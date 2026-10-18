350 tisoč hibridov na leto: Kitajska bo »prostovoljno« zavrla izvoz v EU

Nedavno je bil sklenjen dogovor, ki se je nakazoval že nekaj časa, da bo Kitajska v Evropsko unijo od prihodnjega leta skupno izvozila 350 tisoč hibridnih avtomobilov, kar bi pomenilo 3 odstotke trga ali dvakrat manj od sedanjega izvoza. Če je EU pred leti Kitajcem naložila posebne carine na električne avtomobile, zdaj prodajo hibridov količinsko omejuje. Kot nam je razložil Črt Kostevc z ljubljanske ekonomske fakultete, profesor na katedri za mednarodno ekonomijo, bo to delovalo kot izvozna kvota: »Praviloma države dodeljujejo dele kvot ali lote različnim proizvajalcem glede na vnaprej določene dejavnike. V tržnih gospodarstvih obstajajo sistemi avkcij oziroma licitacij, na katerih država prodaja pravice dostopa do trga ponudnikom glede na njihovo pripravljenost plačila za te pravice. ...