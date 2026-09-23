Naj bo letošnja jesen nekoliko drugačna

Po poletju se vračamo k bolj ustaljenemu vsakdanu, hkrati pa je začetek jeseni dobra priložnost, da vanj vnesemo nekaj novega. Morda več gibanja. Bolj premišljeno prehrano. Reden sprehod. Vikend izlet, za katerega med poletjem ni bilo časa. Ali pa preprosto več pozornosti namenimo sebi in svojemu počutju.

Prav temu je namenjena večtedenska posebna rubrika Aktivno v jesen, v kateri bomo od 23. septembra zbirali uporabne informacije, praktične nasvete in ideje za aktivno, zdravo in kakovostno jesen.

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Za zdravje, gibanje in dobro počutje

Kako ohraniti dobre navade tudi takrat, ko postanejo dnevi krajši? Kaj lahko naredimo za svoje zdravje in odpornost pred hladnejšimi meseci? Kako izbrati obliko gibanja, ki nam ustreza, in kako poskrbeti za telo, če večino dneva presedimo?

V rubriki bomo odpirali teme zdravja, preventive, prehrane, telesne pripravljenosti in dobrega počutja ter iskali predvsem uporabne odgovore, ki jih lahko prenesemo v vsakdan.

Na svoj račun bodo prišli rekreativni športniki, pohodniki in kolesarji, pa tudi vsi tisti, ki šele iščejo motivacijo za nekoliko bolj aktiven vsakdan.

Jesen je tudi čas za odkrivanje

Aktivna jesen se ne konča pri vadbi. Je tudi čas za sprehod skozi gozd, izlet ob koncu tedna, nekaj dni oddiha ali odkrivanje krajev, ki jih še ne poznamo.

Zato bomo zbirali ideje za jesenske izlete, počitnice in potovanja ter predstavljali zanimive kotičke Slovenije in bližnjih destinacij. Pozornost bomo namenili tudi varni mobilnosti, pripravi vozila na hladnejši del leta in praktičnim informacijam za vse, ki se jeseni odpravljajo na pot.

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Koliko veste o zdravih jesenskih navadah?

Jeseni se hitro vrnemo v stare tirnice, a že nekaj majhnih sprememb lahko vpliva na to, kako se počutimo.

Zato bomo pripravili tudi jesenski kviz, v katerem boste lahko preverili svoje znanje o gibanju, prehrani, zdravju, dobrem počutju in drugih temah aktivnega življenjskega sloga. Ob vprašanjih boste morda našli tudi kakšno idejo, ki jo boste želeli preizkusiti v svojem vsakdanu.