Zakaj je jesen najboljši čas za Vipavsko dolino

September v Vipavski dolini prinese poseben utrip. Vinogradi dobijo zlate in rdečkaste odtenke, med trtami se začne trgatev, iz kleti zadiši po moštu, na mizah pa se pojavijo jedi, ki najbolje sodijo v čas, ko se poletna vročina umika prijetnim jesenskim dnevom. Prav jeseni je Vipavsko dolino vredno doživeti počasi – med vinogradi, starimi mesti, izvori in gostilnami, kjer se lokalna zgodba nadaljuje na krožniku.

Če bi morali izbrati en sam letni čas, v katerem Vipavska dolina najbolj izrazito pokaže svoj značaj, bi bila jesen precej očitna kandidatka. Takrat se začne b'ndima, kot domačini pravijo trgatvi, v vinogradih je živahno, grozdje potuje v kleti, iz njega pa nastaja mošt in pozneje vino. Trgatev je v dolini še vedno tesno povezana z druženjem, domačimi jedmi in običaji, ki so se ohranili skozi generacije.

September je zato tudi čas številnih prireditev. Vipavska trgatev ima že več kot pol stoletja dolgo tradicijo in vsako leto v Vipavo pripelje številne obiskovalce. Letošnja je potekala od 10. do 13. septembra, z vinskim sejmom, kmečko tržnico, kulturnim programom in tradicionalnim kronanjem vipavske vinske kraljice.

Vipava FOTO: Blaž Kondža

Mesto, kjer voda pride na plano

Pot po dolini je smiselno začeti v Vipavi. Jeseni, ko se jutranja meglica lahko zadrži nad vodo, je mesto s svojimi mostovi, ozkimi ulicami in številnimi izviri še posebno slikovito.

Vipava je namreč mesto, ki ga je ustvarila voda. Reka Vipava prihaja na površje iz več izvirov, sedem jih je stalnih, ob visokih vodah pa se pojavijo tudi številni dodatni. Med najbolj znanimi je izvir Podskala, ki leži ob Lanthierijevem dvorcu. Voda se nato vije skozi mesto, mimo hiš in pod mostovi, zaradi česar je Vipava dobila tudi primerjavo z Benetkami.

Lanthierijev dvorec je eno od središč mesta. Plemiška družina Lanthieri je pomembno zaznamovala zgodovino Vipave in okoliškega vinogradništva, danes pa je dvorec del sodobnega mestnega utripa. Jesenski sprehod lahko nadaljujemo do izvirov in naprej med vinograde, kjer se v tem času dogaja najpomembnejši del vinogradniškega leta.

Vipava FOTO: Blaž Kondža

Ko grozdje postane vino

Vinogradništvo je eden od razlogov, zaradi katerih ima Vipavska dolina tako prepoznavno podobo. Trte pokrivajo pobočja in griče, med njimi pa so posejane vasi, zaselki in posamezne domačije.

Posebno mesto imajo domače sorte, med njimi zelén in pinela. Njuna zgodba je tesno povezana z dolino, vendar sodobna vipavska vinska ponudba ni omejena nanju. Pri številnih vinarjih je mogoče spoznati različne stile pridelave, od tradicionalnih pristopov do biodinamičnega in drugega sonaravnega vinogradništva.

Najlepše je, ko vino ni zgolj pijača, ampak povod za spoznavanje pokrajine. Jeseni so vrata kleti še posebej zanimiva, saj je mogoče začutiti, kako se zaključuje leto v vinogradu in začenja nova zgodba v kleti. Tudi uradna turistična ponudba izpostavlja vinska doživetja, odprte kleti in možnost sodelovanja pri tradicionalni trgatvi.

Na mizo pride dolina

Jesenska Vipavska dolina ni samo praznik vina. Je tudi čas, ko se na mizi srečajo pridelki vrtov, sadovnjakov in vinogradov. Lokalna kuhinja je preprosta, sezonska in izrazito povezana z okoljem.

Samostan Kostanjevica in vrtnice burbonke FOTO: Blaž Kondža

Med značilnimi jedmi so vipavski pršut, jota, fižolova mineštra, šelinka, frtalja, vipavski štruklji in domači bleki. Mnoge jedi imajo korenine v skromni domači kuhinji, v kateri je bilo treba uporabiti tisto, kar je zraslo na domačem vrtu ali njivi. Prav zato je vipavska gastronomija zanimiva tudi danes, ko se sodobna kuhinja vse bolj vrača k lokalnim in sezonskim sestavinam.

Da je kulinarična zgodba doline danes precej širša od tradicionalne gostilne, potrjujeta tudi dve Michelinovi zvezdici. V vodniku Michelin 2026 imata po eno zvezdico Gostilna pri Lojzetu na Zemonu, kjer ustvarja Tomaž Kavčič, in Restavracija Dam v Novi Gorici, ki jo vodi Uroš Fakuč.

Tako je mogoče v Vipavski dolini v enem dnevu preiti od domače frtalje in kozarca vina do večerje na ravni vrhunske gastronomije. Razlika je predvsem v načinu priprave, skupna pa ostaja povezanost s prostorom.

