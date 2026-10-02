Velike dogodivščine za male raziskovalce

Jesen je za otroke lahko prav tako zanimiva kot poletje, le doživetja so drugačna. Dovolj je košara kostanja, luža, v katero je mogoče skočiti, gozdna pot, na kateri je treba poiskati čim več različnih listov, ali muzej, v katerem je mogoče odkriti kaj novega, se dotakniti česa zanimivega ali preizkusiti, kako deluje. Dodajmo, da bodo letošnje jesenske počitnice med 26. in 30. oktobrom, zato je mogoče že zdaj načrtovati kakšen izlet.

Med drevesi in Bučmani

Če bi morali izbrati kraj, ki jeseni res dobro pokaže, kako zanimiva je lahko narava, je Arboretum Volčji Potok skoraj samoumevna izbira. Jeseni se park spremeni v veliko raziskovalno igrišče, letošnja posebnost pa so Bučmani. Od 19. septembra do 1. novembra so po parku razporejene nenavadne bučne figure, ki jih obiskovalci odkrivajo med sprehodom. Vsaka predstavlja svoj lik in svojo zgodbo, zato je obisk bolj podoben raziskovanju kot običajnemu ogledu razstave.

Arboretum je za družine zanimiv tudi brez posebnega programa. Otroško igrišče ponuja plezala, tobogane, labirint in druga igrala, park pa brezskrbno raziskovanje lepot narave. V jesenskem času je privlačen tudi zaradi bogastva barv, v katere se odene narava.

Ko znanost postane igra

Za deževen dan bo težko najti boljšo kombinacijo igre in radovednosti, kot jo ponuja Hiša eksperimentov v Ljubljani. Otroci tam ne hodijo samo od eksponata do eksponata, ampak jih lahko preizkušajo in ugotavljajo, kaj se zgodi, če nekaj naredijo drugače. Hiša eksperimentov bo v času jesenskih počitnic (od 28. oktobra do 1. novembra) odprta vsak dan med 10. in 18. uro.

Podoben pristop ponuja tudi Hiša iluzij na Kongresnem trgu. Tam otroci spoznavajo optične prevare, perspektivo in različne pojave, pri katerih oči niso vedno najbolj zanesljiv pripovedovalec. Jeseni je takšen obisk še posebej priročen, saj ni odvisen od vremena.

Prirodoslovni muzej Ljubljana FOTO: Jože Suhadolnik

Med dinozavri, fosili in nenavadnimi živalmi

Prirodoslovni muzej Slovenije je ena tistih ustanov, ki jih otroci pogosto doživijo drugače kot odrasli. Odrasli vidijo muzejsko zbirko, otroci pa predvsem orjaškega mamuta, fosile, kamnine, živali in druga bitja, ki jih poznajo iz knjig ali filmov.

Muzej je za otroke zasnoval tudi program sobotnih naravoslovnih delavnic. Tako bodo 10. oktobra na delavnici Mesec, kot ga ne poznamo spoznavali Luno, njene faze in zanimivosti, povezane z našim naravnim satelitom. Delavnica je namenjena otrokom od petega do 12. leta, traja približno uro in pol in se začne ob 11. uri.

Tudi če družina ne ujame posebne delavnice, je muzej dobra izbira za nekaj ur drugačnega raziskovanja. Otroci lahko ob tem ugotovijo, da je naravoslovje nadvse zanimivo področje.

