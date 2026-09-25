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    Vzemi si čas za fiko*

    Štiriindvajset ur bo za natančen ogled švedske prestolnice premalo, a dovolj za prve vtise.
    Kraljeva palača v Stockholmu FOTO: Jeppe Wikström
    Galerija
    Kraljeva palača v Stockholmu FOTO: Jeppe Wikström
    Blaž Kondža
    25. 9. 2026 | 17:00
    10:33
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    Fika. Tako pravijo Švedi odmoru za kavo, ki pa je precej več kot zgolj premor s skodelico kave v roki. Je del vsakdanjega življenja in priložnost, da se za trenutek ustavimo, poklepetamo in si privoščimo nekaj sladkega. Stockholm je za to kot nalašč. Švedska prestolnica je razpotegnjena med otoki, zalivi in mostovi, zato ji pravijo tudi skandinavske Benetke. Mesto je zgrajeno na štirinajstih otokih med jezerom Mälaren in Baltskim morjem, voda pa je tako pomemben del njegove podobe, da je težko dolgo hoditi, ne da bi se znašli ob njej.

    Stockholm je mesto, ki ga je mogoče raziskovati peš, s podzemno železnico, tramvajem, avtobusom ali po vodi. Jeseni, ko je dnevne svetlobe manj kot poleti, je dobro načrtovanje še pomembnejše. A prav jesenske barve in nekoliko počasnejši utrip dajo mestu poseben značaj.

    Stockholm FOTO: Ola Ericson
    Stockholm FOTO: Ola Ericson

    Staro mesto, kjer se vse začne

    Za prvi stik s Stockholmom je skoraj obvezen sprehod po Gamla Stanu. Najstarejši del mesta leži na otočku sredi prestolnice, njegove ozke tlakovane ulice pa obdajajo stavbe, katerih zgodovina sega več stoletij nazaj. Danes so med njimi trgovinice, restavracije, galerije in kavarne, zaradi česar je Gamla Stan prijetna mešanica zgodovine in sodobnega mestnega življenja.

    Središče starega mesta je trg Stortorget z značilnimi pisanimi pročelji. Tu je tudi Nobelov muzej, posvečen zgodovini Nobelove nagrade in ljudem, ki so jo prejeli. V bližini stoji Storkyrkan, stockholmska katedrala, nad vsem pa bdi kraljeva palača Kungliga Slottet. Današnja palača je bila dokončana leta 1754, potem ko je prejšnjo rezidenco leta 1697 uničil požar. Z več kot 600 sobami je ena največjih kraljevih palač v Evropi, del njenih prostorov pa je odprt za obiskovalce. Če imamo čas, si velja ogledati kraljeve apartmaje, zakladnico in muzejske zbirke.

    Na Stortorgetu si lahko privoščimo tudi tisto, zaradi česar smo sploh začeli pripoved o Stockholmu – fiko. Švedska tradicija odmora ob kavi in pecivu je eden tistih drobnih običajev, zaradi katerih mesto spoznavamo drugače. V Stockholmu je vredno kdaj pa kdaj odložiti zemljevid in preprosto sedeti ob skodelici kave ter opazovati ljudi.

    Ladja Vasa v istoimenskem muzeju v Stockholmu FOTO: Anneli Karlsson, Vasa Museum
    Ladja Vasa v istoimenskem muzeju v Stockholmu FOTO: Anneli Karlsson, Vasa Museum

    Vasa, švedski ponos

    Če imamo na voljo le čas za ogled enega muzeja v Stockholmu, je težko spregledati Vaso. V muzeju na otoku Djurgården je razstavljena mogočna 69 metrov dolga bojna ladja, ki je 10. avgusta 1628 na svoji prvi plovbi potonila v stockholmskem pristanišču.

    Vasa ni prišla daleč. Po približno dvajsetih minutah plovbe jo je začelo nagibati, skozi odprtine za topove pa je vdrla voda. Ladja se je potopila v neposredni bližini obale. Na krovu so bili poleg mornarjev tudi drugi potniki, med njimi ženske in otroci, večina pa je nesrečo preživela. Vzrok za katastrofo je bil predvsem konstrukcijski. Vasa je bila za svoj čas izjemno velika in močno oborožena ladja, zaradi česar je bilo težišče previsoko. Pri prvem močnejšem sunku vetra se je preveč nagnila, voda pa je skozi odprtine za topove zalila spodnjo palubo.

