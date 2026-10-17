Po jesenske razglede na Gradiško turo: vzpon za ljubitelje adrenalina

Vipavska dolina je v jesenskih barvah še posebej privlačna. Tokrat po razglede vabimo ljubitelje adrenalina, ki se zavedajo odgovornosti gibanja po zelo zahtevnih planinskih poteh. Na priljubljeno Gradiško turo se namreč podajamo po zavarovani plezalni poti, na kateri sta čelada in samovarovalni komplet obvezna spremljevalca.

Nanoško pogorje, ki se na poti iz Ljubljane proti morju dviga na desni strani avtoceste, ponuja možnosti za kratke rekreativne podvige in celodnevne družinske izlete. Njegovo strmo jugozahodno pobočje nad Vipavsko dolino pa privablja tudi ljubitelje zahtevnejših vzponov. Mednje sodi Otmarjeva pot, uradno odprta sredi maja 2019. Kategorizirana je kot zelo zahtevna zavarovana plezalna pot s težavnostno oceno C.

Oprema ni dovolj, znati jo moramo uporabljati

Planinski vodnik, alpinist in gorski reševalec Jurij Nabergoj poudarja, da potrebujemo poleg ustrezne obutve in oblačil še čelado, plezalni pas in samovarovalni komplet.

»Najbolj pomembno pa je, da tisti, ki se odločijo za ta podvig, znajo ustrezno uporabljati opremo za samovarovanje. Prvi obisk je priporočljivo opraviti skupaj z izkušenim gornikom ali vodnikom, pohodnik pa mora biti ustrezno kondicijsko pripravljen,« opozarja.

Že začetni, rahlo previsni del je lahko presenečenje tudi za zelo izkušene planince. Za vzpon od izhodišča pri Kampu Tura v Gradišču nad Vipavo do vrha potrebujemo približno uro in 40 minut, pri tem pa premagamo 504 metre višinske razlike.

»Bodite zvesti soncu, zeleni zemlji …«

S parkirišča se skozi gozd usmerimo proti Gradiški turi in sledimo oznakam za Otmarjevo pot. Po strmejšem vzponu dosežemo razgledni Oltar z napisom pokojnega duhovnika in filologa Otmarja Črnilogarja, po katerem je pot dobila ime: »… Bodite zvesti soncu, zeleni zemlji, tudi čarom teme, posebno pa sebi! Amen.«

Od tam nadaljujemo do vstopa v steno, kjer se začne plezalni del. Čakajo nas strmi vzponi po skobah, izpostavljena prečenja in dva krajša previsa. Po prvi steni in krajšem položnejšem odseku se pot nadaljuje čez razčlenjeno skalovje, mimo spominske plošče in skozi kratek kamin.

Ko se zavarovani del konča, nas od vrha Gradiške ture loči še približno deset minut zmerne hoje po razglednem terenu.

Na Otmarjevi poti na Gradiško turo v Vipavski dolini. Foto Močnik Blaž

Po vzponu še med vipavske znamenitosti

Špela Breščak iz Zavoda za turizem TRG Vipava obiskovalcem priporoča, da si po turi vzamejo čas tudi za raziskovanje okolice. Z Gradiške ture lahko pot nadaljujejo do Eko koče Nanos, Vojkove koče ali Turistične kmetije Abram.

»Obiskovalce pa vabimo tudi v Vipavo, kjer je na voljo pestra gastronomska ponudba za različne okuse,« pravi. V Lanthierijevem hramu lahko spoznajo vina Vipavske doline in obiščejo Leonardovo sobo, v mestu pa si ogledajo izvire reke Vipave in njene mostove ter se sprehodijo po starem mestnem jedru.

Za zaključek izleta se lahko odpravijo še v katero od okoliških vasi. Med njimi izstopajo spomeniško zaščitene Goče, od Vipave oddaljene le osem minut vožnje.