Jesen med živalmi

Tudi živalski vrt ima jeseni svoje prednosti. Ob nižjih temperaturah je sprehod prijetnejši, obisk pa je mogoče povezati z opazovanjem hranjenja živali. ZOO Ljubljana je odprt vse dni v letu, oktobra od 9. do 18. ure, na dnevnem programu pa so med drugim hranjenja in druga srečanja z živalmi. Še zlasti pester program bo v času krompirjevih počitnic, saj med 24. in 31. oktobrom pripravljajo Čarovniške dogodivščine, ki bodo potekale vsak dan med 14. in 17. uro. »Dogodivščine bodo zasnovane po sistemu stojnice. Spoznavali bomo 'čarobne' lastnosti živali pri dvoživkah in grivastih volkovih, na ustvarjalnici bomo izdelali sovo, katerih 'čarovnija' je skoraj neslišen let,« napoveduje vodja pedagoške službe v ZOO Ljubljana mag. Irena Furlan. »Na športni dogodivščini se bomo preizkušali v telesnih spretnostih in vzdržljivosti, za vzor pa nam bo 'čarovnija' volkov, ki so mojstri v sporazumevanju in sodelovanju. 'Čarovnija' kače je levitev, zato bomo kače tudi pričarali. Vseskozi pa se bomo spraševali, ali gre za čarovnijo ali znanost.« Dodajmo, da je program namenjen vsem obiskovalcem, udeležba je brezplačna – obiskovalci plačajo le vstopnino.

Tigrovi mladički v ZOO Ljubljana FOTO: Dejan Javornik

Muzej lahko postane igrišče

Otrokom se ni treba izogibati muzejem. Pomembno je le izbrati takšne, v katerih jim vsebine lahko približamo z zgodbami in raziskovanjem. Dober primer je Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani, kjer imajo za otroke pripravljene tudi posebne družinske vsebine. Na voljo so tako imenovane družinske škatle za različne starostne skupine, ki obiskovalce usmerjajo po muzejskih zbirkah in spodbujajo aktivno raziskovanje.

Podobno velja za Tehniški muzej Slovenije v Bistri. Velike zbirke prometne, tehniške in industrijske dediščine so lahko za otroke zanimive prav zato, ker prikazujejo predmete, ki jih danes pogosto poznajo le še s fotografij. Muzej za družine pripravlja tudi tematske nedelje, brezplačne delavnice in prikaze starih obrti.

Titovi avtomobili v muzeju Bistra FOTO Dejan Javornik

Tudi v Parku vojaške zgodovine Pivka bodo otroci zagotovo uživali. Tam jih čaka izjemno veliko eksponatov vojaške tehniške dediščine iz različnih zgodovinskih obdobij, kot so različna vojaška vozila, zlasti tanki in druga oklepna vozila, letala, podmornica in ne nazadnje vojaška lokomotiva iz druge svetovne vojne. Kot se za sodobno muzejsko središče spodobi, v njem delujeta tudi bogato založena muzejska trgovina in muzejska restavracija Kantina. Park poleg tega upravlja kompleks pohodnih poti in podzemno utrdbo na Primožu. Utrdba iz obdobja rapalske meje je z več kot 500 metri podzemnih rovov in drugo turistično infrastrukturo pomembna turistična zanimivost.

Maribor v znamenju kostanja

Jesenski izlet ni popoln brez kakšnega značilnega jesenskega okusa. Kostanj, jabolka, buče in druge jesenske dobrote so lahko del izleta tudi brez posebne prireditve. Če se želimo dogodka udeležiti, bo 10. oktobra na Lentu v Mariboru potekal mestni kostanjev piknik, na katerem bodo poleg kulinarične ponudbe pripravili tudi ustvarjalne delavnice za otroke in lutkovno predstavo. Vstop bo prost.

Takšni dogodki imajo za družine še eno prednost: otroci dobijo priložnost, da jesen ne samo opazujejo, ampak jo tudi okušajo. In prav to je lahko eden najlepših načinov, da si jo zapomnijo.

Čas počitnic

Ob jesenskih počitnicah je verjetno prav, da si družina ne zastavi preveč ambicioznega programa. En dan je lahko namenjen izletu v naravo, drugi muzeju, tretji ustvarjanju, četrti pa preprosto sprehodu in igri. Pomembno je, da otrokom pustimo tudi nekaj prostora za njihovo radovednost.