Berlingo in kangoo sta nazaj - na dizel

Če pogledamo vozni park, je eden od zelo množičnih avtomobilov citroën berlingo. Ta velikoprostorec na osnovi dostavnika se je pred leti skupaj z renaultom kangoojem uveljavil kot racionalno (družinsko) prevozno sredstvo. Pred časom so ga pri nas ponudili le na elektriko, a tak skoraj ni našel kupcev, zdaj pa ga vračajo z dizelskim motorjem, ki je bil vselej daleč najbolj priljubljen pogon. V prodajo se pri nas vrača tudi dizelsko (ali bencinsko) gnani renault kangoo. Vendar pa klasično gnana berlingo in kangoo nista več poceni avtomobila.

Berlingo je kot osebni avtomobil na ceste prvič zapeljal pred tremi desetletji, po svoje je bil pionir nekakšnega velikoprostorskega segmenta. Zdaj je znova pri nas, sicer ni bil opuščen, le prodajati ga s klasičnim pogonom niso več smeli (hoteli) zaradi emisijskih zahtev.

Pravzaprav se ne vrača le citroën berlingo, temveč tudi tehnično identična peugeot rifter in fiat qubo L, ki se je prej imenoval doblo. Gre za modela znamk, ki jih pri nas zastopa podjetje Emil Frey. Vsi trije so na voljo z dolžino 4,4 ali 4,75 metra, torej z dvema ali po želji tremi sedežnimi vrstami. Seveda takšen model ne more biti brez drugega para drsnih vrat. Dizelski motor ima štiri valje in prostornino 1,5 litra in v primeru berlinga moč 96 kw, pri rifterju in qubu L je mogoča tudi šibkejša izvedba s 75 kW.

Prodajajo le bolje opremljene različice, cene se, odvisno od modela, začnejo pri 26 oziroma 27 tisoč evrih, kar ni niti približno tako ugodno, kot se teh avtomobilov spominjamo izpred let. Pri tem se lahko vprašamo, koliko trga si lahko še ustvarijo tovrstni avtomobili. Le omenimo, da je bilo po zadnjih nam dostopnih podatkih konec leta 2024 v Sloveniji registriranih kar 14 tisoč.

Ob tem je treba povedati, da tehnično soroden model že ves čas prodaja Toyota, imenuje se toyota proace city verso, tako osnovni kot dolgi, tam imajo v ponjudbii bencinsko, dizelsko in električno izvedbo. Podobno velja za Opel, kjer se ta model imenuje opel combo. Cene so ob podobni opremi podobne kot pri uvodoma opisanih modelih.

Kangoo je predstavnik velikoprostorcev, njegova pojava je nepresenetljiva in nezgrešljiva. FOTO: Blaž Kondža

Omenili smo kangooja. Renault ga še izdeluje, tudi z dizelskim motorjem, pri slovenskem zastopniku GA Adriatic so ga v dizelski varianti pred časom umaknili iz ponudbe, zdaj pa se spet vrača. Stane najmanj 30 tisoč evrov, tako kot v tem primeru tudi bencinska izvedba. V obeh primerih gre za štirivaljni motoro, dizelski ima prostornino 1,5, bencinski pa 1,3 litra. S slednjim je vsaj na ceniku tudi tehničmno identiči model nissan townstar. Kangoojev sorodnik je bil še do nedavnega tudi mercedes citan oziroma bolje opremljena izvedba z oznako razred T. Prodaja obeh se je bolj ali manj zaključila.

Nismo še končali. Obstaja še en dvojec tovrstnih modelov, volkswagen caddy in ford tourneo connect. Lahko sta dizelska z večjim, 2-litrskim motorjem, edino ta dva imata lahko štirikolesni pogon, lahko pa sta priključna hibrida. Cena se tudi v njunem primeru začne nekje pri 30 tisočakih.