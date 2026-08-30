Križanci in terenci iz Pekinga

Podjetje Plan-Net Avto je v Ljub­ljani odprlo razstavno-servisni salon za kitajsko avtomobilsko znamko BAIC. To je kratica za Bei­jing Automotive Group Co., avtomobilsko podjetje, ki deluje že dolgo, konkretno od leta 1958. Pri nas imajo za zdaj v ponudbi različne modele križancev in bolj robustnih terencev. Zanimivo je, da so vsi na voljo le z bencinskim oziroma hibridnim pogonom.

Njihov vstopni model na našem trgu je športni terenec, ki nosi oznako X55, dolg je 4,6 metra. Za pogon na sprednji kolesi skrbi 1,5-litrski štirivaljni bencinski motor z močjo 130 kW, menjalnik je samodejni z dvema sklopkama in sedmimi prestavami. Tako kot večinoma velja za kitajske avtomobile, je precej bogato opremljen in stane 30 tisoč evrov.

Otvoritev salona BAIC FOTO: Jaka Rogelj/lux Agencija

Model X55 je večji, daljši (4,8 metra) in ima podobno pogonsko tehniko kot vstopni model. Če meri pri X7 prtljažnik 380 litrov, je v tem primeru tovorni prostor nekaj večji (410 litrov). Cena za X7 je 32 tisočakov.

Potem sta tu terenca. BJ 30, ki ga cenijo na 36 tisočakov, je že na pogled bolj robusten, je tudi precej bolj dvignjen od tal (22 cm). Motor je znova 1,5-litrski bencinski, ima pa blago električno pomoč in tudi štirikolesni pogon.

Še bolj robustna je karoserija nekaj večjega BJ 40 pro, ki ima močnejši dvolitrski bencinski motor in poleg štirikolesnega pogona zapori diferenciala ter reduktor. Tega cenijo na 46 tisočakov. V ponudbi pa je še luksuzno-terenski model BJ 60, ki je kar nekaj dražji.

Otvoritev salona BAIC FOTO: Jaka Rogelj/lux Agencija

Razstavno-servisni salon BAIC so odprli na Celovški cesti v Ljub­ljani, v neposredni bližini salona znamke Hongqi, za katero prav tako skrbi Plan-Net Avto. Na tej lokaciji se bodo poleg avtomobilov ukvarjali tudi s prodajo humanoidnih robotov in dronov. S humanoidom so si denimo pomagali tudi pri vodenju predstavitve.

Plan-Net Avto je na slovenskem trgu s kitajskimi avtomobili navzoč že nekaj let, predvsem je uveljav­ljen kot zastopnik znamk Dong­feng in Forthing ter že omenjene Hongqi, v svojih salonih pa prodaja tudi modele znamke MG.

V okviru podjetja BAIC sicer na Kitajskem deluje več znamk, in kot so napovedali pri Plan-Net Avtu, naj bi k nam dokaj kmalu prišel Arcfox s svojimi električnimi modeli