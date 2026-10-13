Pristno gostoljubje in neokrnjena narava

Na odkrivanje Črne gore se lahko podamo z avtomobilom, motociklom ali letalom. Za raziskovanje Boke je danes posebej priročno letališče v Tivtu, saj je od večine zanimivosti precej bližje kot Podgorica, a po drugi strani je prav črnogorska prestolnica povezana z ljubljanskim letališčem. Tudi Dubrovnik je razmeroma blizu Herceg Novemu. Za tiste, ki želijo obiskati več krajev in se zapeljati tudi v gorsko zaledje, pa je lastni oziroma najeti avtomobil še vedno najbolj praktična izbira.

Boka Kotorska zahteva svoj čas. Razdalje so kratke, vendar promet, ozke ceste in številna mesta, kjer se je vredno ustaviti, hitro podaljšajo pot. Najlepše je, če si zanjo vzamemo nekaj dni. Še posebej prijetna sta pozna pomlad in zgodnja jesen, ko je manj vroče in je tudi obisk glavnih znamenitosti nekoliko prijetnejši.

Herceg Novi FOTO: TO Herceg Novi

Lastni prevoz je prednost

Naša izkušnja pravi, da je za raziskovanje Črne gore zelo praktično lastno prevozno sredstvo. Motoriste pričakajo številne zanimive ceste, od obalne magistrale do ozkih serpentin proti Lovćenu in Njegušem. Tudi za avtomobil je Boka odlična destinacija, čeprav je treba v glavni sezoni računati na prometne zastoje.

Posebno doživetje je cesta P1 nad Kotorjem, ki se vzpenja proti Njegušem. Ozka in serpentinasta cesta je nekoč predstavljala glavno povezavo med Kotorjem in črnogorskim zaledjem. Danes jo je mogoče doživeti tudi nekoliko drugače: do Lovćena je mogoče iz okolice Kotorja od leta 2023 priti s kabinsko žičnico Kotor–Lovćen. Ta v približno enajstih minutah premaga skoraj 1300 metrov višinske razlike in pripelje do nadmorske višine 1348 metrov.

Dostop do Lovčena je olajšala nova kabinska žičnica. FOTO: NTO Črne Gore

Žičnica je v nekaj letih postala nova velika turistična atrakcija Boke. Vožnja ponuja pogled na celoten zaliv, na Kotor in okoliške gore, na vrhu pa je mogoče nadaljevati proti Lovćenu. V sezoni 2025 naj bi z njo prepeljali več kot 430.000 potnikov, kar pove precej o tem, kako hitro se je vpisala na turistični zemljevid.

Živahni Herceg Novi in legendarna ura

Naša prva postaja je bil Herceg Novi, prvo večje obalno mesto na zahodni strani Boke Kotorske. Mesto je zraslo na pobočju, zato je njegovo raziskovanje povezano z vzponi in številnimi stopnicami. Od mestnega pristanišča Škver do starega mestnega jedra, ki ga predstavljata Trg Nikole Đurkovića in Trg Hercega Stjepana oziroma Bellavista, je treba premagati kar nekaj višinske razlike.

Herceg Novi FOTO: Vuk Ilić/TO Herceg Novi

V središču starega mesta je eden najbolj prepoznavnih mestnih motivov, urni stolp. Zgrajen je bil leta 1667 in danes velja za nekakšen simbol Herceg Novega. Pod njim poteka stopnišče, ki povezuje spodnji in zgornji del starega mesta. Na trgu Bellavista stoji cerkev sv. Mihaela, v mestu in njegovi okolici pa je mogoče najti izjemno veliko sakralnih objektov. Turistična organizacija Herceg Novega jih navaja kar 89.

Herceg Novi je mesto, ki ga je najbolje raziskovati peš. Njegova posebnost niso posamezne znamenitosti, temveč preplet trgov, stopnic, utrdb, vrtov in razgledov na morje. Mesto je tudi danes pomembno kulturno središče z različnimi festivali in prireditvami.

Štiri utrdbe in pogled na zaliv

Herceg Novi je skozi stoletja varoval sistem utrdb. Med najbolj znanimi sta Forte Mare ob morju in Kanli kula nad starim mestnim jedrom. Slednja je bila zgrajena v 16. stoletju v času osmanske oblasti in je skozi zgodovino služila tudi kot zapor. Danes je v njej poletni oder, na katerem se odvijajo različne kulturne prireditve.

Herceg Novi FOTO: Vuk Ilić/TO Herceg Novi

Nad mestom stoji Španska utrdba oziroma Španjola, od koder se odpira širok pogled na Herceg Novi in vhod v Boko. Četrta mestna utrdba, Citadella, je bila uničena v katastrofalnem potresu leta 1979. Njeni ostanki so danes še vedno vidni ob morju.

V širši okolici vhoda v Boko sta pomembni tudi utrdbi Mamula in Arza. Mamula je v zadnjih letih dobila povsem novo podobo. Nekdanja avstro-ogrska trdnjava na istoimenskem otoku je bila obnovljena v luksuzni hotel, ki je začel poslovati leta 2023. Leta 2026 je objekt vstopil v novo poglavje kot Mamula Island by Banyan Tree, prvi hotel te skupine v Evropi. Zgodovina otoka pa je ostala pomemben del njegove zgodbe, saj je bila trdnjava med drugo svetovno vojno tudi zaporniško taborišče.

Proga, ki je postala sprehajališče

Ob morju se razprostira Sprehajališče pet Danic – ime je dobilo po petih ženskah, ki so padle med drugo svetovno vojno in vsem petim je bilo ime Danica –, eno najbolj prijetnih mest za sprehod v Herceg Novem. Danes si je težko predstavljati, da je nekoč tod potekala železniška proga. Ozkotirna proga je povezovala Sarajevo z Zeleniko in je bila zgrajena v času Avstro-Ogrske. Vlaki so po njej vozili vse do leta 1968, ko so progo ukinili. Nekdanja železniška trasa je nato dobila novo življenje kot obalno sprehajališče.

Sprehajališče pet Danic v Herceg Novem FOTO: Blaž Kondža

Ob njem je tudi Škver, mestno pristanišče, kjer stoji spomenik bosanskemu kralju Tvrtku I. Kotromaniću, ustanovitelju Herceg Novega. Tu je tudi bazen slovitega vaterpolskega kluba Jadran, ki je eden od športnih simbolov mesta.

Igalo in zdravilno blato

Če se po promenadi odpravimo proti zahodu, pridemo v Igalo, ki je že desetletja povezano z zdraviliškim turizmom. Osnovo zanj predstavlja zdravilno morsko blato, mineralna voda in ugodna sredozemska klima.

Inštitut dr. Simo Milošević je bil ustanovljen leta 1949 in je sčasoma postal eno najbolj znanih rehabilitacijskih središč v nekdanji Jugoslaviji in širši regiji. Zdraviliška tradicija je še vedno pomemben del podobe Igala, čeprav je kompleks v zadnjih letih zaznamovala negotova poslovna prihodnost in proces prestrukturiranja.

Titova vila Galeb, Herceg Novi FOTO: Blaž Kondža

Ena najbolj zanimivih znamenitosti je vila Galeb, zgrajena leta 1976 za Josipa Broza Tita. Objekt je dolgo čakal na novo vsebino, danes pa ga je mogoče obiskati tudi v okviru vodenih ogledov. Od julija 2026 so ogledi organizirani ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 18. uri, vstopnina pa znaša deset evrov. Obiskovalci si lahko ogledajo prostore, v katerih je Tito bival, sprejemal goste in opravljal državniške obveznosti.

Razgled iz vile Galeb, Herceg Novi FOTO: Blaž Kondža

Titovi časi v Igalu Prijetna in zdravilna klima Igala je bila znana tudi Josipu Brozu - Titu, čigar zdravje je v sedemdesetih letih začelo počasi, a vztrajno pešati. V skrbi za njegovo zdravje so mu v Igalu leta 1976 v šestih mesecih zgradili vilo Galeb. Opremili so jo s tedanjo najsodobnejšo tehnologijo, izbranimi materiali, od braškega marmorja do silno redkega brazilskega modrega marmorja, makedonskimi preprogami perzijske kakovosti ipd. Površina vile, ki ima štiri etaže, je 5550 kvadratnih metrov, okoliški park, ki je bil v jugoslovanskih časih seveda ograjen in javnosti nedostopen, pa ima kar 75.000 kvadratov. Vila ima tudi lastni velnes, vključno z bazenom in sobami za različne terapije. Kadi v velnesu so lahko polnili z morsko, vodovodno ali mineralno vodo iz bližnjega izvira. V najnižji etaži, ki je delno vkopana v hrib, je bilo tudi atomsko zaklonišče. Vse spalnice in kopalnice so bile opremljene s kisikovo napeljavo priznane znamke Dräger. Kot zanimivost omenimo še posebno napravo nemške izdelave, s katero so preverjali oporečnost vode. Napravo je sestavljal akvarij, v katerega so nekaj dni pred prihodom Tita v vilo naselili tropsko ribico, ki je zelo občutljiva za čistočo vode; če pride v stik z oporečno, pogine. Njen pogin so zaznala tipala v akvariju in sprožila alarm. Vodnik po vili nam je povedal, da takšnega alarma niso imeli nikoli. Vila je tudi danes del Inštituta dr. Milošević, ki organizira vodene oglede po njej.

Posebna naprava za preverjanje čistosti vode v Titovi vili Galeb, Herceg Novi FOTO: Blaž Kondža

Od Lazure do Portonovega

Boka se je v zadnjih letih precej spremenila tudi na področju hotelirstva. Nekdanji zgodovinski objekti dobivajo nove vsebine, ob njih pa nastajajo sodobni turistični kompleksi.

Dober primer je Lazure Hotel & Marina v nekdanjem lazaretu, ki je bil zgrajen v 18. stoletju. Obnovljeni kompleks je prve goste sprejel leta 2018 in je danes eden od prepoznavnih primerov povezovanja zgodovinske arhitekture in sodobnega turizma.

Še precej večji je Portonovi v Kumborju. Luksuzni turistični kompleks z marino, apartmaji, restavracijami in hotelom One&Only Portonovi, ki je maja 2021 sprejel prve goste. Gre za prvo evropsko letovišče hotelske skupine One&Only.

Obiskovalca tako na vhodu v Boko danes pričaka zanimiv kontrast: na eni strani zgodovinska mesta, kamnite palače in stare utrdbe, na drugi sodobna marina in luksuzni turistični kompleksi.

Herceg Novi FOTO: Vuk Ilić/TO Herceg Novi

Črnogorski Monte Carlo

Podoben kontrast je mogoče opazovati v Tivtu. Porto Montenegro je nekdanji vojaški pomorski kompleks spremenil v eno najbolj prepoznavnih marin na Jadranu. Med luksuznimi jahtami, hoteli, restavracijami in trgovinami je mogoče začutiti precej drugačen obraz Črne gore, kot ga poznamo iz starih črnogorskih mest.

Na nasprotni strani zaliva pri Kumborju so podobno kot v Tivtu nastali novi turistični kompleksi. Hkrati pa so v Boki še vedno vidni sledovi njene vojaške preteklosti. Med njimi so nekdanji objekti jugoslovanske mornarice, vključno s podzemnimi »garažami« za podmornice, skritimi v skalnatih obalah.

Podzemna »garaža« za podmornice FOTO: Blaž Kondža

Perast, mesto pomorščakov

Ko nadaljujemo pot proti Kotorju, nas pričaka Perast, eno najbolj slikovitih naselij v Boki. Avtomobil pustimo na robu mesta in se peš odpravimo med kamnite hiše, palače in cerkve.

Perast je bil nekoč pomembno pomorsko središče. Njegov največji razcvet je sledil v 17. in 18. stoletju, ko so bogati pomorščaki in trgovci gradili mogočne palače. Mesto je povezano tudi z ruskim carjem Petrom Velikim, ki je sem pošiljal kadete na pomorsko šolanje.

Perast FOTO: NTO Črne Gore

Pred Perastom sta dva otočka. Prvi, otok Matere božje iz skal (izv. Gospa od Škrpljela) je umetni otok, o njegovem nastanku pa govori legenda o dveh bratih ribičih, ki sta se vračala z ribolova in uzrla luč na majhnem grebenu. Ko sta se približala, sta zagledala ikono Matere božje in jo odnesla s seboj v cerkev. Ikona je še isti večer izginila in se naslednji dan spet nepoškodovana pojavila na istem grebenu, kjer sta jo brata našla prejšnji dan. Zato so se prebivalci Perasta odločili, da bodo na tem mestu zgradili cerkev. Vsakič, ko je barka izplula iz Perasta, je vsak mornar z ladje vrgel kamen na greben in prosil Mater božjo za varno plovbo. In tako je po legendi nastal otoček pred Perastom s cerkvijo, posvečeno Materi božji.

Otočka pred Perastom FOTO: NTO Črne Gore

Prebivalci še vedno ohranjajo legendo živo in vsakega 22. julija slavijo dan sv. Marije Magdalene. S svojimi plovili se odpravijo do otočka in mečejo kamne okoli njega z željo, da bi obvarovali otok in cerkev za naslednje generacije. Na drugem otočku Sv. Jurija pa stojita samostan iz 12. stoletja in pokopališče, na katerem so pokopani slavni prebivalci Perasta. Obkrožajo ga kamnite stene in visoke ciprese, ki ohranjajo mir na otoku.

Na otok je mogoče iz Perasta priti s čolnom. Kratek prevoz je danes ena od najbolj priljubljenih turističnih izkušenj v Boki.

Turistično oblegani Kotor

Od Perasta do Kotorja je le nekaj kilometrov, toda občutek je, kot da se približujemo velikemu odru. Staro mesto se stiska med morjem in strmimi pobočji Lovćena, nad njim pa se vzpenjajo mogočni mestni zidovi.

Kotor FOTO: NTO Črne Gore

Kotor je srce Boke in eden najbolje ohranjenih zgodovinskih mestnih kompleksov na Jadranu. Naravna in kulturnozgodovinska regija Kotor je na Unescovem seznamu svetovne dediščine od leta 1979. Zaščiteno območje obsega 14.600 hektarov in vključuje izjemno krajino, v kateri se zgodovinska mesta, naselja, palače in cerkve prepletajo z goratim okoljem zaliva.

V starem mestu je mogoče brez težav preživeti več ur. Katedrala sv. Tripuna, pomorski muzej, številne palače, cerkve in ozke ulice pripovedujejo o stoletjih, ko je bil Kotor pomembno trgovsko in pomorsko središče.

Mesto oblegajo turisti, saj je Kotor ena od priljubljenih postaj na sredozemskih križarjenjih; tamkajšnje pristanišče danes navaja približno 500 prihodov križark in okoli pol milijona njihovih potnikov na leto. Zato je razlika med mirnim jutrom in dnevom, ko v zaliv pripluje velika ladja, lahko ogromna.

Staro mestno jedro Kotorja FOTO: NTO Črne Gore

Serpentine nad zalivom

Če želimo doživeti Boko z druge perspektive, se splača zapeljati po stari cesti proti Njegušem. Serpentine P1 so ena najbolj znamenitih črnogorskih cest in obenem pravi preizkus za voznika ali motorista. Cesta je ozka, zato je srečevanje z večjimi vozili lahko zahtevno.

Toda trud je poplačan z razgledom. Z vsakim ovinkom se Boka vse bolj odpira pod nami, Kotor postaja manjši, v daljavi pa se pokažejo Tivat, Luštica in morje.

Danes imamo za ogled tega razgleda, kot smo že omenili, še eno možnost. Kabinska žičnica Kotor–Lovćen povezuje obalo z območjem Lovćena v vsega enajstih minutah. Na zgornji postaji na 1348 metrih nad morjem se odprejo povsem novi pogledi na zaliv.

Lovčen, Njegošev mavzolej FOTO: NTO Črne Gore

Cetinje in okus tradicije

Cetinje, Črna gora FOTO: NTO Črne Gore

Pot lahko nadaljujemo do Cetinja, nekdanje črnogorske kraljeve prestolnice. Mesto je drugačno od obalnih letovišč in prav zato vredno obiska. V njegovih ulicah in palačah je mogoče spoznati zgodovino Črne gore, ki je bila stoletja ujeta med velike sile in težko dostopne gore.

Posebno zanimiva je Biljarda, nekdanja rezidenca Petra II. Petrovića Njegoša, v kateri je danes mogoče videti tudi velik reliefni zemljevid Črne gore iz časa Avstro-Ogrske. Cementni zemljevid v merilu 1: 10.000 je eden tistih nenavadnih eksponatov, ki si jih obiskovalec zapomni.

In potem pride še ena pomembna sestavina vsakega potovanja po Črni gori – hrana. Na žaru pečeno meso, pršut, sir, kajmak in druge domače dobrote ostajajo eden od razlogov, da se v notranjost države splača zapeljati tudi brez posebnega načrta.

Relief Črne gore v muzeju v Cetinju FOTO: Blaž Kondža

Nazaj čez Boko

Če se želimo iz Tivta vrniti proti Herceg Novemu, lahko uporabimo trajekt med Lepetani in Kamenari. Prečkanje ozkega dela zaliva je kratko, vendar prihrani vožnjo okoli celotnega zaliva. Trajekt vozi tudi danes in je za avtomobiliste še vedno ena od najbolj praktičnih povezav med obema stranema Boke. V glavni sezoni pa je treba računati na čakalne vrste.

Boka Kotorska je v zadnjih letih dobila precej novega turističnega blišča, vendar je njena največja privlačnost ostala enaka. Kamnita mesta, cerkve, palače, stare ceste in utrdbe so še vedno tesno povezane z morjem in gorami.

Prav v tem kontrastu je največji čar Boke. Zjutraj lahko sedimo v starem Kotorju, opoldne plujemo proti Perastu, popoldne se vzpenjamo proti Lovćenu, zvečer pa se sprehajamo po promenadi v Herceg Novem. Na razmeroma majhnem prostoru se zvrsti toliko različnih doživetij, da en obisk skoraj zagotovo ne bo dovolj.

Boka med dediščino in novim turizmom

Boka Kotorska se hitro spreminja. Novi hoteli, marine in turistični kompleksi prinašajo nove obiskovalce in pomemben gospodarski razvoj, hkrati pa povečujejo pritisk na prostor. UNESCO je tudi v najnovejših dokumentih opozoril na potrebo po usklajenem prostorskem načrtovanju, nadzoru razvoja in ocenjevanju skupnih vplivov novih projektov na izjemno univerzalno vrednost območja. Leta 2026 je odbor ponovno zahteval nadaljnje ukrepe za boljšo zaščito in upravljanje območja.

Njeguški pršut FOTO: NTO Črne Gore

Za obiskovalca je to še en razlog več, da Boke ne doživimo samo kot kuliso za fotografijo. Njena največja vrednost je prav v ravnotežju med morjem, gorami, zgodovinskimi mesti in načinom življenja, ki se je skozi stoletja prilagodil temu nenavadnemu zalivu.