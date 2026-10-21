Audi Q7 tretjič, najprej z dizelskim pogonom

Veliki klasično gnani športni terenec audi Q7 je prvič pripeljal na trg leta 2005, druga generacija je bila nared deset let kasneje, do danes sta imeli obe skupaj 1,3 milijona kupcev, v Sloveniji pa tudi ne malo, 1300. Precej je bilo še uvoženih rabljenih, danes po slovenskih cestah vozi okoli 1800 primerkov Q7.

Zdaj je Q7 povsem nov, pripravljen je na na premijski osnovi koncerna Volkswagen, tekmuje z modeloma BMW X5 in mercedes-benz GLE. Oblikovno se zdi z izjemo visoke maske dokaj umirjen. Ob začetku prodaje je dobrih pet metrov dolgi model na voljo s trilitrskim dizelskim motorjem V6 v dveh izvedbah, z močjo 180 ali 220 kW; vselej ima stalni štirikolesni pogon in blagohibridno tehniko, prenos je urejen z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom.

V osnovi ima dve vrsti za pet sedežev in še tretjo z dvema, prvič je na voljo tudi s šestimi sedeži (dva v drugi vrsti). V notranjosti ureditev zaznamujejo nekateri že znani hišni elementi, na primer zaslon z več ekrani, skrajno desni je višji kot v drugih audijih, in svojski ročici ob volanu za smernike in vozne programe, ki smo ju spoznali v Q3. Pričakovano pa je vse skupaj obdano z bolj kakovostnimi materiali.

Notranjost je skupek po svoje znanih elementov, ki so v nekaterih primerih povečani, predvsem pa izvedeni z uporabo boljših materialov. FOTO: Gašper Boncelj

Na sredinskem delu ni več klavirskega laka, temveč so dekorativni elementi, pri katerih so uporabili druge materiale.Več je tipk kot prej, se pa klimatska naprava nastavlja z dotikanjem ikon na sredinskem zaslonu.

Q7 ima najbolj napredne matriče žaromete, tudi z OLED svetlobno tehniko zadnjih svetil. Novost je, da smerniki ob vklopu v temnejšem delu dneva svetlobni signal pošiljajo še v tla ob avtomobilu.

Cena novega audija Q7 se začne (!) pri 88 oziroma 90 tisoč evrih. Seznam doplačil je vselej zajeten, npr. zračno vzmetenje ali štirikolesno krmiljenje. Lahko si dokupite tudi funkcijo, da z daljincem odpirate ali zapirate vrata.

Prihodnje leto bo do pomladi na voljo tudi z bencinskim 3-litrskim motorjem (270 kW) in še nekoliko kasneje kot priključni hibrid, v katerem bo bencinski pogon kombiniran z električnim motorjem (izvedbi moči 290 in 360 kW).

Oblika je relativno umirjena, kot da ne želijo poudarjati njegove velikosti. To pač ni majhen avtomobil, dolžina presega 5 metrov FOTO: Gašper Boncelj

Medtem ko so bili dizelski motorji poprej pri kupci najbolj priljubljeni, naj bi bil zdaj prav priključni hibridi. V polnem letu računajo na 90 kupcev, kar nekaj kasneje pride še športna izvedenka SQ7.

Q7 ne bo dolgo največji audi, za njim kmalu pride še Q9, oba bodo izdelovali v Volkswagnovi tovarni v Bratislavi.