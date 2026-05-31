Avtomobili, ki so burili duhove

Fenomeni: Nekateri kontrovzerni modeli so uspeli, drug ne najbolj

V množici vedno novih avtomobilov se, tako kot ferrari luce, ki je zadnji teden glavna tema, vsake toliko časa pojavi kakšen, ki s svojo pojavo oziroma zasnovo močno izstopa, razburja. Še posebej, če gre za model kake slavne oziroma priljubljene znamke. Ameriški medij Car and Driver jih opisuje več, mi smo tokrat izbrali tri takšne primere. Največja limuzina znamke BMW, serija 7, je bila dolgo videti dokaj podobno, pravzaprav je skrivala velikost. Potem je leta 2002 prišla na trg nova generacija, ki je javnost močno razburila, spredaj z nekakšnimi »trepalnicami« nad okroglimi žarometi in posebej zadaj z nekako okornim dizajnom. Avtomobil so kritizirali, da ravno nasprotno kot prej deluje večji, kot v resnici je. A se je vendarle kar dobro prodajal, zlasti v ZDA in na Kitajskem. Tedanji ...