Zakaj v Benetkah počakati na večer

Če krompirjeve počitnice preživljate doma, a vas vedno bolj mika, da bi praznični konec tedna vendarle izkoristili za kakšen izlet, je obisk Benetk lahko krasna popestritev teh jesenskih dni. Vremenska napoved je lepa, italijanska hrana, popoln kapučino in morski zrak pa so samo še dodatni razlogi za nenačrtovan izlet. Mi vam tokrat priporočamo dvodnevnega, saj so zvečer Benetke še posebno očarljive.

Benetke imajo poseben čar, ko se zvečer množice obiskovalcev razredčijo in v palačah ob kanalih zasvetijo lestenci iz muranskega stekla. Takrat mesto pokaže mirnejši obraz, ki ga med dnevnim vrvežem zlahka spregledamo. Če si za obisk vzamemo dva dni in v mestu prenočimo, ga lahko doživimo tudi v tem vzdušju.

Kratek oddih lahko združi postanek v znameniti kavarni, večerjo z lokalnimi okusi in raziskovanje Benečije, kjer poleg vinogradov najdemo tudi zgodovinska posestva, arheološke ostaline in poti za kolesarjenje.

Bellini v najstarejši italijanski kavarni

Pod arkadami na Trgu svetega Marka domuje Caffè Florian, najstarejša kavarna v Italiji, ki je vrata odprla 29. decembra 1720. Postanek si lahko privoščimo ob beneškem koktajlu bellini. Pijačo iz pireja svežih belih breskev in prosecca je okoli leta 1948 ustvaril gostinec in hotelir Giuseppe Cipriani.

Benetke imajo poseben čar, ko se zvečer množice obiskovalcev razredčijo in v palačah ob kanalih zasvetijo lestenci iz muranskega stekla. FOTO: Shutterstock

Večerja v restavraciji kraljev in slavnih

Benetke slovijo po ribah in drugi morski hrani, zato je kosilo ali večerja priložnost za spoznavanje teh okusov. Ena od možnosti je restavracija Do Forni, katere zgodovina sega v zlato dobo Beneške republike, ko je na tem mestu delovala taverna.

Danes v njej strežejo lokalne in sezonske jedi, ki so pritegnile tudi številne znane goste. Med njimi so bili člani britanske kraljeve družine, svetovni politiki in hollywoodski zvezdniki. A gostoljubje ni namenjeno samo slavnim. Osebje se skrbno posveti tudi drugim obiskovalcem, ob ponovnem obisku naslednji večer pa vas lahko že sprejmejo kot cenjenega rednega gosta.

Od obiska Benetk marsikoga odvrnejo množični turizem in domnevno visoke cene gostinskih storitev, a izlet v to starodavno mesto in obisk katerega izmed legendarnih lokalov vas bosta stala precej manj kot potovanje v druga velemesta po svetu.

Iz mesta med vinograde Benečije

Izleta ni treba omejiti na staro mestno jedro in sosednje otočke. Širša Benečija oziroma Veneto je prepredena z vinogradi in vinskimi kletmi, med katerimi je tudi Ornella Molon. Ustanovila jo je istoimenska vinarka, ki jo še vedno vodi.

Posestvo je zanimivo tudi za obiskovalce, ki ne pijejo vina. Vinska klet namreč domuje v dvorcu iz 17. stoletja, ob katerem se razprostira park iz istega obdobja.

Obisk dopolnjuje manjši muzej kulturne dediščine. V njem se lahko seznanimo tudi z gojenjem sviloprejk in pridelovanjem svile, dejavnostma, ki sta bili del zgodovine tega območja.

Obisk Benetk je lahko krasna popestritev teh jesenskih dni. FOTO: Shutterstock

Arheologija, kolesarjenje in moda

Še ena možnost za raziskovanje okolice je Noventa di Piave. Ljubitelje antične zgodovine bodo zanimale rimske arheološke izkopanine Pieve di San Mauro, tisti, ki bi del izleta preživeli v naravi, pa si lahko izposodijo kolesa in se odpravijo po urejenih poteh ob bregovih reke Piave.

Kraj je znan tudi med ljubitelji mode. Tamkajšnji McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet je nakupovalno središče na prostem in velja za enega najbolj obiskanih tovrstnih centrov v Evropi. Podpira tudi kulturni razvoj Benečije, med drugim arheološke projekte v Noventi. Obisk Benetk tako lahko povežemo z različnimi doživetji: od morske večerje in večernega pohajkovanja po mestu do ogleda zgodovinskega posestva ali kolesarskega izleta ob Piavi.