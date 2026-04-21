Zakaj je berlingo najpogostejši citroën na naših cestah

Ni najbolj slaven med citroëni, toda zgodovinsko gledano je berlingo eden najpomembnejših izdelkov te znamke. Še posebej pri nas, ko je v nekem trenutku predstavljal skoraj tretjino prodaje znamke. Po treh desetletjih vozi še naprej, po vmesni epizodi, ko je bil električen, še vsaj nekaj časa tudi s klasičnim pogonom.

Kot pravijo pri Citroënu, je berlingo spremenil pogled na prostornost in uporabnost vozil, a so imeli že pred njim kakšnega tovrstnega prednika. Že leta 1951 je bil to 2CV AU furgonet, dostavniška verzija spačka, najprej z motorjem s prostornino komaj 375 kubičnih centimetrov. Leta 1978 je bila pripravljena acadiane, na osnovi diane, z boljšo aerodinamiko, potem je bil leta 1984 nared C15, ki je izviral iz modela visa, ta je že imel 1,7-litrski atmosferski dizelski motor; proizvajali so ga kar 15 let, nekaj časa še vzporedno z berlingom.

Spaček kot dostavnik FOTO Citroën

Citroën acadiane FOTO Citroën

Citroën berlingo je bil predstavljen leta 1996, hkrati kot dostavnik in kot družinski velikoprostorec, z oznako multispace, ki ni imel več ločenega potniškega in tovornega prostora. Z vidika praktičnosti je bilo pomembno, da je dobil drsna vrata. Leta 2006 je bila nared druga generacija, izvedena na osnovi C4 picassa, avto je bil večji, bolje zvočno izoliran, prvič s tremi posamičnimi sedeži v drugi vrsti, prav tako z ločenim odpiranjem zadnjega stekla in prilagodljivim sistemom nadzora za slabe vozne razmere. Leta 2018 je prišla tretja izvedba na prilagodljivi koncernski platformi EMP2, tudi v podaljšani izvedbi.

Berlingo je bil prvič predstavljen leta 1996. FOTO: Ciroën

Berlinga so doslej zadnjič prenovili leta 2024, dobil je velik logotip znamke, trinivojske luči, sedeže je bilo prvič mogoče zložiti v ravno dno. Že pred časom so ga prvič pripravili na elektriko in pred nekaj leti je vsaj pri nas to ostala edina pogonska možnost. A se z majhnim dosegom niti približno ni prijela; dizelski pogon so nato ponujali v nekakšni poldostavniški različici, od letos pa znova tudi v povsem osebni izvedbi. Dizelski osebni berlingo z 1,5-litrskim štirivaljnikom z močjo 74 kW in z ročnim menjalnikom zdaj s precej opreme velja nekaj manj kot 28 tisoč evrov, nekoliko močnejši (moč 96 kW) s samodjenim prenosom in s še več dodatki stane dva tisoč več. To se ne sliši ravno malo, toda avtomobili so zadnj leta na splošno precej dražji. Električni je še na voljo, prihodnje leto pa pride kot bencinsko-električni blagi hibrid.

Računajo na kar nekaj kupcev, s katerimi bi se utegnilo število berlingov v Sloveniji znova okrepiti, flota pa malce pomladiti. Od leta 1996 so jih prodali 26 tisoč. Od tega jih skoraj 19 tisoč še vozi, predstavljajo dobro petino avtomobilov te znamke, pravzaprav je to na naših cestah najbolj pogost citroën. V povprečju imajo berlingi 190 tisoč prevoženih kilometrov in so stari nekaj manj kot 13 let.