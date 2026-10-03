Pet mest za jesenski pobeg

Mestni izlet je jeseni pogosto veliko prijetnejši kot poleti. Ni več vročine, turistični utrip se malo umiri, muzeji in galerije pa postanejo še privlačnejši, ko zunaj dežuje ali se temperature spustijo. Za dober oddih zato ni nujno, da se odpravimo daleč. Nekatera zanimiva mesta so dovolj blizu za enodnevni izlet, druga pa ponujajo toliko vsebine, da si zaslužijo dva ali tri dni. Izbrali smo pet takšnih, v katerih si lahko vsakdo sestavi svoj jesenski program.

Gradec: med zgodovino, sodobnostjo in kulinariko

Prestolnica avstrijske Štajerske je ena najlažje dostopnih destinacij za jesenski mestni oddih. Gradec (nem. Graz) je dovolj strnjen, da ga lahko v glavnem spoznamo peš, hkrati pa ponuja dovolj muzejev, trgov, restavracij in zanimivosti za več dni.

Gradec, Avstrija FOTO: Dragan Cenic/Pexels

Začnimo v zgodovinskem središču, ki je skupaj z gradom Eggenberg uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine. Sprehod po Herrengasse in okoliških ulicah nas pripelje do Schlossberga, mestnega griča, ki je postal eden najbolj prepoznavnih simbolov Gradca. Na vrh se lahko povzpnemo peš, z vzpenjačo ali dvigalom, od koder se odpre pogled na mesto. Na griču sta znameniti urni stolp in družinam prijazni muzej Schlossberg (nem. Graz Museum Schlossberg), v katerem spoznamo zgodovino griča na sodoben način. Odprt je vse leto, od novembra do marca vsak dan med 11. in 16. uro.

Za družine je Gradec še posebej zanimiv. Otroci lahko na Schlossbergu raziskujejo mestno zgodovino, ob slabem vremenu pa so na voljo otroški muzej FRida & freD, naravoslovni muzej in interaktivni CoSA. Ta predstavlja znanost in tehnologijo bolj v obliki doživetja kot pa klasične muzejske razstave.

Pari lahko dan nadaljuje bolj umirjeno. Po kosilu je čas za Kunsthaus, sprehod čez Murinsel in kavo v eni od mestnih kavarn. Zvečer se splača ostati v središču, saj Gradec slovi tudi po pestri kulinarični ponudbi.

Koliko časa? Glavne znamenitosti lahko spoznamo v enem dnevu, za muzeje, Eggenberg in počasnejši mestni utrip pa si je vredno vzeti dva dni.

Dobro je vedeti Primerno za: pare, družine, ljubitelje kulture in kulinarike

Ne spreglejte: Schlossberga, urnega stolpa, Kunsthausa in zgodovinskega središča

Za otroke: FRida & freD, CoSA in vsebine na Schlossbergu

Posebnost: mesto lahko raziskujemo brez avtomobila

Koristno: ob ponedeljkih je večina muzejev v Avstriji zaprta, vendar je v Gradcu nekaj izjem, med njimi Graški muzej, Schlossberg, FRida & freD in MUWA, muzej o človekovem zaznavanju.

Več informacij: Gradec

Videm: italijanski dan brez poletne gneče

Če iščemo italijansko mesto, ki ga lahko dobro spoznamo v enem dnevu, je Videm (it. Udine) odlična izbira. Furlanska srednjeveška prestolnica ni velika kot Trst, ima pa prav zaradi tega prijetno, skoraj salonsko vzdušje. Njeno središče je dovolj majhno, da ga lahko raziskujemo peš, med sprehodom pa se ves čas pojavljajo razlogi za postanek. Če nas med ogledovanjem starega mestnega jedra ujame dež, bomo bolj ali manj ostali suhi. Starodavni urbanisti so namreč središče zasnovali tako, da imajo stavbe nadstreške in pokrite hodnike.

Raziskovanje mesta lahko začnemo na Trgu svobode (it. Piazza Libertà), enem najlepših mestnih trgov, nato pa se po ozkih ulicah povzpnemo proti gradu. V njem so danes mestni muzeji, med njimi arheološki muzej in galerija stare umetnosti, v kateri so tudi dela pomembnih italijanskih mojstrov. Z grajskega griča se nato spustimo proti mestnemu jedru.

