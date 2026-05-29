Alpine A390 za šport, tudi za vsak dan

Alpine je Renaultova športna znamka, je ekipa v tekmovanju formule ena. Ima pa Alpine ne nazadnje modele, dosegljive za
nakup. Po prvem bencinskem A110, s katerim so oživili znam ko, pa nato športni različici renaulta 5 z imenom A260 zdaj uvaja še nekoliko večji model A390.
Ta deluje kot kupejevski križanec srednje velikosti, dolg je 4,6 metra. Poleg dveh vrst ima tudi prtljažnik z ne tako
malo prostora, konkretno je to 532 litrov.
Notranjost je deloma znano okolje, poznamo ga iz modela A260 in še nekaterih renaultov, pa z nekaj dodatki in športnimi izpeljavami. Ima tudi napreden avdio sistem znamke Devialet.
Alpine A 390 je lahko električni avtomobil za vsakdanjo vožnjo, seveda tudi za šport, kar pa je zdravo početi le na kakem dirkališču.
V izvedbi GT je na voljo po ceni od 69 tisoč naprej, v izvedbi GTS pa stane 77 tisoč.
Kakorkoli A 110 je svoj poslanstvo očitno končal, jeseni bodo na razstavi v Parizu razkrili električnega naslednika. Pričakovano bo imel zelo visoke zmogljivosti, pripravljen naj bi bil tudi na 800-voltni električnih arhitekturi. Do leta 2030 naj bi imela sicer znamka. Alpine v ponudbi kar sedem modelov.
Pri nas je bil Alpine doslej pri kupch bolj redek gost, lani so vsega skupaj našteti 20 registracij, letos do konca aprila manj kot 10 Znamka je sicer v celi Evropi lani prvič v polnem letu prodala več kot 10 tisoč avtomobilov, veliko rast so imeli doma v Franciji, pa še bolj v Nemčiji. Glavnino prodaje so ustvarili z modelom A260. Precej so številke povečali tudi v letošnjem prvem četrtletju.
