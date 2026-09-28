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    Aktivno v jesen

    Trpotec še vedno raste: tako iz njega pripravimo domači sirup proti kašlju

    Trpotec je ena najbolj znanih domačih zdravilnih rastlin. Preverite, kako iz njegovih listov pripravimo tradicionalni sirup proti kašlju.
    Jesen je čas, ko lahko iz zadnjih svežih listov pripravimo domačo zalogo za hladnejše mesece. Foto: Shutterstock
    Galerija
    Jesen je čas, ko lahko iz zadnjih svežih listov pripravimo domačo zalogo za hladnejše mesece. Foto: Shutterstock
    U. O.
    28. 9. 2026 | 17:00
    6:09
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Na travnikih, ob poteh in na vrtovih ga pogosto skoraj ne opazimo, čeprav sodi med naše najbolj prepoznavne zdravilne rastline. Trpotec lahko nabiramo od pomladi do jeseni, njegovi listi pa so že dolgo del domačega zeliščarstva. Še posebno znan je domači sirup iz ozkolistnega trpotca, ki ga tradicionalno pripravljamo za obdobje prehladov in kašlja.

    Pri nas najpogosteje srečujemo širokolistni in ozkolistni trpotec. Prepoznamo ju predvsem po obliki listov: širokolistni trpotec (Plantago major) ima široke, skoraj ovalne liste, ozkolistni (Plantago lanceolata) pa dolge in suličaste. Pri obeh so dobro vidne izrazite vzdolžne listne žile.

    Za domači sirup najpogosteje uporabljamo prav ozkolistni trpotec.

    Zakaj prav ozkolistni trpotec

    Uporaba listov ozkolistnega trpotca ima v evropskem zeliščarstvu dolgo tradicijo. Evropska agencija za zdravila ga med drugim navaja kot tradicionalno zdravilo za blaženje draženja ustne votline in žrela, povezanega s suhim kašljem, ter za lajšanje kašlja ob prehladu.

    Pri tem je pomembna beseda tradicionalno: takšna uporaba temelji predvsem na dolgoletnih izkušnjah z rastlino in ne pomeni, da trpotec nadomešča zdravljenje, kadar je to potrebno.

    Listi vsebujejo tudi sluzi, ki ob stiku z vodo tvorijo zaščitno plast in lahko prijetno delujejo na razdraženo sluznico.

    Nabirajmo ga stran od cest

    Če bomo trpotec uporabljali v kuhinji ali iz njega pripravljali sirup, izberimo čisto rastišče, oddaljeno od prometnih cest, škropljenih površin in mest, kjer se pogosto sprehajajo psi.

    Nabiramo zdrave, nepoškodovane liste in jih pred uporabo temeljito operemo. Najprimernejši so mladi in sveži listi.

    Trpotec lahko tudi posušimo in ga pozneje uporabimo za čaj. Liste razprostremo v tankem sloju in jih sušimo v senci oziroma v zračnem prostoru.

    Domači trpotčev sirup

    Tradicionalnih načinov priprave je več. Eden najbolj znanih zahteva precej potrpežljivosti, saj morajo trpotčevi listi s sladkorjem počivati več mesecev.

    Potrebujemo:

    sveže liste ozkolistnega trpotca,

    sladkor.

    Namesto sladkorja lahko uporabimo tudi med, vendar se bo končni okus in tekstura nekoliko razlikovala.

    Tradicionalna priprava

    Sveže nabrane trpotčeve liste dobro operemo in osušimo.

    V čist steklen kozarec izmenično nalagamo plast trpotčevih listov in plast sladkorja. Začnemo z listi, zaključimo pa s sladkorjem. Plasti sproti rahlo pritisnemo.

    Kozarec zapremo in ga pustimo stati do naslednjega dne. Ker se listi medtem nekoliko posedejo, ga lahko nato ponovno dopolnimo z listi in sladkorjem.

    Po tradicionalnem receptu dobro zaprt kozarec nato za približno tri mesece zakopljemo v zemljo, kjer je temperatura razmeroma stalna.

    Če se temu želimo izogniti, lahko kozarec zaščitimo pred svetlobo in ga za približno tri mesece postavimo v hladen prostor s čim bolj enakomerno temperaturo, denimo v klet.

    Ko nastane gosta tekočina, vsebino precedimo in sirup prelijemo v čiste oziroma sterilizirane manjše stekleničke.

    Hitrejša različica s toploto

    Če ne želimo čakati več mesecev, lahko sirup pripravimo tudi s poparkom.

    Potrebujemo:

    250 g svežih trpotčevih listov,

    1 kg sladkorja,

    1,5 litra vode,

    limonin sok po okusu,

    po želji nekaj medu.

    Trpotčeve liste operemo, narežemo oziroma natrgamo in prelijemo s pol litra vrele vode. Pustimo, da se tekočina ohladi, nato jo precedimo.

    V drugem loncu zmešamo liter vode in sladkor ter počasi segrevamo, dokler se sladkor povsem ne raztopi. Dodamo precedeni trpotčev poparek in premešamo.

    Ko se sirup nekoliko ohladi, mu lahko po okusu dodamo limonin sok. Če želimo uporabiti med, ga dodamo šele v ohlajen oziroma le še mlačen pripravek.

    Sirup prelijemo v sterilizirane stekleničke in ga hranimo v hladnem in temnem prostoru.

    Iz trpotca lahko pripravimo tudi čaj

    Najpreprostejši način uporabe je čaj iz svežih ali posušenih listov. Liste prelijemo z vročo vodo in pustimo stati nekaj minut, nato precedimo.

    Prav pri takšnih pripravkih je dobro vedeti, da domač trpotčev čaj ali sirup ni zdravilo za vse vrste kašlja. Če je kašelj močan, se slabša, traja dlje časa ali ga spremljajo težko dihanje, visoka vročina, bolečina v prsih ali drugi izraziti simptomi, se je smiselno posvetovati z zdravnikom.

    Tudi za na krožnik

    Trpotec ni zanimiv le kot zdravilna rastlina. Mladi listi so užitni in jih lahko v manjših količinah dodamo solatam, juham ali drugim jedem. Starejši listi so zaradi izrazitejših žil nekoliko trši, zato jih je bolje drobno narezati oziroma toplotno obdelati.

    Rastlina, mimo katere med sprehodom pogosto stopimo brez posebne pozornosti, ima presenetljivo dolgo kulinarično in zeliščarsko tradicijo. In prav jesen je čas, ko lahko iz zadnjih svežih listov pripravimo domačo zalogo za hladnejše mesece.

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    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
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    Smail Jušić: »Tehnologijo lahko kupiš, ekipe, znanja in zaupanja pa ne.«

    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    28. 9. 2026 | 12:12
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    Varčevanje ali investiranje?

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
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    Vaš konkurent kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
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