    Ladjo so po več kot treh stoletjih, leta 1961, dvignili z morskega dna. Zaradi posebnih razmer v Baltskem morju je bila izjemno dobro ohranjena. Danes je več kot 98 odstotkov ladje izvirne, zato velja Vasa za najbolje ohranjeno ladjo iz 17. stoletja na svetu.

    Muzej okoli nje pripoveduje zgodbo o gradnji, potopu, življenju na krovu in zahtevnem reševanju. Vasa pa tudi danes ni povsem brezskrbna muzejska razstava. Les se zaradi svoje starosti počasi spreminja, zato je njegovo ohranjanje zahtevna naloga. V muzeju natančno nadzorujejo temperaturo in druge pogoje, da bi ladja ostala čim dlje ohranjena za prihodnje generacije.

    Jeseni je obisk še posebno primeren. Muzej je od oktobra do aprila odprt vsak dan od 10. do 17. ure, ob sredah do 20. ure. Vstopnica za odrasle v tem obdobju stane 195 švedskih kron, za obiskovalce do 18. leta je vstop brezplačen.

    Umetnost na podzemni železnici v Stockholmu FOTO: Visit Stockholm
    Umetnost na podzemni železnici v Stockholmu FOTO: Visit Stockholm

    Mesto z višine in z vode

    Stockholm je lepo mesto za opazovanje z drugačne perspektive. Ker je zgrajen na otokih in nima veliko visokih stavb, se mestna panorama precej razlikuje od podobe večjih evropskih prestolnic. Eden lepših razgledov je s sprehajalne poti Monteliusvägen, od koder se odpre pogled proti Gamla Stanu, mestni hiši in vodi. Zanimiv je tudi Fjällgatan, s katerega lahko opazujemo pristanišče, Djurgården in širšo mestno panoramo.

    Še drugače Stockholm spoznamo z ladjice. Voda ni zgolj kulisa, temveč eden ključnih delov življenja v mestu. Iz središča se lahko odpravimo na krajšo panoramsko plovbo ali pa se podamo dlje, na stockholmsko otočje.

    To je ena od posebnosti prestolnice, ki je pri enodnevnem obisku pogosto ne uspemo zares doživeti. Stockholm je namreč obdan z ogromnim arhipelagom, ki ga sestavlja približno 30.000 otokov in čeri. Nekateri so neposredno povezani z mestom, drugi so dostopni z ladjami in ponujajo povsem drugačno, bolj umirjeno podobo Švedske.

    Jeseni je mogoče otočje doživeti tudi nekoliko bolj pustolovsko. Med aktualnimi ponudbami so vodeni izleti s kajaki, ki združujejo jesensko raziskovanje otokov, fiko v naravi in po želji še savno.

    Muzej Fotografiska v Stockholmu FOTO: Julia Donka
    Muzej Fotografiska v Stockholmu FOTO: Julia Donka

    Fotografija v ospredju

    Za ljubitelje fotografije je zanimiv postanek v Fotografiski. Medtem ko je bila nekoč predvsem prostor za fotografske razstave, se je razvila v mednarodno prizorišče sodobne fotografije z razstavami, dogodki, restavracijo in kavarno z razgledom.

    Stockholm ima še eno posebnost, ki jo lahko odkrivamo s fotoaparatom. Njegova podzemna železnica velja za eno največjih umetnostnih galerij na svetu. Številne postaje krasijo poslikave, skulpture in druge umetniške intervencije. Med najbolj zanimivimi so Kungsträdgården, T-Centralen in Stadion. Tako lahko tudi navadno vožnjo z metrojem spremenimo v manjši umetniški izlet.

