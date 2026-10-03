  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Aktivno v jesen

    Pet mest za jesenski pobeg

    Ko se poletje umakne in mesta zadihajo malo počasneje, je pravi čas za mestni oddih. Izbrali smo pet zanimivih evropskih mest.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Blaž Kondža
    3. 10. 2026 | 10:00
    13:50
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Mestni izlet je jeseni pogosto veliko prijetnejši kot poleti. Ni več vročine, turistični utrip se malo umiri, muzeji in galerije pa postanejo še privlačnejši, ko zunaj dežuje ali se temperature spustijo. Za dober oddih zato ni nujno, da se odpravimo daleč. Nekatera zanimiva mesta so dovolj blizu za enodnevni izlet, druga pa ponujajo toliko vsebine, da si zaslužijo dva ali tri dni. Izbrali smo pet takšnih, v katerih si lahko vsakdo sestavi svoj jesenski program.

    Gradec: med zgodovino, sodobnostjo in kulinariko

    Prestolnica avstrijske Štajerske je ena najlažje dostopnih destinacij za jesenski mestni oddih. Gradec (nem. Graz) je dovolj strnjen, da ga lahko v glavnem spoznamo peš, hkrati pa ponuja dovolj muzejev, trgov, restavracij in zanimivosti za več dni.

    Gradec, Avstrija FOTO: Dragan Cenic/Pexels
    Gradec, Avstrija FOTO: Dragan Cenic/Pexels

    Začnimo v zgodovinskem središču, ki je skupaj z gradom Eggenberg uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine. Sprehod po Herrengasse in okoliških ulicah nas pripelje do Schlossberga, mestnega griča, ki je postal eden najbolj prepoznavnih simbolov Gradca. Na vrh se lahko povzpnemo peš, z vzpenjačo ali dvigalom, od koder se odpre pogled na mesto. Na griču sta znameniti urni stolp in družinam prijazni muzej Schlossberg (nem. Graz Museum Schlossberg), v katerem spoznamo zgodovino griča na sodoben način. Odprt je vse leto, od novembra do marca vsak dan med 11. in 16. uro.

    Za družine je Gradec še posebej zanimiv. Otroci lahko na Schlossbergu raziskujejo mestno zgodovino, ob slabem vremenu pa so na voljo otroški muzej FRida & freD, naravoslovni muzej in interaktivni CoSA. Ta predstavlja znanost in tehnologijo bolj v obliki doživetja kot pa klasične muzejske razstave.

    Pari lahko dan nadaljuje bolj umirjeno. Po kosilu je čas za Kunsthaus, sprehod čez Murinsel in kavo v eni od mestnih kavarn. Zvečer se splača ostati v središču, saj Gradec slovi tudi po pestri kulinarični ponudbi.

    Koliko časa? Glavne znamenitosti lahko spoznamo v enem dnevu, za muzeje, Eggenberg in počasnejši mestni utrip pa si je vredno vzeti dva dni.

    Dobro je vedeti

    Primerno za: pare, družine, ljubitelje kulture in kulinarike
    Ne spreglejte: Schlossberga, urnega stolpa, Kunsthausa in zgodovinskega središča
    Za otroke: FRida & freD, CoSA in vsebine na Schlossbergu
    Posebnost: mesto lahko raziskujemo brez avtomobila
    Koristno: ob ponedeljkih je večina muzejev v Avstriji zaprta, vendar je v Gradcu nekaj izjem, med njimi Graški muzej, Schlossberg, FRida & freD in MUWA, muzej o človekovem zaznavanju.
    Več informacij: Gradec

    Videm: italijanski dan brez poletne gneče

    Če iščemo italijansko mesto, ki ga lahko dobro spoznamo v enem dnevu, je Videm (it. Udine) odlična izbira. Furlanska srednjeveška prestolnica ni velika kot Trst, ima pa prav zaradi tega prijetno, skoraj salonsko vzdušje. Njeno središče je dovolj majhno, da ga lahko raziskujemo peš, med sprehodom pa se ves čas pojavljajo razlogi za postanek. Če nas med ogledovanjem starega mestnega jedra ujame dež, bomo bolj ali manj ostali suhi. Starodavni urbanisti so namreč središče zasnovali tako, da imajo stavbe nadstreške in pokrite hodnike.

    Raziskovanje mesta lahko začnemo na Trgu svobode (it. Piazza Libertà), enem najlepših mestnih trgov, nato pa se po ozkih ulicah povzpnemo proti gradu. V njem so danes mestni muzeji, med njimi arheološki muzej in galerija stare umetnosti, v kateri so tudi dela pomembnih italijanskih mojstrov. Z grajskega griča se nato spustimo proti mestnemu jedru.

