzpona. Danes nas lahko osupne že velikost koles, takrat pa je bil vsak njihov obrat del vsakdanjega potovanja, prevoza blaga in povezovanja krajev.

Najstarejši in najmanjši v zbirki

Pomemben del zbirke je po besedah sogovornice tudi v zeleno barvo odeta lokomotiva SB 718, ki je najstarejša tako v muzeju kot na Slovenskem – izdelana je bila davnega 1861. Sprva so takšne lokomotive uporabljali za vleko tovornih in potniških vlakov, po prvi svetovni vojni pa predvsem za lažje tovorne vlake, postajne premike in vožnjo na lokalnih progah.

Tovorna lokomotiva SB 718 je najstarejša lokomotiva v muzeju. Serija SB 29 je ena najboljših in najbolj razširjenih lokomotiv nekdanje Južne železnice, primerna tako za tovorne kot za potniške vlake. FOTO: Miško Kranjec/Železniški muzej SŽ

Med bolj nenavadnimi eksponati Špitalarjeva omeni še progovni moped POTM-Tomos, ki je na ogled v sosednji stavbi. Z njim se je lahko po progi peljala le ena oseba, največja dovoljena hitrost pa je bila 35 kilometrov na uro. Čez križišča in kretnice je bilo treba voziti precej počasneje, največ deset kilometrov na uro, drugače bi se lahko iztiril. Izdelovali so ga v Sloveniji, v Podjetju za obnovo tirnega materiala v ljubljanski Šiški, za osnovo pa so uporabili Tomosov moped colibri 03.

progovni moped POTM-Tomos FOTO: Miško Kranjec/Železniški Muzej SŽ

Takšni eksponati so morda manj mogočni od parnih lokomotiv, vendar prav zato zanimivi. Kažejo namreč vsakdan železnice, ki ga v predstavah o velikih vlakih pogosto spregledamo.

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Pogled v delavnico

Prednost našega vodenega ogleda je bila tudi ta, da smo lahko zavili stran z običajne muzejske poti in pokukali v servisno delavnico, kjer skrbijo za lokomotive muzejskega vlaka. Trenutno to častno nalogo opravlja lokomotiva številka 25, ki jo čaka še nekaj preizkusov, potem pa bo spet pripravljena za vleko muzejskega vlaka, katerega vožnje si lahko obetamo kaj kmalu.

Pogled v delavnico FOTO: Blaž Kondža

Ob pogledu na ljudi, ki delajo okoli starega stroja, je takoj jasno, da ohranjanje železniške dediščine zahteva precej več kot čiščenje in občasno prebarvanje kovine. Lokomotiva, ki naj bi vozila, mora biti tehnično brezhibna. Vsak mehanizem ima svojo nalogo, vsaka cev in povezava svoj pomen. Prav zato je mogoče parno lokomotivo razumeti tudi kot svojevrsten živi muzejski eksponat. Ko se začne premikati, zgodovina za nekaj ur dobi povsem drugačen obraz.

Parne lokomotive zahtevajo znanje in vzdrževanje. FOTO: Luka Marinko/Železniški muzej SŽ

Vonj po pravi železnici

Če za zagon sodobnega vlaka običajno zadošča nekaj klikov in pritiskov na prava stikala, je pri parni lokomotivi zelo drugače in predvsem zahteva svoj čas. Med drugim izvemo, da v peči parne lokomotive muzejskega vlaka zakurijo že več ur pred odhodom.

Vožnja z muzejskim vlakom je prav posebna izkušnja. FOTO: Miško Kranjec/Železniški muzej SŽ

Kakšni pa so občutki med upravljanjem teh parnih velikank? Strojevodja Rok Šmon odgovarja: »Noben stroj se ne more primerjati s parno lokomotivo. Je nekaj čisto posebnega. Kup jekla, ki pa oživi in ima čisto svoj značaj. Obnaša se tako, kot se ti obnašaš do nje. Noben stroj v celotni zgodovini se more primerjati z njo. Delo je sicer kompleksno in težko, a zame zelo lepo in posebno.«

Da je doživetje lepo in posebno, pritrdi tudi njegov kolega, strojevodja Dejan Šorli: »Ko voziš parno lokomotivo, te preplavlja mešanica močnih čustev. Ponos, navdušenje, strah, utrujenost, ponižnost. Neznosen hrup, a vendar notranja tišina in mirnost. Neznosna vročina in zadušljiv dim premoga te občutke samo še okrepita. Nihaš med bolečo utrujenost in blaženo spokojnostjo, sam v sebi na robu pekla in nebes. Vse to je vožnja parne lokomotive. Čudež človeškega razvoja zapečaten v brezčasnosti. Tista prava železnica z dušo, vonjem in značajem.«

Naš namig: Če želite muzej doživeti malo drugače, se splača preveriti vozni red muzejskega vlaka. Prav vožnja s parno lokomotivo pokaže, zakaj je železniška dediščina precej več kot zbirka starih strojev.

Ko se lokomotiva obrne

Ogled muzeja nadaljujemo na prostem, kjer tiri iz rotunde vodijo do okretnice, ki je v uporabi še danes. Njena naloga je bila preprosta, vendar pomembna. Lokomotivo je bilo treba obrniti v želeno smer in jo spraviti na ustrezen tir. V času, ko so bile parne lokomotive dolge, težke in so imele svoje posebne zahteve, je bila okretnica pomemben del železniške infrastrukture.

Okretnica in rotunda Železniškega muzeja SŽ FOTO: Blaž Kondža

Ob njej postane jasno, da železnica ni nikoli pomenila samo vlaka. Za vsakim odhodom so bili tiri, kretnice, signali, delavnice, postaje, vzdrževalci in ljudje, ki so skrbeli, da je vse delovalo.

Od signalov do postajnega urada

V sosednji stavbi obiskovalca pričaka svet železniške signalizacije in komunikacij. Razstavljene signalne naprave ponazarjajo, kako se je v desetletjih spreminjalo zagotavljanje varnosti železniškega prometa. Med vodenimi ogledi tudi pokažejo, kako so te naprave nekoč delovale, saj je ena od konzol z verigami in vzvodi povezana s signalnimi napravami pred muzejskim poslopjem.

Signalne naprave že od nekdaj skrbijo za varno potovanje z vlaki. FOTO: Blaž Kondža

Posebej zanimiv je rekonstruirani prostor prometnega urada, kjer je prometnik skrbel tako za varen promet kot prodajo vozovnic. Za današnjega obiskovalca je to skoraj pogled v drug svet. Promet je bilo treba spremljati, informacije zapisovati, jih posredovati naprej in se pri tem zanašati na naprave, katerih delovanje je bilo povezano z mehanskimi sistemi, telefoni, telegrafi in pozneje drugimi komunikacijskimi napravami.

Del razstave so tudi uniforme, ki so jih ponosno nosili železničarji na Slovenskem. Na ogled so tako uniforme prvih železničarjev, ko si je železna cesta šele utirala pot po našem ozemlju, do sodobnih z začetka tega tisočletja.