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    Prekrasna riviera vabi tudi jeseni

    Ko se poletna vročina umakne, Makarska riviera pokaže nekoliko drugačen obraz. Morje ostane vabljivo, sprehodi so prijetnejši, Biokovo pa ponuja lepe razglede.
    Makarska  FOTO: Getty Images/westend61
    Galerija
    Makarska  FOTO: Getty Images/westend61
    Bl. Ko.
    25. 9. 2026 | 08:00
    9:14
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    Makarska riviera, ki se razteza od Brele na severozahodu do Gradca na jugovzhodu, je ena tistih destinacij, ki jih poznamo predvsem po poletnih počitnicah. Toda zunaj glavne sezone dobi povsem drugačen ritem. Promenade niso več polne kopalcev, temperature so prijaznejše za hojo, zaledje pa kar vabi k raziskovanju. Prednost riviere je tudi njena lega. Iz Makarske se lahko odpravimo proti Splitu, Dubrovniku ali v notranjost Dalmacije, za jesenski izlet pa je zanimivo predvsem bližnje Biokovo.

    Ideja za jesenski dan: od morja do Biokova

    Makarska – Kotišina – Skywalk Biokovo – Brela

    Za dan, namenjen odkrivanju riviere, lahko zjutraj začnemo v Makarski. Po kavi v starem mestnem jedru se odpeljemo v Kotišino in si ogledamo Veliki Kaštel ter okolico. Nato nadaljujemo proti vhodu v Park narave Biokovo in se po gorski cesti povzpnemo proti Skywalku.

    Po vrnitvi z Biokova se spustimo proti Brelam. Če dopušča čas in vreme, si privoščimo še kratek sprehod ob morju ali del ene od pohodniških poti. Za konec dneva ostane še večerja v enem od krajev ob rivieri.

    Makarska skozi mesto in ob morju

    Makarska je več kot dolga obalna promenada z lokali in restavracijami. Staro mestno jedro s Kačićevim trgom, cerkvijo sv. Marka in ozkimi ulicami je prijetno izhodišče za sprehod, posebno zunaj poletne gneče. Vredno je pokukati tudi v frančiškanski samostan z znamenito malakološko zbirko.

    Poseben značaj ima polotok sv. Petra. Sprehod ob morju ponuja razglede na mesto in Biokovo, pot pa lahko nadaljujemo proti svetilniku sv. Petra in naprej ob obali. Še bolj naravna je Osejava, gozdnat polotok na južnem robu mesta, ki je priljubljen prostor za sprehode in rekreacijo.

    Makarska v zadnjih letih več pozornosti namenja tudi vsebinam zunaj glavne turistične sezone. Mesto poskuša ponudbo povezovati s kulturno dediščino, lokalno gastronomijo in aktivnim preživljanjem prostega časa. To je dobra novica za obiskovalca, ki se na riviero odpravi oktobra ali novembra, ko je mogoče destinacijo doživeti precej bolj umirjeno.

    Razgledna ploščad Skywalk Biokovo. FOTO: Park prirode Biokovo
    Razgledna ploščad Skywalk Biokovo. FOTO: Park prirode Biokovo

    Na Biokovo za drugačen pogled

    Med večjimi atrakcijami v okolici Makarske je zagotovo razgledna ploščad Skywalk Biokovo, ki so jo odprli leta 2020. Steklena razgledna ploščad na višini 1228 metrov je speljana nad robom pečine in ponuja pogled na Jadran, otoke in Makarsko riviero.

    Do Skywalka vodi Biokovska cesta, ki se začne pri vhodu v Park narave Biokovo na cesti med Makarsko in Vrgorcem. Od vhoda do razgledne ploščadi je približno 13 kilometrov oziroma okoli pol ure vožnje. Cesta je ozka in promet po njej poteka v posebnem režimu, zato je pred obiskom nujno preveriti aktualne razmere. Oktobra je po podatkih parka obiskovalcem na voljo med 8. in 18. uro, novembra pa se režim spreminja, zato je priporočljivo preveriti aktualni urnik pred odhodom.

    Skywalk pa ni edini razlog za vzpon. Biokovo je predvsem prostor za pohodnike, ki lahko izbirajo med krajšimi sprehodi in zahtevnejšimi gorskimi turami. Jesen je za takšne izlete pogosto prijetnejša od poletja, vendar gora tudi takrat zahteva primerno obutev, dovolj vode in preverjanje vremenske napovedi.

    5 jesenskih doživetij na Makarski rivieri

    1. Skywalk Biokovo

    Razgled z 1228 metrov nad morjem je eden tistih prizorov, zaradi katerih se splača zapeljati v zaledje. Jeseni je pogled pogosto še posebno jasen. Pred obiskom preverite aktualni odpiralni čas in prometni režim v parku.

    2. Biokovsko oko nad Brelami

    Približno uro vzpona nagradi naravni skalni okvir s pogledom na Brela in Jadran. Pot je srednje zahtevna, zato so dobri pohodni čevlji obvezna oprema.

