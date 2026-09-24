Piransko podeželje: obraz Istre, ki ga večina obiskovalcev ne pozna

Piran večina obiskovalcev pozna po Tartinijevem trgu, ozkih ulicah in obali, precej manj pa po vrtovih, vinogradih, oljčnikih in kmetijah v njegovem zaledju. Prav ta del piranske krajine že štiri leta obiskovalcem predstavlja krajinska arhitektka Romana Kačič.

Brezplačna vodena srečanja potekajo v okviru projekta Ruralnost – mozaik ruralne krajine na piranskem območju, ki ga pripravlja Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran ob podpori občine Piran. Namenjena so spoznavanju ljudi, ki ohranjajo tradicijo kmetovanja in s tem tudi kulturno krajino slovenske Istre.

Romana Kačič, ki je krajinsko arhitekturo študirala v Ljubljani in Benetkah, že več kot desetletje živi v Piranu. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z urejanjem mestnih in drugih kulturnih krajin ter opozarja na pomen sodelovanja prebivalcev pri posegih v prostor.

Njeni projekti so povezani z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, razvojem ruralne kulture ter pomenom istrske krajine za identiteto prebivalcev. Pri tem se pogosto usmerja na manj obljudene poti.

Med vrtovi, vinogradi in oljčniki

Tematske poti povezujejo kulturno, naravno in arhitekturno dediščino ter opozarjajo na pomen tradicionalnih poti, vrtov, njiv, vinogradov in oljčnikov.

Udeleženci se na izhodišče odpravijo peš, s kolesom ali z drugimi prevoznimi sredstvi, srečanja pa niso namenjena le ogledu krajine. Pomemben del so pogovori z domačini, njihove življenjske zgodbe in spoznavanje lokalne pridelave hrane.

Romana Kačič je avtorica spominskega obeležja na razgledni točki piranskega pokopališča. Foto: Igor Fabjan

V preteklih letih so obiskovalci med drugim spoznali enega prvih gojiteljev kakija v Strunjanu, oljčne nasade, kmetije v Seči, pridelovalca paradižnika pri Sečovljah, terasasta polja in zadnje piranske vinograde na hribu Mogoron. Obiskali so več kot dvajset domačinov, ki so jim odprli svoja dvorišča, njive in kmetije.

Letos so srečanja predvsem v znamenju vinogradništva. Marca so obiskali vinograde družine Mahnič in naravni spomenik Stena pri Dragonji, maja posestvo družine Bernetič v Škudelinu in Bužinu, poleti pa pridelovalce v okolici Sečovelj, Kroga in Strunjana.

Naslednji izlet bo 26. septembra v dolino Dragonje in vas Sv. Peter. Sezona se bo končala 3. oktobra s Praznikom naših okusov – FONS v nekdanjem skladišču soli Monfort v Portorožu.

Udeležba na srečanjih je brezplačna, prijava pa je zaželena. Podrobnejši program je objavljen na spletni strani Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran.