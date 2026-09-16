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    Skradin – idealno izhodišče za raziskovanje Krke

    Hrvaški narodni park Krka svoje obiskovalce očara ne glede na letni čas. Mi smo si ga ogledali poleti, a tudi v lepih jesenskih dneh bo obisk čaroben.
    Skradinski buk je najlepši slap v Narodnem parku Krka. FOTO: Blaž Kondža
    Galerija
    Skradinski buk je najlepši slap v Narodnem parku Krka. FOTO: Blaž Kondža
    Blaž Kondža
    16. 9. 2026 | 12:00
    6:04
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    Hrvaška se ponaša z osmimi narodnimi parki, med katerimi je tudi Narodni park Krka v bližini Šibenika. Naše potepanje po NP Krka smo začeli v Skradinu, kjer smo prenočili pred načrtovanim ogledom narodnega parka.

    Večer v Skradinu

    Ozke ulice Skradina FOTO: Blaž Kondža
    Ozke ulice Skradina FOTO: Blaž Kondža

    Mestece leži na obrežju reke Krke in je odlična izhodiščna točka za obisk NP Krka. Ponaša se s slikovitim starim mestnim jedrom, kjer boste našli ozke tlakovane ulice, tradicionalne kamnite hiše in številne restavracije, ki ponujajo okusno hrano. Nad njim kraljuje srednjeveška trdnjava znana tudi kot trdnjava Turina s čudovitim pogledom na reko in okolico. Najlepša stavba v kraju je župnijski dvorec (hrv. nadžupsko-opatski dvor) s pravo muzejsko zakladnico sakralne in etnografske dediščine. Skradin ima tudi bogato zgodovino vinarstva in oljkarstva, ki se še danes ohranja. Če ste na poti z avtodomom, vam lahko namignemo, da je dobra izbira družinski kamp Skradinske delicije pri samem vhodu v mesto.

    Na pot z ladjico

    NP Krka, ki meri 109 kvadratnih kilometrov, ima kar 10 vhodov. Prepreda ga 388 kilometrov kolesarskih poti in 47 kilometrov pohodniških poti. Kako se lotimo obiska, je odvisno od časa, ki ga imamo na voljo, in naših interesov. Vsekakor je to destinacija, ki jo lahko raziskujemo več dni, ali pa se, tako kot poleti mi, odločimo za nekajurni ogled najlepšega slapu NP Krka, Skradinskega buka, ki se razteza na skoraj 800 metrih.

    Plovilo NP Krka na privezu v Skradinu FOTO: Blaž Kondža
    Plovilo NP Krka na privezu v Skradinu FOTO: Blaž Kondža

    Naš obisk se je začel v skradinskem pristanišču, kjer smo se vkrcali na ladjo s koncesijo parka. Namreč, da bi se sami s svojim motornim plovilom odpravili po parku, je prepovedano. Po dobrih 20 minutah plovbe pristanemo in se v družbi predstavnice parka odpravimo na ogled glavnih znamenitosti v bližini Skradinskega buka.

    Psom prijazen park

    Psom je vstop v narodni park dovoljen, a morajo biti na povodcu. Med prevozom z avtobusom ali ladjo mora pes nositi nagobčnik. Vstop na otok Visovac psom ni dovoljen, prav tako ne v samostan Krka.

    Čarobno pršenje vode

    Slap Skradinski buk je sedmi in zadnji slap na reki Krki. Velja za enega najbolj neobičajnih in obenem najlepših delov parka. Verjetno je najlepši razgled nanj s t. i. carske razgledne točke, na kateri je tudi taktilni zemljevid Skradinskega buka. Dodajmo, da so domačini razgledno točko sezidali leta 1875 v čast cesarju Francu Jožefu I., ki se je takrat mudil v njihovih krajih in bil osupel nad lepimi razgledi.

    Lepote NP Krka FOTO: Blaž Kondža
    Lepote NP Krka FOTO: Blaž Kondža

    Okoli slapa vodi enosmerna krožna učna pot, ki je dolga 1900 metrov in na njej spoznavamo bogato floro in favno tega območja. V bližini so obnovljeni nekdanji mlini, ki sestavljajo nekakšno etno vas, v kateri lahko spoznamo življenje v tedanjem šibeniškem zaledju. Prav mlini so bili tisti, ki so simbolizirali gospodarsko moč tega območja in so bili v zgodovini pogosto vzrok spopadov. Danes imajo pomembno kulturnozgodovinsko vlogo kot spomeniki podeželskega gradbeništva in gospodarske preteklosti. V obnovljenih mlinih NP Krka lahko spoznamo mletje žita, pranje in centrifugiranje oblačil, tkanje torb in preprog, kovanje podkev, pripravo hrane v stari kuhinji in podobno.

    V NP Krka lahko spoznavamo nekdanje obrti FOTO: Blaž Kondža
    V NP Krka lahko spoznavamo nekdanje obrti FOTO: Blaž Kondža

    Tam so tudi ostanki hidroelektrarne Krka iz leta 1895, ki je prva na svetu osvetlila mesto – delovati je začela le tri dni po prvi elektrarni na svetu, ki so jo zgradili na Niagarskih slapovih.

    Če želimo naprej raziskovati park, se lahko pri Skradinskem buku vkrcamo na ladje, ki nas odpeljejo do otoka Visovac (plovba traja dve uri), Roškega slapa (plovba traja štiri ure) ali do Torka (plovemo eno uro). Mi smo svoje potepanje končali in se odpravili nazaj na ladjo proti vhodu Skradin. Dodajmo, da lahko območje Skradinskega buka obiščemo tudi skozi vhod Lozovac, ki je dostopen z avtomobilom.

    Koristne informacije o NP Krka

    Cenik celodnevnih vstopnic

    nizka sezona januar, februar, marec, november, december
    odrasli 7 evrov
    otroci od 7. do 18. leta 4 evre
    otroci do 7. leta brezplačno

    srednja sezona april, maj, oktober
    odrasli 20 evrov
    otroci od 7. do 18. leta 12 evrov
    otroci do 7. leta brezplačno

    visoka sezona junij, julij, avgust, september
    odrasli 40 evrov
    otroci od 7. do 18. leta 15 evrov
    otroci do 7. leta brezplačno

    spletni naslov: www.npkrka.hr

     

     

    Osem destinacij parka

    Poleg okolice Skradinskega buka, ki smo si jo ogledali med našim obiskom, NP Krka sestavlja še sedem drugih destinacij: otok Visovac, Visovška hiša Kuželj, Roški slap, samostan Krka, center za obiskovalce Laškovica, Roški slap, amfiteater Burnum in Eko kampus Krka v Puljanih.

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