Jesen prinaša pisane izlete, dobre okuse, gibanje na svežem zraku in številne priložnosti za nova doživetja. Kako dobro pa poznate vse, kar je povezano z jesenskim časom? To lahko preverite v Velikem jesenskem nagradnem kvizu 2026, ki združuje zanimiva vprašanja s področij turizma, kulinarike, narave in aktivnega življenjskega sloga.

Čaka vas sedem raznolikih vprašanj, pri katerih boste lahko pokazali svoje znanje in izvedeli tudi kaj novega. Kviz je odlična priložnost za prijateljsko tekmovanje med družinskimi člani, prijatelji ali sodelavci. Morda boste prav vi tisti, ki boste brez napake poznali vse odgovore.

Veliki jesenski nagradni kviz 2026 je povabilo k raziskovanju, razmišljanju in dobri zabavi. Preizkusite svoje znanje, odgovorite na vsa vprašanja in se potegujte za privlačne nagrade. Med sodelujočimi, ki bodo pravilno odgovorili na vseh sedem vprašanj, bomo vsak teden izžrebali tri srečneže in jih nagradili s paketom presenečenja.

Tukaj najdete pravila nagradnega kviza.