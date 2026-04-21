Zakaj je berlingo najpogostejši citroën na naših cestah

Ni najbolj slaven med citroëni, toda zgodovinsko gledano je berlingo eden najpomembnejših izdelkov te znamke. Še posebej pri nas, ko je v nekem trenutku predstavljal skoraj tretjino prodaje znamke. Po treh desetletjih vozi še naprej, po vmesni epizodi, ko je bil električen, še vsaj nekaj časa tudi s klasičnim pogonom.
Kot pravijo pri Citroënu, je berlingo spremenil pogled na prostornost in uporabnost vozil, a so imeli že pred njim kakšnega tovrstnega prednika. Že leta 1951 je bil to 2CV AU furgonet, dostavniška verzija spačka, najprej z motorjem s prostornino komaj 375 kubičnih centimetrov. Leta 1978 je bila pripravljena acadiane, na osnovi diane, z boljšo aerodinamiko, potem je bil leta 1984 nared C15, ki je izviral iz modela visa, ta je že imel 1,7-litrski atmosferski dizelski motor; proizvajali so ga kar 15 let, nekaj časa še vzporedno z berlingom.
Citroën berlingo je bil predstavljen leta 1996, hkrati kot dostavnik in kot družinski velikoprostorec, z oznako multispace, ki ni imel več ločenega potniškega in tovornega prostora. Z vidika praktičnosti je bilo pomembno, da je dobil drsna vrata. Leta 2006 je bila nared druga generacija, izvedena na osnovi C4 picassa, avto je bil večji, bolje zvočno izoliran, prvič s tremi posamičnimi sedeži v drugi vrsti, prav tako z ločenim odpiranjem zadnjega stekla in prilagodljivim sistemom nadzora za slabe vozne razmere. Leta 2018 je prišla tretja izvedba na prilagodljivi koncernski platformi EMP2, tudi v podaljšani izvedbi.
Računajo na kar nekaj kupcev, s katerimi bi se utegnilo število berlingov v Sloveniji znova okrepiti, flota pa malce pomladiti. Od leta 1996 so jih prodali 26 tisoč. Od tega jih skoraj 19 tisoč še vozi, predstavljajo dobro petino avtomobilov te znamke, pravzaprav je to na naših cestah najbolj pogost citroën. V povprečju imajo berlingi 190 tisoč prevoženih kilometrov in so stari nekaj manj kot 13 let.
