Alpine A390 za šport, tudi za vsak dan

Alpine je Renaultova športna znamka, je ekipa v tekmovanju formule ena. Ima pa Alpine ne nazadnje modele, dosegljive za

nakup. Po prvem bencinskem A110, s katerim so oživili znam ko, pa nato športni različici renaulta 5 z imenom A260 zdaj uvaja še nekoliko večji model A390.

Ta deluje kot kupejevski križanec srednje velikosti, dolg je 4,6 metra. Poleg dveh vrst ima tudi prtljažnik z ne tako

malo prostora, konkretno je to 532 litrov.

Notranjost je deloma znano okolje, poznamo ga iz modela A260 in še nekaterih renaultov, pa z nekaj dodatki in športnimi izpeljavami. Ima tudi napreden avdio sistem znamke Devialet.

Volanski obroč z znano Renaultvo osnovo in nekaj dodatnimi poudarki. FOTO: Gašper Boncelj

Pogonski izvedbi sta dve GT in GTS z močjo 295 in 345 kW. Obe imata tri električne motorje, enega spredaj in zadaj dva. Baterija ima vselej konkretnih 89 kWh, v obeh primerih ima katodo nikelj manganovega oksida (NMC), prvo pripravlja LG iz Južne Koreje, drugo pa francoski Vercor, ima malce drugačno kemijsko sestavo določenih elementov, da lažje ohranja najvišjo moč. Najhitreje se bateriji z enosmernim tokom polnita z močjo 150 in 190 kW, kar se danes glede na tekmece pač ne sliši izjemno veliko.

Alpine A 390 je lahko električni avtomobil za vsakdanjo vožnjo, seveda tudi za šport, kar pa je zdravo početi le na kakem dirkališču.

V izvedbi GT je na voljo po ceni od 69 tisoč naprej, v izvedbi GTS pa stane 77 tisoč.

Alpine A390 ima nedvomno atraktivne linije. FOTO: Gašper Boncelj

Alpine bo kmalu le povsem električen. Prvi model nove dobe, všečni bencinski alpine A110 namreč končuje svoje proizvodno pot, zadnje primerke bodo izdelali junija. Avtomobili so sicer prvič predstavili na avtomobilski razstavi v Ženevi leta 2017, takrat je požel nedeljeno odobravanje avtomobilske javnosti. Takšnih relativno majhnih športnih avtomobilov v Evropi res ni prav veliko, eden redkih, ki se je vrsto leto ohranjal, je mazda MX-5.

Kakorkoli A 110 je svoj poslanstvo očitno končal, jeseni bodo na razstavi v Parizu razkrili električnega naslednika. Pričakovano bo imel zelo visoke zmogljivosti, pripravljen naj bi bil tudi na 800-voltni električnih arhitekturi. Do leta 2030 naj bi imela sicer znamka. Alpine v ponudbi kar sedem modelov.

Pri nas je bil Alpine doslej pri kupch bolj redek gost, lani so vsega skupaj našteti 20 registracij, letos do konca aprila manj kot 10 Znamka je sicer v celi Evropi lani prvič v polnem letu prodala več kot 10 tisoč avtomobilov, veliko rast so imeli doma v Franciji, pa še bolj v Nemčiji. Glavnino prodaje so ustvarili z modelom A260. Precej so številke povečali tudi v letošnjem prvem četrtletju.