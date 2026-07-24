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    Predstavitvena informacija  |   Avtomobilno

    911 Targa 4 GTS. Ko individualnost postane umetnost.

    Pri avtomobilski ikoni individualnost ne pomeni spreminjanja njenega bistva, temveč poudarjanje značaja, zaradi katerega je postala brezčasna.
    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 
    Galerija
    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 
    Promo Delo
    24. 7. 2026 | 13:09
    24. 7. 2026 | 15:40
    7:09
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    Porsche 911 Targa 4 GTS, oblikovan z izbranimi možnostmi iz programa Porsche Exclusive Manufaktur, dokazuje, kako lahko prepoznavna športna silhueta postane povsem oseben izraz sloga.

    Nekatere oblike prepoznamo v trenutku. Porsche 911 je ena izmed njih. Njegova identiteta je nastajala skozi desetletja, a prav sposobnost nenehnega razvoja mu omogoča, da ostaja sodoben in hkrati zvest svojim koreninam. Porsche Exclusive Manufaktur tej zgodbi dodaja novo, izrazito osebno razsežnost. V prostorih, kjer se sodobna tehnologija srečuje z obrtniško natančnostjo, nastajajo avtomobili, pri katerih barve, materiali in premišljeni poudarki ne sledijo trenutnim trendom, temveč okusu prihodnjega lastnika.

    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 
    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 

    Izjemen primer te filozofije je individualno konfiguriran Porsche 911 Targa 4 GTS iz Porsche Centra Ljubljana. Na prvi pogled ostaja nezamenljiv predstavnik modela 911, ob podrobnejšem pogledu pa razkrije svoj edinstven značaj.

    Barva z značajem ikone

    Zunanjost zaznamuje ametistna kovinska barva iz programa barv po izbiri. Globok in večplasten odtenek se spreminja skupaj s svetlobo: v senci deluje zadržano in skoraj skrivnostno, na soncu pa razkrije prefinjene vijoličaste tone, ki poudarjajo napete površine karoserije. V kombinaciji s črno platneno streho ustvarja elegantno interpretacijo značilne zasnove Targa. Paket zunanje opreme v visokosijajni črni barvi dodatno izostri kontraste in avtomobilu daje še bolj samozavestno prezenco.

    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 
    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 

    Športno podobo dopolnjujejo 20-palčna platišča Carrera GTS spredaj in 21-palčna zadaj, medtem ko zatemnjeni HD-matrični LED-žarometi poskrbijo za prepoznaven svetlobni podpis. Tudi podrobnosti, ki se razkrijejo šele od blizu, sledijo isti ideji: pokrov motornega prostora v titansko sivi barvi dopolnjuje plaketa iz karbona, pokrovček rezervoarja za gorivo Exclusive Design pa tehnični element spremeni v oblikovalski poudarek.

    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 
    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 

    Ekskluzivnost skozi objektiv

    Odkrijte prefinjene detajle, s katerimi program Porsche Exclusive Manufaktur poudarja edinstven značaj modela 911 Targa 4 GTS.

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    Dialog med usnjem in karbonom

    Če zunanjost izraža samozavest, notranjost razkriva globino individualizacije. Dvobarvno usnjeno oblazinjenje Exclusive Manufaktur združuje črno usnje z usnjem v barvi Cohiba rjava. Kombinacija deluje toplo, elegantno in zadržano, zato ne odvrača pozornosti od vozniškega okolja, temveč ga subtilno poudari.

    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 
    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 

    Adaptivni športni sedeži Plus z 18-smernim električnim nastavljanjem objamejo voznika in sovoznika, prezračevanje sprednjih sedežev pa športnemu značaju dodaja vsakodnevno udobje. Tudi sedežne konzole so oblečene v usnje in dopolnjene z okrasnimi šivi v barvi Cohiba rjava. Naslonjala športnih sedežev nadaljujejo zgodbo z usnjeno oblogo in dekorativnimi elementi iz matiranega karbona. Enak material zaznamuje tudi paket notranje opreme, kjer ga dopolnjujejo poudarki v črni barvi. Tako nastane premišljen preplet naravne mehkobe usnja in tehnične izraznosti karbona, dveh svetov, ki skupaj odlično povzemata značaj modela GTS.

    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 
    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 

    Voznika pričaka ogrevan športni volan GT, ob njem pa aluminijasta izbirna ročica 8-stopenjskega menjalnika PDK. Pogled na uro Porsche Design Subsecond spomni, da so pri Porscheju zmogljivost, oblikovanje in natančnost od nekdaj neločljivo povezani.

    Ikona po vaši meri

    Izberite barve, materiale in dovršene podrobnosti ter oblikujte Porsche 911, ki bo brezčasno športnost izražal v vašem stilu.

    Konfigurirajte svojega

    Osebni podpis ob vsakem dotiku

    Prava ekskluzivnost se pogosto skriva v elementih, ki jih ne opazimo takoj, vendar jih lastnik občuti ob vsakem stiku z avtomobilom. Pri tem modelu se zgodba začne že s personaliziranim ključem vozila v ametistni kovinski barvi, ki je shranjen v pripadajočem etuiju. Ob vstopu potnike pozdravijo osvetljene personalizirane vstopne letve iz matiranega karbona, tla pa prekrivajo individualno izdelane preproge. Personaliziran emblem krasi tudi pokrov predala na sredinski konzoli, senčniki pa so oblečeni v usnje.

    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 
    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 

    Pozornost do detajlov se nadaljuje pri aluminijastih pedalih in opori za nogo ter celo pri dokumentaciji vozila. Navodila za uporabo in servisna knjižica so shranjena v personalizirani torbici, izdelani posebej za ta avtomobil. Za zvočno kuliso skrbi sistem Burmester High-End Surround Sound, udobje pa dopolnjujejo številni asistenčni sistemi, kot so Porsche InnoDrive, asistenca za nočno vidljivost, asistenca za menjavo voznega pasu in napredna pomoč pri parkiranju. Tehnologija tako ostaja diskretno v ozadju, dokler je voznik ne potrebuje.

    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 
    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 

    Porsche 911 Targa 4 GTS združuje odprto vozniško doživetje, štirikolesni pogon in značaj izvedbe GTS. Sistem Porsche Dynamic Chassis Control, keramične zavore Porsche Ceramic Composite Brake z zavornimi čeljustmi v visokosijajni črni barvi ter sistem za dvig sprednje osi športno zasnovo dopolnjujejo z dodatno natančnostjo in vsakodnevno uporabnostjo.

    Odkrijte nove modele 911 iz zaloge

    Raziščite izbrane nove modele Porsche 911, ki so s premišljeno konfiguracijo, bogato opremo in pristnim športnim značajem pripravljeni na vaše naslednje poglavje.

    Izberite svojega

    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 
    FOTO: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o. 

    Vaša interpretacija legende

    Obiščite Porsche Konfigurator in oblikujte svojo interpretacijo modela 911 ali pa v ponudbi Porsche Centra Ljubljana odkrijte izbrane nove modele 911, pripravljene, da postanejo del vaše zgodbe.

    Svojo vizijo lahko uresničite tudi v novem salonu Porsche Centra Ljubljana na Verovškovi ulici 17, kjer vam bodo Porschejevi svetovalci z osebnim pristopom pomagali konfigurirati vaš novi Porsche ali med izbranimi vozili iz zaloge odkriti tistega, ki najbolje odraža vaše želje.

    Naročnik oglasne vsebine je Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto, d. o. o.

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