Po ogledu gradu se odpravimo proti Piazzi Matteotti, kjer se mestni utrip spremeni v tisto značilno italijansko počasnost. Trg je priljubljeno zbirališče domačinov, okoli njega so kavarne, trgovinice in drugi lokali. Videm je mesto zgodovinskih oštarij, knjigarn in dobre hrane, zato bi bilo škoda, če bi se zadovoljili zgolj s hitrim ogledom znamenitosti.

Družina si lahko dan popestri z obiskom muzeja ali raziskovanjem mestnih ulic, par pa bo verjetno bolj užival v dolgem kosilu, kozarcu furlanskega vina in večernem sprehodu. Jeseni je Videm še posebej prijeten, saj vročino zamenja svež zrak, mesto pa ostane dovolj živahno.

Koliko časa? Videm je idealen za enodnevni izlet. Če ga povežemo z okoliškimi kraji Furlanije, pa brez težav postane izhodišče za podaljšan konec tedna.

Dobro je vedeti Primerno za: pare, družine, ljubitelje italijanske hrane in umetnosti

Ne spreglejte: Piazze Libertà, gradu, Piazze Matteotti in Case Cavazzini

Za otroke: mestni grad in muzeji, predvsem ob slabšem vremenu

Posebnost: zelo strnjeno zgodovinsko središče

Jesenski namig: dan končajte z aperitivom in večerjo v eni od tradicionalnih oštarij

Več informacij: www.turismofvg.it/en/udine

Linz: mesto, ki preseneti

Linz je nekoč veljal za industrijsko mesto, danes pa je njegova podoba precej drugačna. Donavska prestolnica Zgornje Avstrije je postala zanimiva kombinacija zgodovinskega središča, sodobne umetnosti, tehnologije in zelenih površin. Prav zato je lahko odlična izbira za jesenski družinski oddih.

Linz, Avstrija FOTO: Robert Josipovic

Osrednji del dneva lahko namenimo staremu mestu in glavnemu trgu, nato pa se odpravimo v Ars Electronica Center. Muzej prihodnosti povezuje tehnologijo, umetnost in znanost. Obiskovalci lahko raziskujejo umetno inteligenco, robotiko, tridimenzionalne vsebine in druge tehnologije, otroci od štirih do osmih let pa imajo na voljo tudi poseben raziskovalni laboratorij, v katerem lahko ustvarjajo, programirajo in eksperimentirajo. Center je jeseni odprt vsak dan med 10. in 17. uro.

Če vreme dopušča, si popoldne rezerviramo za Pöstlingberg. Do mestnega griča se lahko iz središča pripeljemo s posebnim tramvajem Pöstlingbergbahn, vožnja traja približno 20 minut. Na vrhu so razgledna ploščad, romarska bazilika, posvečena devici Mariji, živalski vrt in Grottenbahn, pravljični svet palčkov in pravljic, ki je posebej priljubljen pri družinah.

Za par je lahko program malo drugačen. Po sprehodu po starem mestu se lahko odpravita do Donave in v muzej Lentos, ki predstavlja moderno in sodobno umetnost. Zvečer je čas za večerjo v starem mestnem jedru ali sprehod ob reki.

Koliko časa? Linz lahko precej dobro spoznamo v enem dnevu, vendar je za družine in ljubitelje muzejev bolj smiselna ena prenočitev.

Dobro je vedeti Primerno za: predvsem družine, pa tudi pare, ki jih zanimata sodobna kultura in arhitektura

Ne spreglejte: Ars Electronica Center, starega mestnega jedra, Donave in Pöstlingberga

Za otroke: Ars Electronica Center, Grottenbahn in živalski vrt

Posebnost: Unescovo mesto medijske umetnosti

Jesenski namig: v slabem vremenu lahko skoraj ves dan preživimo v muzejih

Več informacij: www.linztourismus.at

Brno: alternativa Pragi

Brno je mesto za tiste, ki si želijo jesenski vikend z bolj urbanim značajem. Drugega največjega češkega mesta turisti (še) ne oblegajo tako močno kot Prago, čeprav ima zanimivo zgodovino, arhitekturo, podzemlje, kavarne in zelo živahno mestno življenje. Računajmo pa, da bomo za pot iz Ljubljane potrebovali slabih šest ur vožnje z avtomobilom.