    Po ogledu gradu se odpravimo proti Piazzi Matteotti, kjer se mestni utrip spremeni v tisto značilno italijansko počasnost. Trg je priljubljeno zbirališče domačinov, okoli njega so kavarne, trgovinice in drugi lokali. Videm je mesto zgodovinskih oštarij, knjigarn in dobre hrane, zato bi bilo škoda, če bi se zadovoljili zgolj s hitrim ogledom znamenitosti.

    Družina si lahko dan popestri z obiskom muzeja ali raziskovanjem mestnih ulic, par pa bo verjetno bolj užival v dolgem kosilu, kozarcu furlanskega vina in večernem sprehodu. Jeseni je Videm še posebej prijeten, saj vročino zamenja svež zrak, mesto pa ostane dovolj živahno.

    Koliko časa? Videm je idealen za enodnevni izlet. Če ga povežemo z okoliškimi kraji Furlanije, pa brez težav postane izhodišče za podaljšan konec tedna.

    Dobro je vedeti

    Primerno za: pare, družine, ljubitelje italijanske hrane in umetnosti
    Ne spreglejte: Piazze Libertà, gradu, Piazze Matteotti in Case Cavazzini
    Za otroke: mestni grad in muzeji, predvsem ob slabšem vremenu
    Posebnost: zelo strnjeno zgodovinsko središče
    Jesenski namig: dan končajte z aperitivom in večerjo v eni od tradicionalnih oštarij
    Več informacij: www.turismofvg.it/en/udine

    Linz: mesto, ki preseneti

    Linz je nekoč veljal za industrijsko mesto, danes pa je njegova podoba precej drugačna. Donavska prestolnica Zgornje Avstrije je postala zanimiva kombinacija zgodovinskega središča, sodobne umetnosti, tehnologije in zelenih površin. Prav zato je lahko odlična izbira za jesenski družinski oddih.

    Linz, Avstrija FOTO: Robert Josipovic
    Linz, Avstrija FOTO: Robert Josipovic

    Osrednji del dneva lahko namenimo staremu mestu in glavnemu trgu, nato pa se odpravimo v Ars Electronica Center. Muzej prihodnosti povezuje tehnologijo, umetnost in znanost. Obiskovalci lahko raziskujejo umetno inteligenco, robotiko, tridimenzionalne vsebine in druge tehnologije, otroci od štirih do osmih let pa imajo na voljo tudi poseben raziskovalni laboratorij, v katerem lahko ustvarjajo, programirajo in eksperimentirajo. Center je jeseni odprt vsak dan med 10. in 17. uro.

    Če vreme dopušča, si popoldne rezerviramo za Pöstlingberg. Do mestnega griča se lahko iz središča pripeljemo s posebnim tramvajem Pöstlingbergbahn, vožnja traja približno 20 minut. Na vrhu so razgledna ploščad, romarska bazilika, posvečena devici Mariji, živalski vrt in Grottenbahn, pravljični svet palčkov in pravljic, ki je posebej priljubljen pri družinah.

    Za par je lahko program malo drugačen. Po sprehodu po starem mestu se lahko odpravita do Donave in v muzej Lentos, ki predstavlja moderno in sodobno umetnost. Zvečer je čas za večerjo v starem mestnem jedru ali sprehod ob reki.

    Koliko časa? Linz lahko precej dobro spoznamo v enem dnevu, vendar je za družine in ljubitelje muzejev bolj smiselna ena prenočitev.

    Dobro je vedeti

    Primerno za: predvsem družine, pa tudi pare, ki jih zanimata sodobna kultura in arhitektura
    Ne spreglejte: Ars Electronica Center, starega mestnega jedra, Donave in Pöstlingberga
    Za otroke: Ars Electronica Center, Grottenbahn in živalski vrt
    Posebnost: Unescovo mesto medijske umetnosti
    Jesenski namig: v slabem vremenu lahko skoraj ves dan preživimo v muzejih
    Več informacij: www.linztourismus.at

    Brno: alternativa Pragi

    Brno je mesto za tiste, ki si želijo jesenski vikend z bolj urbanim značajem. Drugega največjega češkega mesta turisti (še) ne oblegajo tako močno kot Prago, čeprav ima zanimivo zgodovino, arhitekturo, podzemlje, kavarne in zelo živahno mestno življenje. Računajmo pa, da bomo za pot iz Ljubljane potrebovali slabih šest ur vožnje z avtomobilom.