    Kaj obiskati v Stockholmu

    Muzej Vasa – ena najbolje ohranjenih ladij iz 17. stoletja na svetu

    Gamla Stan – sprehod po najstarejšem delu mesta

    Kraljeva palača – zgodovina švedske kraljeve družine

    Stockholmska mestna hiša (Stadshuset) – znamenita stavba in prizorišče Nobelovega banketa

    Stockholmska podzemna železnica – umetnost pod mestnimi ulicami

    Fotografiska – sodobna fotografija in odličen razgled

    ABBA The Museum – interaktivni pogled v zgodovino slavne skupine

    Skansen – muzej na prostem in prikaz švedskega življenja skozi stoletja

    Vikingaliv – svet Vikingov na Djurgårdenu

    Stockholmsko otočje – za drugačen pogled na švedsko prestolnico

    Nobelov muzej, Stockholm FOTO: Staffan Eliasson
    Nobelov muzej, Stockholm FOTO: Staffan Eliasson

    Jesen prinaša nove razloge za obisk

    Čeprav lahko Stockholm osnovno spoznamo v 24 urah, bi bilo škoda ostati samo pri največjih znamenitostih. Jesen prinese nekoliko počasnejši ritem in bogat kulturni program. Med 9. in 18. oktobrom bo mesto gostilo Stockholm Jazz Festival, enega od večjih jesenskih glasbenih dogodkov. Za družine bo posebej zanimiv čas švedskih jesenskih počitnic. Med 24. oktobrom in 1. novembrom bo Viking Museum pripravil program z vikinškimi zgodbami, iskanjem pošasti in drugimi družinskimi doživetji.

    Stockholm pa letos dobiva tudi nekaj novih kulturnih razlogov za obisk. Muzej vzhodnoazijskih starin na Skeppsholmu je po večletni prenovi vrata znova odprl 19. septembra. Na istem otoku se 22. oktobra napoveduje tudi odprtje novega doživetja Dinos Experience, namenjenega obiskovalcem, ki bi radi stopili v svet dinozavrov.

    Kako do Stockholma?

    Najhitreje bomo do Stockholma pripotovali z letalom na letališče Stockholm Arlanda, a trenutno direktna povezava iz Slovenije ne obstaja, zato bo potrebno leteti prek katerega od evropski vozlišč. 

    Z letališča do središča mesta je najhitrejši Arlanda Express, ki pot opravi v približno 18 minutah. Pri načrtovanju poti je smiselno preveriti aktualne cene in morebitne spletne ponudbe, saj se cene vozovnic spreminjajo.

    Za premikanje po mestu je zelo uporaben javni promet, ki ga sestavljajo podzemna železnica, avtobusi, tramvaji in vodni avtobusi. Če prenočujemo v središču, bomo velik del najpomembnejših znamenitosti lahko obiskali peš, za daljše razdalje pa je javni prevoz najbolj praktična izbira.

    Čas za fiko, kot pravijo Švedi odmoru za kavo. FOTO: Oskar Scheller
    Čas za fiko, kot pravijo Švedi odmoru za kavo. FOTO: Oskar Scheller

    Stockholm je mesto, ki ga v 24 urah lahko okusimo, nikakor pa ga ne moremo zares spoznati. Gamla Stan, kraljeva palača, Vasa, mestna hiša, Fotografiska in pogled na vodo bodo dovolj za prvi vtis. Toda prav takrat, ko imamo občutek, da smo videli najpomembnejše, ugotovimo, da je Stockholm šele začel pripovedovati svojo zgodbo. Zato je 24 ur lahko odličen začetek, ne pa tudi konec potovanja.

    * Fika je v švedščini, kot smo v članku že večkrat omenili, več kot le odmor za kavo.

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    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
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    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
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    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
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    »Včasih je dovolj en telefonski klic« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
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    Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

    Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
    21. 9. 2026 | 15:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
    SONČNA PRIHODNOST

    Slovenske železnice razkrivajo novosti

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
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    Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
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    Gospodarstvo  |  Novice
    ARENA TEHNOLOGIJ

    »To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 10:26
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    V osmih tednih do konkretnih rezultatov

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
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    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
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    Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

    Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
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    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam? (video)

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
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    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
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    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
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    Delov poslovni center  |  Zdravje
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    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
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