Jesenski sprehod skozi Vipavski Križ

Ko se vinogradi obarvajo jesensko, je še posebej privlačen obisk Vipavskega Križa. Majhno obzidano naselje na griču nad dolino je eno od tistih slovenskih krajev, kjer se je mogoče brez posebnega napora prestaviti nekaj stoletij v preteklost.

Vipavski Križ FOTO: Leon Vidic

Vipavski Križ se v pisnih virih prvič omenja v 13. stoletju. Zaradi strateške lege je dobil obzidje, pozneje pa tudi trške in mestne pravice. Njegove ozke ulice, kamnite hiše, grajski kompleks in kapucinski samostan so danes pomemben del kulturne dediščine Vipavske doline.

V samostanu je živel Janez Svetokriški, eden najbolj znanih slovenskih baročnih pridigarjev. Kraj pa je zanimiv tudi brez zgodovinskega predznanja. Dovolj je, da se sprehodimo po ozkih »gasah«, pokukamo na dvorišča in se povzpnemo do obzidja, od koder se odpre pogled na dolino, ki je jeseni še posebej slikovita.

Razgled na Novo Gorico s Sabotinom v ozadju FOTO: Blaž Kondža

Ko se poletje umakne

Jesen je primerna tudi za raziskovanje doline na prostem. Poletna vročina popusti, dnevi pa so pogosto še dovolj dolgi za izlete. Pohodniške poti vodijo proti Nanosu, Trnovski in Banjški planoti ter številnim razglednim točkam.

Med najbolj znanimi je Otliško okno nad Ajdovščino. Pot vodi mimo izvira Hublja in se vzpenja proti naravnemu oknu, skozi katerega se odpre pogled na Vipavsko dolino. Še en zanimiv cilj je Skozno nad Ozeljanom, naravno okno na robu Trnovske planote.

Prav jesen je za takšne izlete prijazna. Sonce ni več tako visoko, gozdovi dobivajo prve barve, vinogradi pa se počasi spreminjajo v paleto rumene, oranžne in rdeče. Za tiste, ki bi se raje vozili kot hodili, je na voljo tudi vse več kolesarskih in e-kolesarskih doživetij.

Grad nad dolino in vas, ki je znova zaživela

Grad Rihemberk FOTO: Blaž Kondža

Nad Branikom se dviga grad Rihemberk, ena najbolj prepoznavnih grajskih stavb na območju. Njegova zgodovina sega v srednji vek, zaradi lege pa je bil skozi stoletja pomembna utrdba in razgledna točka.

Jeseni je okolica gradu posebno privlačna, saj se pod njim razprostirajo vinogradi in griči spodnje Vipavske doline. Še nekaj kilometrov stran je Pedrovo, majhna vas na robu kraške planote.

Pedrovo je zanimiv primer vasi, ki je skoraj izginila in nato dobila novo življenje. Danes tradicionalne hiše, domačije, sirarstvo, umetnost in turistična ponudba ustvarjajo precej drugačno podobo kot nekoč. Kraj je majhen, zato ga je najbolje obiskati brez hitenja. Sprehod po vasi in pogled proti dolini sta v jesenskem popoldnevu skoraj dovolj sama po sebi.

Nova Gorica in dve Gorici

Vipavska dolina se na zahodu približa Novi Gorici, mestu, ki ima zaradi svoje zgodovine povsem drugačen značaj kot starejša naselja v dolini.

Nova Gorica je nastala po drugi svetovni vojni, ko je Gorica ostala v Italiji. Danes je državna meja veliko manj opazna, kot je bila nekoč, najbolj simbolično pa to pokaže Trg Evrope oziroma Piazza Transalpina, kjer meja poteka čez sam trg.

Za jesenski obisk je zanimiva tudi Kostanjevica s frančiškanskim samostanom in grobnico zadnjih potomcev francoske kraljeve rodbine Bourbonov. V Novi Gorici in okolici je mogoče obiskati še Kromberški grad, Solkan, znameniti Solkanski most in Sabotin.

Če imamo več časa, se lahko odpravimo tudi čez mejo v Gorico. Prav povezovanje obeh mest je v zadnjih letih dobilo dodaten zagon, saj sta Nova Gorica in Gorica leta 2025 skupaj nosili naziv Evropske prestolnice kulture.

Trg Evrope v Novi Gorici FOTO: Blaž Kondža

Dolina, ki jo je najbolje okušati počasi

Vipavska dolina jeseni ni kraj velikih razdalj. Njena posebnost je, da je na razmeroma majhnem prostoru mogoče združiti vino, kulinariko, naravo, zgodovino in aktivni oddih.

Zjutraj lahko začnemo pri izvirih Vipave, nadaljujemo med vinogradi in se ustavimo pri vinarju. Popoldne se povzpnemo do Vipavskega Križa ali katerega od naravnih oken, dan pa zaključimo ob krožniku lokalne hrane in kozarcu vina.

In prav v tem je morda največji čar jesenske Vipavske doline. Ni je treba prehitevati. Ko se začne b'ndima, se namreč tudi življenje nekoliko upočasni. Grozdje je treba obrati, mošt počakati, hrano pojesti počasi in vino okušati brez hitenja. Jesen je zato pravi čas, da dolino ne le obiščemo, ampak jo tudi zares doživimo.