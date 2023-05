Avtomobili so vse večji in težji

V nadaljevanju preberite:

Če se spomnimo avtomobilov, kot so bili nekoč, in jih primerjamo z današnjimi, se zdi, da so bila tisto nekakšna minivozila. Današnji avtomobili so večji in zajetnejši tudi od tistih, ki smo jih vozili ne tako zelo dolgo nazaj.

Avtomobili, ki jih izdelujejo v Evropi, so vse večji in težji. Različni mediji objavljajo izsledke analitične družba Inovev, ki je izračunala, da so avtomobili v Evropi danes v povprečju 7 centimetrov višji, 10 centimetrov širši in kar 20 centimetrov daljši kot leta 2000. Povprečna masa se je po njihovih podatkih v tem času povečala kar za 20 odstotkov. Glavni razloga za ta povečanja je po analizi povečano povpraševanje po športnih terencih, vsaj k masi pa prispeva tudi elektrifikacija avtomobilov.