Protesti aktivistov na delniški skupščini Volkswagna

Današnjo skupščino delničarjev koncerna Volkswagen v Berlinu so po poročanju agencij med drugim obeležili tudi aktivisti, ki so prekinili govore vodilnih mož. Z napisi na majicah, da naj koncern na Kitajskem v proizvodnji preneha kršiti človekove pravice Ujgurov. Podjetje je sicer takšno početje že pred časom zanikalo.

Šlo naj bi tovarno, ki jo imajo skupaj s kitajskim partnerjem, podjetjem SAIC v Xinjiangu. Tudi nekateri veliki delničarji koncerna, kot sta Deka Investments in Union Investments so VW pozvali, da naj od SAIC zahteva zunanjo neodvisno preiskavo.

Pred začetkom skupščine so zunaj spet drugi aktivisti protestirali, »da podjetje sprejema odločitve, ki škodijo okolju«.

Vlagatelji so med drugim kritizirali dvojno vlogo Oliverja Blumeja kot direktorja Volkswagna in Porscheja ter nizek tečaj delnice Volkswagna, ki ji ni pomagalo, da so pred časom na borzo posebej uvrstili znamko Porsche.