    3. Kotišina in Veliki Kaštel

    Kombinacija zgodovine, narave in razgledov je odlična izbira za dan, ko morje ni več glavni cilj.

    4. Brela–Topići–Baška Voda

    Približno desetkilometrska krožna pot je namenjena rekreativcem in združuje vznožje Biokova s sprehodom ob morju.

    5. Sprehod po Makarski

    Staro mestno jedro, Kačićev trg, frančiškanski samostan, polotok sv. Petra in Osejava so dovolj za sproščen dan brez avtomobila.

    Brela med morjem in goro

    Brela ostajajo eden najbolj prepoznavnih krajev Makarske riviere. Punta Rata in znameniti Kamen Brela sta njena zaščitna znaka, toda zunaj poletne sezone se velja odpraviti tudi nekoliko višje.

    Turistična skupnost Brela je v zadnjih letih precej razširila in bolje predstavila mrežo pohodniških poti. Ena najbolj zanimivih je približno deset kilometrov dolga krožna pot Brela–Topići–Baška Voda–Brela, ki združuje vzpon skozi vznožje Biokova in povratek ob morju. Pot zahteva približno štiri ure hoje in je označena kot lahka.

    Za nekoliko bolj posebno doživetje se lahko odpravimo proti Šuplji stini, bolj znani kot Biokovsko oko. Naravni skalni okvir visoko nad Brelami ponuja slikovit pogled proti morju in kraju. Do njega vodita dve označeni poti, vzpon pa traja približno eno uro. Ker gre za gorski teren, je potrebna primerna obutev, pred odhodom pa velja preveriti vremensko napoved.

    V Brelah so razvili tudi pohodniško doživetje skozi gozd Pakline, ki povezuje naravo, lokalne legende in skalne posebnosti Biokova. Pot vodi mimo Nevistine stine in se nadaljuje proti Biokovskemu očesu. Takšne poti so dober primer, kako se je turistična ponudba riviere v zadnjih letih premaknila od klasičnega obmorskega turizma k aktivnemu in doživljajskemu raziskovanju zaledja.

    Kamen Brela FOTO: Shutterstock
    Kamen Brela FOTO: Shutterstock

    Kotišina, skriti obraz Makarske

    Če želimo spoznati nekoliko drugačno Makarsko, se velja odpraviti v Kotišino, naselje na pobočju Biokova. Tu stoji Veliki Kaštel, zgodovinska utrdba, ki je po obnovi postala interpretacijski center kulturne in naravne dediščine.

    Kotišina je zanimiva tudi zaradi botaničnega vrta Biokovo, ki predstavlja značilno rastlinstvo tega gorskega območja. Obisk lahko zato združimo s sprehodom po zaledju in tako v enem izletu povežemo zgodovino, naravo in razglede na morje.

    Prav takšne kombinacije so morda največji razlog, da je Makarska riviera zanimiva tudi po poletju. Namesto hitenja od plaže do plaže lahko dan namenimo enemu kraju in ga zares spoznamo.

    Od Baške Vode do Gradca

    Na poti proti jugu se značaj riviere postopoma spreminja. Baška Voda je prijetna za sprehod ob morju, Tučepi slovijo po dolgi obalni promenadi, Podgora pa je zanimiva zaradi lege med morjem in strmim pobočjem Biokova.

    Tučepi FOTO: Gettyimages
    Tučepi FOTO: Gettyimages

    Drašnice, Igrane in Živogošće ponujajo mirnejši utrip, v Drveniku pa lahko sprehod ob morju združimo z ogledom ostankov stare utrdbe. Na skrajnem južnem delu riviere je Gradac, največje naselje tega dela obale, z dolgo obalo, ostanki zgodovinske utrdbe in cerkvijo sv. Mihaela.

    Jeseni imajo ti kraji posebno privlačnost. Lokali in turistični objekti sicer ne delujejo vsi v enakem obsegu kot poleti, vendar prav zato obala dobi bolj domač značaj. Sprehod, kava ob morju, obisk lokalne gostilne in izlet v zaledje lahko postanejo glavni razlog za pot.

    Ko je čas za dalmatinsko mizo

    Jesen je tudi dober čas za odkrivanje dalmatinske kulinarike. Ob morju ostajajo klasike, kot so ribe na žaru, hobotnica, lignji in školjke, v zaledju pa pridejo bolj do izraza jedi, povezane z mesom, krompirjem, zelenjavo, oljčnim oljem in zelišči.

    Obisk Makarske riviere zato ni nujno več zgolj vprašanje vremena. Tudi če dan ni dovolj topel za kopanje, ostajajo sprehod, razgled, dobra večerja in kozarec lokalnega vina. Edino burja nam jo lahko v tem času hitreje zagode kot poleti. 

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    »Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
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    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    To je novost pri skrbi za zobe

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
    SONČNA PRIHODNOST

    Slovenske železnice razkrivajo novosti

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
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    Magazin  |  Zanimivosti
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
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    S to napravo prihranite 75 odstotkov

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:53
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    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
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