Brno, Češka FOTO: Eugenia Sol/Pexels

Dan lahko začnemo na mestni tržnici, ki je – če verjamete ali ne – na Zelenjavnem trgu (češ. Zelný trh), nato pa nadaljujemo proti katedrali svetega Petra in Pavla. Nad mestom se dviga grad Špilberk, nekoč, v času Avstro-Ogrske pomembna trdnjava in zapor, zdaj pa ena glavnih mestnih znamenitosti. Pod mestom se skriva še ena zanimivost: podzemni prostori in labirinti, ki ga predstavijo z nekoliko drugačne perspektive.

Obvezen je ogled vile Tugendhat, ki je eno najpomembnejših del arhitekta Ludwiga Miesa van der Roheja in znamenit primer evropskega funkcionalizma. Vila, ki so jo zgradili v letih 1929 in 1930, je vpisana na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Njena posebnost je, da je bila prva zasebna hiša na Češkem, pri kateri so gradbinci kot nosilni element uporabili jeklene profile. Med letoma 2010 in 2012 so njeno notranjost in vrt restavrirali v podobi iz časa dokončanja, obisk pa je mogoč v okviru vodenih ogledov.

Brno je zanimivo tudi brez natančnega urnika. Jesenski dan lahko namenimo sprehodu med trgi in kavarnami, večer pa večerji v enem od lokalov. Družine lahko izberejo interaktivne vsebine in podzemlje, par pa se odpravi na raziskovanje arhitekture in mestnega življenja.

Koliko časa? Zaradi oddaljenosti vsekakor priporočamo podaljšan vikend. En dan je dovolj za osnovni vtis, dva dni pa omogočita precej bolj sproščen obisk. Za ogled vile Tugendhat je priporočljiva rezervacija.

Dobro je vedeti Primerno za: pare, družine s starejšimi otroki, ljubitelje arhitekture

Ne spreglejte: vile Tugendhat, gradu Špilberk, katedrale in mestnega središča

Za otroke: podzemni labirinti in interaktivne vsebine

Posebnost: izjemna moderna arhitektura in živahen študentski utrip

Jesenski namig: za odkrivanje Brna se zelo dobro obnese kombinacija muzejev, kavarn in večernega mestnega utripa

Več informacij: www.gotobrno.cz/en/

Pécs: južnjaški značaj Madžarske

Tudi Pécs je malo bolj oddaljen – iz osrednje Slovenije bomo potrebovali skoraj štiri ure vožnje z avtomobilom –, zato je primernejši za podaljšan vikend, vendar prav zaradi tega ponuja občutek, da smo šli precej dlje od doma. Mesto na jugu Madžarske ima več kot 2000 let zgodovine, zgodovinsko središče, ostanke rimske in osmanske preteklosti ter eno najbolj zanimivih kulturnih četrti v državi.

Pecs, Madžarska FOTO: Bagi Mate/Pexels

Sprehod po središču lahko začnemo na Széchenyijevem trgu, od koder nas pot vodi do katedrale in zgodnjekrščanskih grobnic, ki pričajo o rimski preteklosti mesta. Pécs je zanimiv tudi zaradi močnega osmanskega vpliva, ki je še danes viden v arhitekturi in mestni podobi. Med muzeji najdemo tudi zbirke, posvečene umetnikom, kot sta Victor Vasarely in Tivadar Csontváry Kosztka.

Najbolj posebna postaja pa je Zsolnayjeva kulturna četrt. Nastala je na območju nekdanje tovarne slovite družine Zsolnay, danes pa je območje kulturno, družinsko in turistično središče. Na petih hektarih je 15 zaščitenih zgodovinskih stavb in 88 javnih skulptur, ob njih pa muzeji, galerije, trgovine, kavarne, restavracije in številne druge vsebine.

Prav zato je Pécs zanimiv za družine. Kulturna četrt ponuja tudi planetarij, interaktivno znanstveno hišo, lutkovno gledališče in otroška igrišča, odrasli pa bodo bolj pozorni na arhitekturo, keramiko in zgodovino.

Koliko časa? Na hitro je mogoče Pécs spoznati v enem dnevu, vendar je zaradi oddaljenosti in številnih muzejev bolj smiseln podaljšan vikend.