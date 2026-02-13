Audi concept C: napoved oblikovalskega preobrata znamke

Na razstavi lansko jesen v Münchnu je bilo veliko novih avtomobilov, takšnih, ki zdaj že vozijo po cestah, pa tistih, ki so v konceptni obliki napovedovali, da bodo nekoč vozili. Med slednjimi je eden močno izstopal, to je audi concept C. Razstavili so ga v paviljonu na Wittelsbacherplatzu v središču Münchna. Kdor je šel mimo, ga je lahko skozi nekakšen tunel uzrl od daleč, in tisti, ki smo ga, si nismo mogli kaj, da se ne bi kljub sitnemu dežju postavili v dolgo vrsto in čakali, da so nas po deset ali dvajset spustili bliže. Ni bil povsem stran vržen čas.

Audi concept C je lep avtomobil, športen, s čistimi ploskvami, brez pretiranih robov in z zelo izrazito visoko masko. Najprej se je namigovalo, da bo sčasoma postal električni naslednik slavnega audija TT, s katerim je v začetku tega stoletja znamka iz Ingolstadta dosegla enega od oblikovalskih vrhuncev.

Kdor je šel mimo, ga je lahko skozi nekakšen tunel uzrl od daleč, in tisti, ki smo ga, si nismo mogli kaj, da se ne bi kljub sitnemu dežju postavili v dolgo vrsto. FOTO: Gašper Boncelj

Nedavno pa je iz Audija prišel še malce večji signal, namreč, da to ni oblikovni namig le za TT (o katerega uresničitvi nekateri tudi dvomijo; mimogrede, kupci športnih avtomobilov niso preveč zagreti za električni pogon, posamične tovrstne izvedbe naj bi ukinil Porsche, ki na področju tehnike močno sodeluje z Audijem), ampak da gre za oblikovalski pristop celotne znamke, ki se bo poznal na celotni modelski paleti. Vodja oblikovanja pri Audiju, Massimo Frascella, je izjavil, da bo nova navpična maska ​​hladilnika znamke – kljub nekaterim ostrim spletnim kritikam na voljo še kje.

Zahodni mediji prenašajo njegove navedbe za Auto Motor und Sport, da bo maska ​​uporabljena v celotni modelni paleti, ki bo prilagojena vsakemu modelu. Čeprav se bodo razmerja in podrobnosti maske razlikovale glede na tip vozila, bo navpična pravokotna oblika ostala nespremenjena pri vseh modelih – od majhnih avtomobilov do športnih terencev in športnih vozil.

Ozka, visoka, pravokotna maska ​​hladilnika bi nadomestila Audijevo ikonično trapezoidno zasnovo z znanim angleškim izrazom single frame (en sam okvir), ki znamko opredeljuje že več kot desetletje.

Auto union in dirkalnik iz tridesetih let prejšnjega stoletja. FOTO: Gašper Boncelj

Audi concept C je pripravljen na električni pogon. FOTO: Gašper Boncelj

Frascella se je Audiju pridružil sredi leta 2024, potem ko je prej zasnoval land rover defender in range rover velar, njegovi kritiki pravijo, da svojo temo malce ponavlja, da vse skupaj spominja tudi na prihajajočega novega električnega jaguarja type 00.

Nova Audijeva maska ​​naj ne bi imela le estetske vloge, ampak tudi funkcionalne namene – je kot središče za skrita radarska tipala in kamere, ki poganjajo sisteme za pomoč vozniku, hkrati pa ohranja čist videz. Ta tehnična integracija nakazuje, da zasnova ni zgolj slogovna, temveč obravnava inženirske zahteve za vozila, ki so vse bolj odvisna od tipal.

Strategija filozofije

Audi concept C pa napoveduje še nekaj drugega – spremenjeno notranjost. Zadnja leta je bilo v avtomobilih vse več zaslonov in digitalizacije, tokratni koncept pa je osredotočen v drugo smer. Frascella pravi, da Audijevi navdušenci obožujejo tehniko, a hkrati tudi kakovost. »Seveda bi lahko vsi nosili Apllovo uro z majhnim zaslonom na dotik, z vso tehniko, ki si jo lahko zamislite. Ampak poglejte trg klasičnih analognih ročnih ur. Ljudje obožujejo njihov videz in občutek ob dotiku. Kakovost lahko vidite in otipate. Po drugi strani se vsak zaslon na dotik obnaša enako in vsi so tudi videti enako,« je dejal za Audijevo spletno stran.

Kot je vodilni oblikovalec znamke povedal nekje drugje, mora Audi najti svoj način, kako ponuditi izkušnjo blagovne znamke, ki ni takšna kot vse druge. Po njegovem ne gre za to, da bi stvari odstranili, ampak je treba ponuditi tehniko in funkcionalnost na način, ki je koristen za stranko. Meni, da proizvajalci avtomobilov ne morejo iz njih odstraniti zaslonov, lahko pa izboljšajo interakcijo z njimi. »Taktilnost je zelo pomembna. Veliki zasloni niso najboljša izkušnja, so tehnika zaradi tehnike. Tehnika mora biti na razpolago, ko jo potrebujete, ne pa takrat, ko je ne,« je bil v pogovoru za Top Gear precej oster Frascella.

Audi concept C napoveduje še nekaj drugega – spremenjeno notranjost in manj poudarka na zaslonih. Foto arhiv Audija

Concept C ima preprost volan s fizičnimi stikali in gumbi, za katerimi so ročice. Za obilico aluminija je v vdolbini v armaturni plošči ne prevelik nevpadljiv zaslon, ki vozniku zagotavlja nujne informacije. Ob njem je sredinski zaslon z diagonalo 26 cm, precej manj, kot je danes običajno v premijskem svetu. Poleg tega se zloži, ko ni v uporabi. Nekaterim opazovalcem je bilo to všeč, spet drugi so kritizirali, na primer donedavni Mercedesov šef oblikovanja Gorden Wagener, saj pri tej znamki v avtomobilih prevladujejo ogromni »hiper« zasloni.

Da se morda res pripravljajo spremembe oblikovalske filozofije, po svoje potrjuje druga znamka iz skupine, matični Volkswagen. Ta za letos pripravlja mali električni model ID.2, v notranjosti katerega pa se bodo tudi vrnili h – gumbom in kolescem.

Stara dobra klasika bo tako morda res znova zaživela.