    Brno, Češka FOTO: Eugenia Sol/Pexels
    Brno, Češka FOTO: Eugenia Sol/Pexels

    Dan lahko začnemo na mestni tržnici, ki je – če verjamete ali ne – na Zelenjavnem trgu (češ. Zelný trh), nato pa nadaljujemo proti katedrali svetega Petra in Pavla. Nad mestom se dviga grad Špilberk, nekoč, v času Avstro-Ogrske pomembna trdnjava in zapor, zdaj pa ena glavnih mestnih znamenitosti. Pod mestom se skriva še ena zanimivost: podzemni prostori in labirinti, ki ga predstavijo z nekoliko drugačne perspektive.

    Obvezen je ogled vile Tugendhat, ki je eno najpomembnejših del arhitekta Ludwiga Miesa van der Roheja in znamenit primer evropskega funkcionalizma. Vila, ki so jo zgradili v letih 1929 in 1930, je vpisana na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Njena posebnost je, da je bila prva zasebna hiša na Češkem, pri kateri so gradbinci kot nosilni element uporabili jeklene profile. Med letoma 2010 in 2012 so njeno notranjost in vrt restavrirali v podobi iz časa dokončanja, obisk pa je mogoč v okviru vodenih ogledov.

    Brno je zanimivo tudi brez natančnega urnika. Jesenski dan lahko namenimo sprehodu med trgi in kavarnami, večer pa večerji v enem od lokalov. Družine lahko izberejo interaktivne vsebine in podzemlje, par pa se odpravi na raziskovanje arhitekture in mestnega življenja.

    Koliko časa? Zaradi oddaljenosti vsekakor priporočamo podaljšan vikend. En dan je dovolj za osnovni vtis, dva dni pa omogočita precej bolj sproščen obisk. Za ogled vile Tugendhat je priporočljiva rezervacija.

    Dobro je vedeti

    Primerno za: pare, družine s starejšimi otroki, ljubitelje arhitekture
    Ne spreglejte: vile Tugendhat, gradu Špilberk, katedrale in mestnega središča
    Za otroke: podzemni labirinti in interaktivne vsebine
    Posebnost: izjemna moderna arhitektura in živahen študentski utrip
    Jesenski namig: za odkrivanje Brna se zelo dobro obnese kombinacija muzejev, kavarn in večernega mestnega utripa
    Več informacij: www.gotobrno.cz/en/

    Pécs: južnjaški značaj Madžarske

    Tudi Pécs je malo bolj oddaljen – iz osrednje Slovenije bomo potrebovali skoraj štiri ure vožnje z avtomobilom –, zato je primernejši za podaljšan vikend, vendar prav zaradi tega ponuja občutek, da smo šli precej dlje od doma. Mesto na jugu Madžarske ima več kot 2000 let zgodovine, zgodovinsko središče, ostanke rimske in osmanske preteklosti ter eno najbolj zanimivih kulturnih četrti v državi.

    Pecs, Madžarska FOTO: Bagi Mate/Pexels
    Pecs, Madžarska FOTO: Bagi Mate/Pexels

    Sprehod po središču lahko začnemo na Széchenyijevem trgu, od koder nas pot vodi do katedrale in zgodnjekrščanskih grobnic, ki pričajo o rimski preteklosti mesta. Pécs je zanimiv tudi zaradi močnega osmanskega vpliva, ki je še danes viden v arhitekturi in mestni podobi. Med muzeji najdemo tudi zbirke, posvečene umetnikom, kot sta Victor Vasarely in Tivadar Csontváry Kosztka.

    Najbolj posebna postaja pa je Zsolnayjeva kulturna četrt. Nastala je na območju nekdanje tovarne slovite družine Zsolnay, danes pa je območje kulturno, družinsko in turistično središče. Na petih hektarih je 15 zaščitenih zgodovinskih stavb in 88 javnih skulptur, ob njih pa muzeji, galerije, trgovine, kavarne, restavracije in številne druge vsebine.

    Prav zato je Pécs zanimiv za družine. Kulturna četrt ponuja tudi planetarij, interaktivno znanstveno hišo, lutkovno gledališče in otroška igrišča, odrasli pa bodo bolj pozorni na arhitekturo, keramiko in zgodovino.

    Koliko časa? Na hitro je mogoče Pécs spoznati v enem dnevu, vendar je zaradi oddaljenosti in številnih muzejev bolj smiseln podaljšan vikend.

    Dobro je vedeti

    Primerno za: družine, pare, ljubitelje zgodovine in umetnosti
    Ne spreglejte: Széchenyijevega trga, katedrale, zgodnjekrščanskih grobnic in Zsolnayjeve kulturne četrti
    Za otroke: Zsolnayjeva četrt, interaktivna znanstvena hiša, planetarij in živalski vrt
    Posebnost: preplet rimske, osmanske, srednjeevropske in moderne kulturne dediščine
    Jesenski namig: mesto je dobro izhodišče za izlet v vinorodno okolico Pécsa in Villányja
    Več informacij: pecs.hu/en/tourist/

    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzemi

    Zakonca Južna prevzemata na Hrvaškem

    Družba CGP je prevzela proizvodni obrat Beton Lučko v Karlovcu.
    Janez Tomažič 2. 10. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Financiranje strank

    Kaj so narobe počeli v Svobodi, Novi Sloveniji in v SD?

