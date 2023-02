Avtomobilska prihodnost na slovenskih cestah bo bolj pestra

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Avtomobilski proizvajalec MG ima znano ime in tradicijo, toda k nam v resnici ne prihajajo britanski avtomobili, temveč kitajski. MG ima namreč v lasti kitajska državna družba SAIC ali Shanghai Automobile Industry Corporation, sedma največja avtomobilska skupina na svetu.

Že nekaj časa ni več skrivnost, da na slovenske ceste v polnem obsegu prihajajo avtomobili znamke MG. V grobem tako že poznamo osnovne podatke, da gre za starodavno blagovno znamko iz leta 1924, ko jo je ustanovil britanski zanesenjak William Morris, lastnik takratnega podjetja Morris Garages, po katerem je znamka dobila ime. Lastništvo blagovne znamke MG se je skozi dolga desetletja večkrat selilo, zdaj ima nad znamenitim imenom nadzor kitajska državna družba SAIC (Shanghai Automobile Industry Corporation), sedma največja avtomobilska skupina na svetu, v bližnji prihodnosti pa se želijo z avtomobili MG močno uveljaviti na evropskem trgu, tudi v Sloveniji.

Zastopnik na območju regije Adriatic (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija in Albanija) je Grand Automotive Adriatic iz Zagreba. To podjetje na Hrvaškem bdi nad uvozom in distribucijo vozil Ford, Hyundai, Infiniti, v Sloveniji pa je njihovo matično podjetje Taavura iz Izraela prevzelo tudi distribucijo Renaulta, Dacie in Nissana. Vsaj v teoriji tako ne bi smelo biti težav pri dobavnih ali servisni mreži. V Sloveniji imajo sicer več pooblaščenih prodajalcev, med njimi družbo Plan-net solar, ki je že v preteklih letih pri nas prodajala električne modele znamke MG, zdaj pa bo tudi bencinske.

V Londonu, Amsterdamu in Budimpešti

Še več so o MG povedali v zadnjih dneh, ko so uradno predstavili delovanje v Sloveniji. Pokazati imajo marsikaj, a potencialni kupci morajo pozabiti na stari sloves blagovne znamke MG, saj so novodobni modeli povsem nova zgodba kitajske avtomobilske industrije.

»SAIC je šel v Evropi najprej v Veliko Britanijo. Ko so se tam ustalili in se odločili, kaj želijo, so pisarno odprli še v Amsterdamu in se osredotočili na najrazvitejše evropske države na zahodu, sočasno pa so začeli razvijati še strategijo in ekipo za vzhodno Evropo s pisarno v Budimpešti,« je razlagal Nenad Pleteš, direktor znamke MG Adriatic. »Letos so vse tri izpostave povezali, zato ima MG v Evropi enega direktorja, ki z reorganizacijo skrbi za boljše povezovanje.«

Od Šanghaja do Luke Koper

Ob pogledu na avtomobile je precej očitno, da so številne oblikovalske prijeme pri zunanjosti in notranjosti prevzeli od drugih avtomobilskih proizvajalcev, zato kakšne posebne unikatnosti ne morete pričakovati. Avtomobili MG tako zagotavljajo precej dobre občutke, ko sedete za volan, sploh če pri tem pomislite tudi na precej ugodne cene.

MG k nam prinaša veliko različnih modelov. FOTO: Aljaž Vrabec

Proizvajajo jih v dveh tovarnah v notranjosti Kitajske, od tam jih z vlaki pripeljejo do Šanghaja in nato z ladjo do Evrope – v pristanišča v Grčiji, Italiji, Španiji in tudi v Luko Koper.

Od naročila do proizvodnje traja dobrih šest mesecev, toda novim kupcem je obljubljena hitra dostava, saj so zalogo pripravili vnaprej. »Zalogo smo sestavili glede na dogajanje na trgu in najpogostejše želje ljudi. Glede na naročila vidimo, da smo pravilno predvidevali za najmanj 80 odstotkov primerov, kar je zelo dober podatek. Hkrati vidimo tudi, kakšni so trendi, ljudje imajo radi samodejni menjalnik, prav tako se trgi po državah razlikujejo glede na povpraševanje po različnih barvah,« je pojasnil Nenad Pleteš.

Nenad Pleteš, direktor znamke MG Adriatic, novim kupcem obljublja hitro dostavo. FOTO: MG

Začetna cena 17.500 evrov

Pri nas sta že na voljo bencinska športna terenca ZS in HS, zraven je še eHS kot priključni hibrid. Vstopni model je ZS (4,3 metra), ki je na voljo samo z bencinskim motorjem (106 KM/78 kW ali 111 KM/82 kW). Malce večji je HS s 4,7 metra, ki ima lahko bencinski (159 KM/119 kW) ali hibridni motor (skupna povezava bencinskega in električnega motorja 258 KM/190 kW).

Cene so precej ugodne. ZS je na voljo v treh opremskih različicah (excite, exclusive in luxury), cene avtomobilov glede na izbrano opremo pa so 17.500 evrov, 19.000 evrov in 21.500 evrov, pri čemer je zadnji na voljo tako z ročnim kot samodejnim menjalnikom. Model HS je na voljo v treh različicah: z opremo standard za 23.900 evrov, z opremo comfort za 25.900 evrov in z opremo luxury za 27.900 evrov. Dražja je priključnohibridna različica, saj pri opremi comfort stane 37.900 evrov in pri opremi luxury 39.900 evrov.

Kmalu več električnih modelov

Pravo oceno o tem, kako dobri so ti avtomobili, bomo lahko podali ob daljših testnih vožnjah, toda glede na prvi občutek so za to ceno zelo dobri. Za isti denar ponujajo več kot konkurenca, še posebno to velja za izbor materialov v notranjosti in potniški občutek. Prav tako že lahko pohvalimo prostornost, kar je vsekakor eden pomembnejših dejavnikov pri nakupu družinskega avtomobila. A po drugi strani se težko znebimo občutka, da smo vsako linijo ali obliko gumbov in prezračevalnih odprtin že videli pri kakšnem drugem avtomobilu.

MG ZS je vstopni model za 17.500 evrov. Foto Mg

V bližnji prihodnosti bo pri nas še več modelov MG. Konec pomladi najprej sledi električni MG 4 in jeseni še dva električna modela ZS EV in MG5 (električni karavan), vrhunec pa prihaja prihodnje leto z električnim modelom MG marvel (z močjo 288 KM/212 kW). Ni kaj, avtomobilska prihodnost na slovenskih cestah bo z MG nedvomno bolj pestra.