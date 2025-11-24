Audi Q3 v tretji generaciji

Doslej so po svetu prodali 2,5 milijona primerkov audija Q3. Zadnja leta je to najbolj prodajani model znamke Audi na našem trgu, tako je nedvomno pomemben tudi novi model tretje generacije.

S 453 centimetri je za sedem centimetrov daljši, druge mere so bolj ali manj takšne kot doslej. V izvedbi sportback je seveda malce nižji, tako je bilo že v prejšnji generaciji. Oblikovno je Q3 nekoliko spremenjen, spredaj se takoj zdi prepoznaven član aktualne modelske družine, zadaj ima na prvi pogled morda že kar preveč različnih poudarkov in ne deluje tako elegantno kot na primer audi A5.

Audi slovi po dobrih lučeh, te so zdaj še nekoliko izboljšali, spredaj so digitalni matrični žarometi, zadaj luči oled. Žaromete so povezali z asistenčnimi sistemi in s svetlobnimi prikazi pomagajo vozniku. Je pa vse to seveda za doplačilo.

V notranjosti je glavna sprememba, da je ročica za menjalnik, ki je vselej samodejni, zdaj ob volanskem obroču. Na prvih kilometrih je delovala dokaj intuitivno. Spredaj sta dva zaslona, ni možnosti tretjega za sovoznika. Ima pa večopravilni sistem v Q3 malce drugačno grafiko, ikone in kontrasti so večji.

Dobro je, da je druga vrsta tako kot doslej vzdolžno pomična, pri zlaganju se deli v koristnem razmerju 40/20/40.

Ročica samodejnega menjalnika je zdaj ob volanu. FOTO: Gašper Boncelj

Pri zadnji klopi je ohranjen vzdolžni pomik. FOTO: Gašper Boncelj

Vstopni motor je bencinski blagi hibrid s prostornino 1,5 litra, tu je še 2-litrski agregat (dve moči) z izvedbo quattro (štirikolesni pogon); na voljo je tudi priključni hibrid, ki prav tako kombinira bencinski in električni pogon, slednji ima precejšen doseg tudi samo na elektriko (uradno 119 kilometrov). Še ima tudi dizelski agregat s prostornino 2 litra in močjo 110 kW, v tem primeru ni štirikolesnega pogona, bo pa ta dosegljiv nekaj kasneje z močnejšim dizelskim štirivaljnikom (moč 142 kW).

Asistenčnih pomagal je kajpada cela vrsta, audi Q3 ima po novem obvezni sistem za opozarjanje na zmanjšano pozornost voznika, ki ga je sicer mogoče izklopiti.

Q3 vozi na bencin, dizel ali kot hibrid oziroma priključni hibrid. FOTO: Gašper Boncelj

Audija Q3 bodo tako kot doslej izdelovali v Györu, po novem pa tudi v centrali v Ingolstadu. Cena? V bencinski izvedbi stane od 42.790 evrov, v dizelski od 45.100. Sportback je za 1500 evrov dražji. Seveda so to osnovne cene, z že nekaj več opreme se hitro dvignejo. To je pri premijskih proizvajalcih že od nekdaj zelo izrazito. Najbolj neposredna tekmeca audija Q3 sta sicer BMW X1/X2 in mercedes GLA/GLB.