    Senat Komisije za preprečevanje korupcije je predstavil nova sistemska priporočila glede financiranja političnih strank in volilnih kampanj.
    Uroš Esih 2. 10. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Slovenija 2026

    Mezgec: Roglič naj se sam odpelje zlatu naproti

    Vrhunec kolesarskega EP v Sloveniji bo nedeljska cestna dirka članov, na kateri bo bogato kariero končal 38-letni Kranjčan.
    Miha Hočevar 2. 10. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Christa Pike je živa, a v kritičnem stanju

    Njeni odvetniki zahtevajo omilitev kazni, preučujejo tudi druge pravne možnosti. Guverner ustavil druge usmrtitve in odredil preiskavo.
    2. 10. 2026 | 06:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAGRADA

    Slovenske železnice pometle s konkurenco

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uroš Kerin

    Energetika potrebuje preudarnost in realne cilje

    Slovenija mora energetsko strategijo prilagoditi svojim danostim, razvoj omrežja pa scenarijsko načrtovati vnaprej, opozarja Uroš Kerin.
    Borut Tavčar 3. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnost

    Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

    Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    E-poslovanje

    Milijonski prihranki z e-poslovanjem

    Podjetja vse bolj prepoznavajo dodano vrednost rešitev vse na enem mestu.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Trgovalne platforme

    Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

    Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    turizemGradecVidemLinzBrnoPécsaktivno v jesen
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Evropska klubska košarka

    Dan D za evropsko košarko: odločitev bo vplivala tudi na Dončićev projekt

    Delničarji evrolige bodo v ponedeljek razpravljali o ponudbi za sodelovanje z NBA. Če dogovora ne bo, se Evropi obeta neposreden boj dveh velikih tekmovanj.
    Blaž Potočnik 3. 10. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Aktivno v jesen
    Vredno branja

    Pet mest za jesenski pobeg

    Ko se poletje umakne in mesta zadihajo malo počasneje, je pravi čas za mestni oddih. Izbrali smo pet zanimivih evropskih mest.
    Blaž Kondža 3. 10. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Slovenija hoče njihove roke, ne pa njihovih otrok

    Ekstremistični voditelji vidijo v mladih le množico človeških drončkov, ki jih lahko z nekaj kliki po omrežjih aktivirajo za uničevanje vseh drugačnih.
    3. 10. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Ali ste na obrazu Xi Jinpinga kdaj videli čustva?

    Ne glede na to, ali sedi na zasedanju politbiroja ali na vrhunskem srečanju Bricsa, ima Xi na obrazu vedno isti izraz stoične umirjenosti.
    Zorana Baković 3. 10. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Mohorič razume Pogačarjevo frustracijo: Praktično gremo mimo njegove hiše

    Slovenci bodo na domačem EP brez Tadeja Pogačarja stavili na poznavanje zahtevne trase in ekipno taktiko. Matej Mohorič verjame, da lahko posežejo visoko.
    3. 10. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Slovenija hoče njihove roke, ne pa njihovih otrok

    Ekstremistični voditelji vidijo v mladih le množico človeških drončkov, ki jih lahko z nekaj kliki po omrežjih aktivirajo za uničevanje vseh drugačnih.
    3. 10. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Ali ste na obrazu Xi Jinpinga kdaj videli čustva?

    Ne glede na to, ali sedi na zasedanju politbiroja ali na vrhunskem srečanju Bricsa, ima Xi na obrazu vedno isti izraz stoične umirjenosti.
    Zorana Baković 3. 10. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Mohorič razume Pogačarjevo frustracijo: Praktično gremo mimo njegove hiše

    Slovenci bodo na domačem EP brez Tadeja Pogačarja stavili na poznavanje zahtevne trase in ekipno taktiko. Matej Mohorič verjame, da lahko posežejo visoko.
    3. 10. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj je Slovence še vedno strah?

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Kaj bi se zgodilo, če bi moral čakati 10 mesecev?

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

    Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

    Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Znate dobro prebrati račun za elektriko?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Napotnico imate. Kaj pa termin?

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    »Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

    Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
    30. 9. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

    Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SUVERENOST

    Koliko nadzora ima naša država v resnici?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 2. 10. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POKOJNINE

    Toliko bo znašala vaša pokojnina

    Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
    1. 10. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo