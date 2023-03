Avtomobil, ki ga bomo pogrešali

Karavanov ni več veliko, toda kadar jih dobimo v preizkus, smo vedno presenečeni, zakaj so ti avtomobili vse manj priljubljeni. Med zadnjimi tovrstnimi dinozavri je ford focus karavan.

Ker so med novimi avtomobili skoraj samo še športni terenci, je nekdo moral plačati davek. Največ so žrtvovali karavani (poleg enoprostorcev), zato je prava redkost, da sploh še dobimo na test kakšen avtomobil iz segmenta C s povečanim zadkom. Toda tudi ford focus karavan ne bo več dolgo med nami, saj bodo pri Fordu leta 2025 umaknili celotno paleto modela focus.

ℹ Ford focus 1.0 karavan ecoboost active X Zastopnik: Summit motors Ljubljana Cena: 31.830 evrov (testni model 34.620) Euro NCAP (2019): ***** Izpust CO 2 : 119 g/km

Prtljažnik meri kar 575 litrov, če štejemo še prostor pod dvižnim dnom, pa focus karavan premore 635 litrov prostornine. FOTO: Blaž Kondža

Prtljažnik v osnovi meri kar 575 litrov, če štejemo še prostor pod dvižnim dnom, ima focus karavan 635 litrov prostornine. Vsekakor nam je razdeljeni prtljažnik všeč. Pod dvižno dno lahko pospravite umazana oblačila ali čevlje, seveda pa tudi druge manjše predmete, ki bi jih sicer po prtljažniku preveč premetavalo.

Voznik ima pred seboj digitalne merilnike, odlagalni prostori so dobro razporejeni. FOTO: Blaž Kondža

Umazanih oblačil in čevljev nismo omenili po naključju, saj je testni focus karavan še posebej primeren za avanturiste in ljudi, ki se večkrat vozijo po neasfaltiranih cestah. Izvedenka active X ima namreč za tri centimetre večji odmik od tal in plastične obrobe okoli koles, kar je idealno, da je avtomobil zaščiten pred praskami vej in udarci manjših kamnov. Pri vožnji po zahtevnejšem, blatnem in mokrem terenu sta sicer v pomoč dodatna vozna programa, trail in slippery, ki razporejata navor in nadzirata vrtenje koles v prazno.

Avtomobil, dolg 4,69 metra, je tudi za potnike dovolj prostoren. FOTO: Blaž Kondža

Avtomobil, dolg 4,69 metra, je tudi za potnike dovolj prostoren, v njem jih brez težav sedi pet, a vsekakor je bolj prijetno, če so samo štirje. Nemogoče je spregledati 13,2-palčni ​ infozabavni zaslon, na katerem so zdaj praktično vse funkcije za upravljanje vozila, med drugim klimatska naprava. Resda sistem v focusu zdaj deluje hitro in učinkovito, toda vsaj za upravljanje klime še vedno raje vidimo tradicionalna stikala, poleg tega smo pogrešali slovenske menije. Kot se za focusovo tradicijo spodobi, se karavanska različica prav tako dobro drži ceste, a kljub temu se najbolje odziva na mirne vozniške gibe. Pod pokrovom je enolitrski trivaljnik, ki ga že dobro poznamo iz več Fordovih avtomobilov in premore 125 konjskih moči (92 kW). Zraven je še blagohibridni sklop z 11,5 kW, pogon je na prednji kolesi, moč pa razporeja samodejni sedemstopenjski menjalnik z dvema sklopkama.

Poraba se je gibala od 6,5 do sedem litrov, odvisno od načina vožnje. Vse je torej idealno za družinski avtomobil, razen cene, saj presega 30 tisoč evrov.

Poraba se je gibala od 6,5 do sedem litrov, odvisno od načina vožnje. FOTO: Blaž Kondža

Ford focus karavan FOTO: Blaž Kondža