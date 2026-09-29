Aion in GAC sta naslednja kitajska tekmeca

V Sloveniji smo po petnajstih kitajskih znamkah dobili še dve, ob izhajata iz avtomobilske skupine GAC, kar je kratica za Guangzhou Automotive Corporation. Podjetje je nastalo leta 1954 in je do danes izdelalo 30 milijonov vozil. Nekoč so imeli partnerstva s Peugeotom, Hondo, Toyoto, zdaj pa že nekaj časa delujejo samostojno. Na slovenski trg prihajajo preko skupine SEEAG, ki zastopa še druge kitajske znamke (Geely, Lynk&Co, Zeekr). Prodajajo uvodoma štiri modele, dva povsem električna pod znamko Aion in dva hibridna pod znamko GAC. Bolj zanimivo delujeta električna, ki so ju oblikovali v Milanu, za Evropo pa ju sestavljajo v Magni Steyr v Gradcu. Manjši model je 4,3 dolga kombilimuzina aion UT, s sprednjim pogonom in baterijo LFP z zmogljivostjo 61 kWh, po ceni 27 tisočakov; nekaj ...