Bencinarju še zdaleč ni odklenkalo

CLA tretje generacije so naredili, da bo predvsem električni model, šele zatem so razmišljali o povezavi bencinskega motorja z malce električne pomoči. Toda testne vožnje so potrdile, da stara šola (beri: bencin) nikakor ni za pozabo. Mercedes-benz CLA 220 Zastopnik: Star Import Cena: 52.700 evrov (testni 66.642 evrov) Euro NCAP (2025): ***** Izpust CO2: 120 g/km V teh posebnih avtomobilskih časih je »elektrifikacija« magična beseda, kar v marsičem ni zgrešen pristop, toda hibridna različica mercedesa CLA ima to prednost, da je veliko bolj praktičen za uporabo. Ko zmanjka goriva, se preprosto zapeljemo na črpalko in v nekaj minutah imamo na voljo konkretnih 600 kilometrov dosega. To pa je podatek, zaradi katerega dolgo niti pomislimo ne, da bi se kjerkoli ustavljali, ko se vozimo proti ...